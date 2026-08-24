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    Política

    Canciller Pérez Mackenna llama a autoridades argentinas a “ser responsables” tras dichos sobre el Estrecho de Magallanes

    Desde Vietnam, el jefe de la diplomacia chilena fustigó los dichos del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, respecto a la soberanía sobre el paso marítimo. "Es indiscutiblemente chileno", destacó.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Canciller Francisco Pérez Mackenna. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, se sumó esta tarde a las críticas emanadas desde el Ejecutivo tras los dichos del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, sobre el Estrecho de Magallanes.

    Esto, luego de que el militar transandino, en un programa de Youtube, afirmara: “Lo otro que tenemos importante, como dijeron ustedes, Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía. Hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica Atlántico Pacífico. Eso te puede alertar un montón de cosas”.

    Y desde Vietnam, donde se encuentra en gira oficial, el canciller Pérez Mackenna indicó que “en relación a las declaraciones conocidas hoy (...), reiteramos que la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutible y se funda en los Tratados de 1881 y 1984 suscritos por ambos países”.

    En este sentido, el jefe de la diplomacia chilena llamó a las autoridades argentinas a actuar con responsabilidad ante sus ciudadanos.

    “Hago un severo llamado a las autoridades de otros países a ser responsables con sus declaraciones y no confundir a sus ciudadanos. El Estrecho de Magallanes es indiscutiblemente chileno”, indicó.

    Reacciones del Ejecutivo

    Horas antes, desde La Moneda el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, se había referido, también, a las declaraciones de la autoridad militar argentina, las que generaron un rechazo transversal en el mundo político e incluso llevaron a distintos parlamentarios a solicitar que Cancillería exija explicaciones y envíe una carta de protesta.

    Alvarado sostuvo en la ocasión que “obviamente que no nos parece bien, porque el Estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutiblemente chileno”.

    “Nos llama la atención que se levanten cada cierto tiempo este tipo de declaraciones, porque aquí no hay nada que discutir respecto a la soberanía y respecto a quien corresponde”, enfatizó.

    Sobre la posibilidad de una carta de protesta, el biministro remarcó que “será la Cancillería la que evalúe las acciones que tiene que seguir respecto a esta posición que denuncian o que transmiten algunas autoridades en Argentina”.

    En línea con esta postura, el ministro (s) de Relaciones Exteriores, Patricio Torres, recordó con posterioridad las declaraciones del canciller Francisco Pérez Mackenna: “La soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutible y se funda en los Tratados de 1881 y 1984 suscritos por ambos países”.

    Más sobre:GobiernoCancilleríacancillerFrancisco Pérez MackennaEstrecho de MagallanesArgentina

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