Parlamentarios exigen explicaciones tras comentario de general de FF.AA. argentina sobre soberanía del Estrecho de Magallanes

Polémica generaron las declaraciones del jefe del Estado Mayor y general de la Fuerza Aérea de Argentina, Gustavo Valverde, quien consideró como parte de la soberanía de aquella nación el estrecho de Magallanes .

El tema lo abordó durante una entrevista en el canal de Youtube La Fábrica del Podcast el pasado domingo 23 de agosto.

Durante la conversación, señaló que “lo otro que tenemos importante, como dijeron ustedes, Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía. Hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica Atlántico Pacífico. Eso te puede alertar un montón de cosas”.

Tras conocerse esta situación, desde la Cancillería enfatizaron que “tal como lo ha señalado el canciller, la soberanía de Chile en el Estrecho de Magallanes es indiscutible y se funda en los tratados de 1881 y 1984″.

Postura que también remarcó en una vocería desde La Moneda el biministro del Interior y vocero de gobierno, Claudio Alvarado.

“ Nos llama la atención que se levanten cada cierto tiempo este tipo de declaraciones , porque aquí no hay nada que discutir respecto a la soberanía y respecto a quien corresponde”, enfatizó.

Consultado también por una eventual carta de protesta por parte de Cancillería, Alvarado remarcó que la decisión final recae en el Minrel.

Los comentarios del general Valverde generaron un rechazo transversal en el mundo político, donde se habría solicitado, entre otras cosas, que se presentara una carta de protesta.

Parlamentarios de manera transversal critican intervención

El diputado, representante de Magallanes y la Antártica Chilena, Alejandro Riquelme (Rep) rechazó las declaraciones de Valverde y remarcó que “esto es territorio chileno”.

“Me encuentro en la ciudad de Punta Arenas, en la Región de Magallanes, y puedo señalar con total seguridad que esto es territorio chileno y todos quienes habitamos esta región somos chilenos. Por lo cual rechazo tajantemente las declaraciones del señor Gustavo Valverde, jefe de la Fuerza Aérea Argentina, quien pretende soberanía sobre Magallanes, el sur de Magallanes y el mar de Drake”.

El presidente de la Comisión de Defensa, Álvaro Carter, enfatizó que “son inaceptables las declaraciones del general” y que “el estrecho de Magallanes es chileno de principio a fin”.

“Sepan bien que a Chile se le respeta sus límites y fronteras, y no vamos a permitir, en ningún caso, que un general argentino, para tratar de figurar, venga a poner entredicho nuestra soberanía. Y, de paso, esto es una luz roja y de alarma para nuestro país. Porque demuestra que nuestros vecinos siguen siendo igual que siempre, y miran a nuestro país como una tierra a expropiar”, añadió el parlamentario republicano.

SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

La diputada Francesca Muñoz (PCC), de la Comisión de Relaciones Exteriores, solicitó a Cancillería que presentara una nota de protesta por este hecho.

“El estrecho de Magallanes es chileno, y su plena soberanía está consagrada en dos tratados internacionales plenamente vigentes que no admiten doble interpretación. Así que solicito a Cancillería que remita una nota de protesta y haga valer la soberanía nacional frente a estas declaraciones”, señaló.

De la misma comisión, el diputado Juan Carlos Beltrán (RN) enfatizó que “Chile tiene una posición clara y nuestra soberanía sobre el Estrecho de Magallanes y el territorio nacional no está en discusión. Por eso, declaraciones como estas nos preocupan y deben ser aclaradas, porque no contribuyen en nada a la relación de amistad y cooperación que históricamente hemos construido con Argentina”.

Mientras tanto, el vicepresidente del Senado y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, Iván Moreira (UDI), enfatizó que las declaraciones de Valverde “deben ser aclaradas”.

“La soberanía de Chile no está sujeta a interpretaciones ni a declaraciones circunstanciales. Está respaldada por tratados internacionales plenamente vigentes. Esperamos una rectificación clara y que nuestra Cancillería actúe por los canales diplomáticos correspondientes”, escribió en su cuenta personal de X.

Donde también agregó: “En materias de soberanía no hay oficialismo ni oposición, hay una sola posición, la defensa de Chile. Y un llamado a que el Gobierno de Chile no deje pasar estas arengas institucionales de argentina, porque le hacen daño a las relaciones. Espero que el presidente Milei no permita estos excesos”.

Pablo Vásquez R.

Desde el Partido de la Gente (PDG), la diputada Zandra Parisi, de la Comisión de Relaciones Exteriores, llamó a Cancillería a realizar gestiones diplomáticas para conseguir una aclaración formal de Argentina sobre el tema.

“Estas declaraciones son preocupantes y no podemos simplemente dejarlas pasar. No es la primera vez que escuchamos, desde altos mandos militares argentinos, afirmaciones que generan dudas respecto de una materia que está absolutamente zanjada”, detalló.

Para luego afirmar que “el Estrecho de Magallanes es chileno. Nuestra soberanía está respaldada por el derecho internacional y por tratados plenamente vigentes. Chile y Argentina somos países hermanos y tenemos una relación que debemos cuidar, pero una buena relación también exige respeto y claridad”.

SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Mientras tanto, desde la oposición el diputado Nelson Venegas (PS), de la Comisión de Relaciones Exteriores, además de remarcar la gravedad de las declaraciones, también enfatizó que los dichos “son improcedentes y revisten la mayor de las alertas”.

“Este es un tema jurídicamente zanjado. Los dichos desconocen los compromisos establecidos en el Tratado de Límites de 1881 y posteriormente reafirmados en el Tratado de Paz y Amistad de 1984, que consagra además que Argentina no puede impedir ni entorpecer el ingreso o la salida por esa vía. El estrecho de Magallanes está bajo soberanía chilena!”, enfatizó.

Desde la Comisión de Defensa Nacional, el frenteamplista Jorge Brito remarcó que “el único derecho que tiene Argentina sobre el estrecho de Magallanes es pedirle permiso a Chile para transitar por él”.

“Nuestra soberanía no se negocia ni se relativiza. Presidente Kast: firmeza, no debilidad”, añadió.

También de aquella instancia, Carlos Cuadrado (PPD) mostró su rechazo a las declaraciones y enfatizó que eran “inaceptables, improcedentes y profundamente desafortunadas”.

“Magallanes es Chile, y no existe ninguna ambigüedad, duda ni espacio para interpretaciones antojadizas respecto de nuestra soberanía territorial. La amistad entre dos países no se construye relativizando las fronteras ni jugando con asuntos que para nuestros pueblos tienen carácter absolutamente irrenunciable”, añadió el parlamentario.