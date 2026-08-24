SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Parlamentarios exigen explicaciones tras comentario de general de FF.AA. argentina sobre soberanía del Estrecho de Magallanes

    "Como dijeron ustedes, Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía. Hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica Atlántico Pacífico", señaló el jefe del Estado Mayor, Gustavo Valverde. El biministro Claudio Alvarado señaló que "aquí no hay nada que discutir respecto a la soberanía".

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Parlamentarios exigen explicaciones tras comentario de general argentino sobre soberanía del Estrecho de Magallanes. Imagen referencial JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Polémica generaron las declaraciones del jefe del Estado Mayor y general de la Fuerza Aérea de Argentina, Gustavo Valverde, quien consideró como parte de la soberanía de aquella nación el estrecho de Magallanes.

    El tema lo abordó durante una entrevista en el canal de Youtube La Fábrica del Podcast el pasado domingo 23 de agosto.

    Durante la conversación, señaló que “lo otro que tenemos importante, como dijeron ustedes, Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía. Hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica Atlántico Pacífico. Eso te puede alertar un montón de cosas”.

    Tras conocerse esta situación, desde la Cancillería enfatizaron que “tal como lo ha señalado el canciller, la soberanía de Chile en el Estrecho de Magallanes es indiscutible y se funda en los tratados de 1881 y 1984″.

    Postura que también remarcó en una vocería desde La Moneda el biministro del Interior y vocero de gobierno, Claudio Alvarado.

    Nos llama la atención que se levanten cada cierto tiempo este tipo de declaraciones, porque aquí no hay nada que discutir respecto a la soberanía y respecto a quien corresponde”, enfatizó.

    Consultado también por una eventual carta de protesta por parte de Cancillería, Alvarado remarcó que la decisión final recae en el Minrel.

    Los comentarios del general Valverde generaron un rechazo transversal en el mundo político, donde se habría solicitado, entre otras cosas, que se presentara una carta de protesta.

    Parlamentarios de manera transversal critican intervención

    El diputado, representante de Magallanes y la Antártica Chilena, Alejandro Riquelme (Rep) rechazó las declaraciones de Valverde y remarcó que “esto es territorio chileno”.

    “Me encuentro en la ciudad de Punta Arenas, en la Región de Magallanes, y puedo señalar con total seguridad que esto es territorio chileno y todos quienes habitamos esta región somos chilenos. Por lo cual rechazo tajantemente las declaraciones del señor Gustavo Valverde, jefe de la Fuerza Aérea Argentina, quien pretende soberanía sobre Magallanes, el sur de Magallanes y el mar de Drake”.

    El presidente de la Comisión de Defensa, Álvaro Carter, enfatizó que “son inaceptables las declaraciones del general” y que “el estrecho de Magallanes es chileno de principio a fin”.

    “Sepan bien que a Chile se le respeta sus límites y fronteras, y no vamos a permitir, en ningún caso, que un general argentino, para tratar de figurar, venga a poner entredicho nuestra soberanía. Y, de paso, esto es una luz roja y de alarma para nuestro país. Porque demuestra que nuestros vecinos siguen siendo igual que siempre, y miran a nuestro país como una tierra a expropiar”, añadió el parlamentario republicano.

    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La diputada Francesca Muñoz (PCC), de la Comisión de Relaciones Exteriores, solicitó a Cancillería que presentara una nota de protesta por este hecho.

    “El estrecho de Magallanes es chileno, y su plena soberanía está consagrada en dos tratados internacionales plenamente vigentes que no admiten doble interpretación. Así que solicito a Cancillería que remita una nota de protesta y haga valer la soberanía nacional frente a estas declaraciones”, señaló.

    De la misma comisión, el diputado Juan Carlos Beltrán (RN) enfatizó que “Chile tiene una posición clara y nuestra soberanía sobre el Estrecho de Magallanes y el territorio nacional no está en discusión. Por eso, declaraciones como estas nos preocupan y deben ser aclaradas, porque no contribuyen en nada a la relación de amistad y cooperación que históricamente hemos construido con Argentina”.

    Mientras tanto, el vicepresidente del Senado y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, Iván Moreira (UDI), enfatizó que las declaraciones de Valverde “deben ser aclaradas”.

    “La soberanía de Chile no está sujeta a interpretaciones ni a declaraciones circunstanciales. Está respaldada por tratados internacionales plenamente vigentes. Esperamos una rectificación clara y que nuestra Cancillería actúe por los canales diplomáticos correspondientes”, escribió en su cuenta personal de X.

    Donde también agregó: “En materias de soberanía no hay oficialismo ni oposición, hay una sola posición, la defensa de Chile. Y un llamado a que el Gobierno de Chile no deje pasar estas arengas institucionales de argentina, porque le hacen daño a las relaciones. Espero que el presidente Milei no permita estos excesos”.

    Pablo Vásquez R.

    Desde el Partido de la Gente (PDG), la diputada Zandra Parisi, de la Comisión de Relaciones Exteriores, llamó a Cancillería a realizar gestiones diplomáticas para conseguir una aclaración formal de Argentina sobre el tema.

    “Estas declaraciones son preocupantes y no podemos simplemente dejarlas pasar. No es la primera vez que escuchamos, desde altos mandos militares argentinos, afirmaciones que generan dudas respecto de una materia que está absolutamente zanjada”, detalló.

    Para luego afirmar que “el Estrecho de Magallanes es chileno. Nuestra soberanía está respaldada por el derecho internacional y por tratados plenamente vigentes. Chile y Argentina somos países hermanos y tenemos una relación que debemos cuidar, pero una buena relación también exige respeto y claridad”.

    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Mientras tanto, desde la oposición el diputado Nelson Venegas (PS), de la Comisión de Relaciones Exteriores, además de remarcar la gravedad de las declaraciones, también enfatizó que los dichos “son improcedentes y revisten la mayor de las alertas”.

    “Este es un tema jurídicamente zanjado. Los dichos desconocen los compromisos establecidos en el Tratado de Límites de 1881 y posteriormente reafirmados en el Tratado de Paz y Amistad de 1984, que consagra además que Argentina no puede impedir ni entorpecer el ingreso o la salida por esa vía. El estrecho de Magallanes está bajo soberanía chilena!”, enfatizó.

    Desde la Comisión de Defensa Nacional, el frenteamplista Jorge Brito remarcó que “el único derecho que tiene Argentina sobre el estrecho de Magallanes es pedirle permiso a Chile para transitar por él”.

    “Nuestra soberanía no se negocia ni se relativiza. Presidente Kast: firmeza, no debilidad”, añadió.

    También de aquella instancia, Carlos Cuadrado (PPD) mostró su rechazo a las declaraciones y enfatizó que eran “inaceptables, improcedentes y profundamente desafortunadas”.

    “Magallanes es Chile, y no existe ninguna ambigüedad, duda ni espacio para interpretaciones antojadizas respecto de nuestra soberanía territorial. La amistad entre dos países no se construye relativizando las fronteras ni jugando con asuntos que para nuestros pueblos tienen carácter absolutamente irrenunciable”, añadió el parlamentario.

    Más sobre:Estrecho de MagallanesArgentinaChileRelaciones exterioresÁlvaro CarterFrancesca MuñozJuan Carlos BeltránIván MoreiraNelson VenegasJorge Brito

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detienen a sujeto acusado de matar de hasta 50 puñaladas a hombre en silla de ruedas en Recoleta

    Definen terna para escoger al nuevo fiscal regional de La Araucanía

    Tribunal rechaza solicitud para anular liquidación de Sartor AGF

    Al menos cinco palestinos mueren en ataque israelí cerca de escuela de la ONU en Gaza

    Parlamento Andino sesiona en Chile: miembros se reúnen con Presidente Kast y condecoran a Frei Ruiz-Tagle

    Senapred declara alerta amarilla regional en el Maule por riesgo de crecidas y desbordes de ríos y esteros

    Lo más leído

    1.
    Sheinbaum destaca a Bachelet en medio de complejo momento de su cruzada a la ONU, aunque apunta a ver sus “posibilidades”

    Sheinbaum destaca a Bachelet en medio de complejo momento de su cruzada a la ONU, aunque apunta a ver sus “posibilidades”

    2.
    De Adriana Delpiano a Beatriz Hevia: Kast presenta comisión para diseñar una nueva arquitectura del Estado y reducir ministerios

    De Adriana Delpiano a Beatriz Hevia: Kast presenta comisión para diseñar una nueva arquitectura del Estado y reducir ministerios

    3.
    José Miguel Insulza: “Bachelet está en la historia de este país y de Naciones Unidas, pase lo que pase su figura no será afectada”

    José Miguel Insulza: “Bachelet está en la historia de este país y de Naciones Unidas, pase lo que pase su figura no será afectada”

    4.
    Expresidente Frei critica resultados de la comisión investigadora por el estallido social: “No llegaron a ninguna conclusión”

    Expresidente Frei critica resultados de la comisión investigadora por el estallido social: “No llegaron a ninguna conclusión”

    5.
    Megarreforma: Quiroz sufre revés por norma de servicios básicos y La Moneda suma nueva derrota en el TC

    Megarreforma: Quiroz sufre revés por norma de servicios básicos y La Moneda suma nueva derrota en el TC

    6.
    Ministro Arrau confirma que idea de trasladar Seguridad a La Moneda está en evaluación: “Es una opción que se ha barajado”

    Ministro Arrau confirma que idea de trasladar Seguridad a La Moneda está en evaluación: “Es una opción que se ha barajado”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia intensa en la zona central: revisa las regiones afectadas y qué esperar durante los próximos días

    Lluvia intensa en la zona central: revisa las regiones afectadas y qué esperar durante los próximos días

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Qué es el cáncer de próstata y a qué edad hacerse exámenes preventivos, según especialistas

    Qué es el cáncer de próstata y a qué edad hacerse exámenes preventivos, según especialistas

    Servicios

    Confirman próximo Travel Sale: estas son las fechas que tendrán descuentos en viajes

    Confirman próximo Travel Sale: estas son las fechas que tendrán descuentos en viajes

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Quedan los últimos días para pagar la segunda cuota del permiso de circulación: ¿Cómo hacer el trámite?

    Quedan los últimos días para pagar la segunda cuota del permiso de circulación: ¿Cómo hacer el trámite?

    Lo atacaron con cuchillos y un hacha: en prisión preventiva tres sujetos por homicidio frustrado de joven de 17 años en Pudahuel
    Chile

    Lo atacaron con cuchillos y un hacha: en prisión preventiva tres sujetos por homicidio frustrado de joven de 17 años en Pudahuel

    Detienen a sujeto acusado de matar de hasta 50 puñaladas a hombre en silla de ruedas en Recoleta

    Definen terna para escoger al nuevo fiscal regional de La Araucanía

    Tribunal rechaza solicitud para anular liquidación de Sartor AGF
    Negocios

    Tribunal rechaza solicitud para anular liquidación de Sartor AGF

    Gobernador de Georgia se reúne con CMPC del grupo Matte para impulsar inversiones en Estados Unidos

    Las alertas que levantó la presidenta de la CPC por el fallo del Tribunal Constitucional sobre reconexión de servicios básicos

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana y qué esperar del evento
    Tendencias

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana y qué esperar del evento

    Hasta 35 grados: qué regiones tendrán tres días de calor en pleno invierno

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Manuel Pellegrini celebra a medias el liderato: “Ojalá que tengamos la menor cantidad de salidas del plantel”
    El Deportivo

    Manuel Pellegrini celebra a medias el liderato: “Ojalá que tengamos la menor cantidad de salidas del plantel”

    Betis de Pellegrini se impone de visita en Valencia y suma campaña perfecta para alcanzar el liderato de LaLiga

    Uno desde mitad de la cancha: revisa el doblete de Marcelino Núñez por Ipswich Town en la Carabao Cup

    Stage Tour ya tiene fecha de lanzamiento: cómo son las nuevas guitarras desarrolladas junto a Gibson
    Tecnología

    Stage Tour ya tiene fecha de lanzamiento: cómo son las nuevas guitarras desarrolladas junto a Gibson

    Debuta el chip M6: Apple renueva sus Mac mini y Mac Studio con foco en inteligencia artificial

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Dolly Parton: sus mejores películas (y dónde verlas)
    Cultura y entretención

    Dolly Parton: sus mejores películas (y dónde verlas)

    I Will Always Love You: la canción de Dolly Parton que inmortalizó Whitney Houston y que destrozó a Elvis

    Muere a los 80 años Dolly Parton, leyenda de la música country

    Al menos cinco palestinos mueren en ataque israelí cerca de escuela de la ONU en Gaza
    Mundo

    Al menos cinco palestinos mueren en ataque israelí cerca de escuela de la ONU en Gaza

    Servicio Secreto investiga video iraní que amenaza a Barron Trump

    Trump plantea cambiar el nombre del lago Ontario para que se llame lago América en pleno choque comercial con Canadá

    Hablemos de amor: la culpa no puede ser nuestro hogar
    Paula

    Hablemos de amor: la culpa no puede ser nuestro hogar

    Valientes con Maleta: una red para mujeres migrantes en Chile

    Lo probamos y nos gustó: este secador de pelo es el nuevo rival de Dyson