Detienen a tercer imputado por homicidio frustrado de escolar al exterior de colegio en Rancagua

Personal de la PDI logró este lunes la detención de un tercer implicado en el homicidio frustrado de un estudiante de 17 años, registrado el pasado 20 de mayo en el exterior del colegio El Pilar de la ciudad de Rancagua.

Cabe recordar que, según la investigación del Ministerio Público, el estudiante fue apuñalado en la vía pública, al intentar defender a un amigo de un grupo de sujetos que se trasladó hasta el recinto educacional, a bordo de scooters, con la intención de agreder, precisamente, al compañero de la víctima.

Sin embargo, el afectado intervino para tratar de evitar el ataque, ocasión en la que uno de los sujetos le propinó una estocada a la altura del tórax, tras lo cual los imputados huyeron del lugar.

Esa jornada, diligencias a cargo de Carabineros permitieron la rápida detención de dos de los sujetos; B.A.V.H., de 20 años, y J.C.S.R., de 19, ambos de nacionalidad chilena y que se mantienen en prisión preventiva. Sin embargo, el día del ataque no se logró dar con el paradero de un tercer involucrado, el que finalmente fue capturado esta jornada.

Al respecto, el subprefecto Juan Reyes, jefe de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI Rancagua, indicó que “en horas de la mañana, personal especializado de la BH Rancagua, materializó la detención del tercer imputado en un homicidio frustrado con arma cortante ocurrido el 20 de mayo en las afueras de un recinto educacional en la comuna de Rancagua”.

Esto, luego de que las pruebas conseguidas a través de diligencias policiales posicionaran a este sujeto en el sitio del suceso, por lo que se gestionó su orden de detención.

Se trata de un hombre de 21 años, de nacionalidad chilena, el que será puesto este martes a disposición del Ministerio Público para su control de detención y formalización.