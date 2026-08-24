SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Contraloría detecta $239 millones en subsidios irregulares en programa de arriendo para familias de campamentos

    La auditoría identificó 168 beneficiarios fallecidos que seguían asociados al beneficio, además de 172 contratos de arriendo con familiares y otros 19 celebrados con cónyuges. El organismo fiscalizador instruyó al Minvu regularizar los gastos ante el BID y concluir un procedimiento disciplinario.

    Por 
    Roberto Martínez

    Una serie de irregularidades en la asignación y pago de subsidios de arriendo detectó la Contraloría General de la República en una auditoría financiera al Programa de Integración Urbana de Campamentos, iniciativa administrada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y ejecutada por la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo junto con los Serviu regionales.

    Los hallazgos están contenidos en el Informe N° 314 de 2026 y corresponden a operaciones realizadas entre el 1 de enero de 2025 y el 29 de marzo de 2026.

    Entre las situaciones identificadas figura el pago de beneficios a personas que habían fallecido, así como el financiamiento de contratos de arriendo que no cumplían con las condiciones establecidas para acceder al subsidio.

    De acuerdo con el documento, a marzo de este año existían 168 beneficiarios fallecidos asociados al subsidio de arriendo.

    El ente fiscalizador estableció que la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo llegó a demorar hasta 1.133 días en regularizar los contratos vinculados con esos casos. Según el organismo fiscalizador, esta situación generó un perjuicio fiscal estimado en $110.884.553.

    La auditoría examinó el funcionamiento financiero del programa que busca contribuir a la integración urbana de familias que viven en campamentos. Parte de sus recursos proviene de un préstamo por US$120 millones otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyo período de ejecución está previsto en cuatro años.

    Arriendos con familiares

    Otro de los hallazgos de la Contraloría corresponde a 172 beneficiarios que mantenían contratos de arriendo de viviendas pertenecientes a familiares cercanos, situación que contraviene las restricciones de consanguinidad y afinidad establecidas en las bases que regulan el beneficio.

    Subsidio de Arriendo de Vivienda. Foto referencial: Getty Images.

    Los pagos efectuados en estos casos alcanzaron los $110.487.033.

    El informe también detectó 19 beneficiarios que celebraron contratos de arriendo con sus propios cónyuges. Según las condiciones del programa, este tipo de vínculo contractual resulta incompatible con los requisitos para acceder al subsidio.

    Los desembolsos asociados a estos 19 casos totalizaron $14.405.016.

    La revisión realizada por el organismo de control identificó además otros casos en que se habría mantenido el pago del subsidio pese a que los beneficiarios ya habían accedido a una solución habitacional.

    En concreto, dos personas continuaron percibiendo subsidios de arriendo pese a haber sido beneficiadas previamente con una vivienda durante 2024. Los pagos realizados en estas situaciones sumaron $3.539.119.

    Regularización ante el BID

    A partir de los antecedentes detectados, la Contraloría instruyó a la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo adoptar medidas para regularizar ante el BID la totalidad de los gastos asociados a beneficiarios que no cumplían con las condiciones exigidas para recibir el subsidio.

    La instrucción considera los recursos vinculados a los casos observados durante la auditoría y se enmarca en las obligaciones de rendición y control asociadas al financiamiento internacional del programa.

    El organismo fiscalizador también ordenó que la Subsecretaría concluya el procedimiento disciplinario que ya había sido iniciado, con el objetivo de determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios que pudieran estar involucrados en las situaciones detectadas.

    Más sobre:ContraloríaMinvuSubsidios irregularesPrograma de Integración Urbana de CampamentosBIDVivienda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tribunal rechaza solicitud para anular liquidación de Sartor AGF

    Al menos cinco palestinos mueren en ataque israelí cerca de escuela de la ONU en Gaza

    Parlamento Andino sesiona en Chile: miembros se reúnen con Presidente Kast y condecoran a Frei Ruiz-Tagle

    Senapred declara alerta amarilla regional en el Maule por riesgo de crecidas y desbordes de ríos y esteros

    Expertos advierten que previsión, salud y empleo no están listos para el envejecimiento en Chile

    Ministro Arrau confirma que idea de trasladar Seguridad a La Moneda está en evaluación: “Es una opción que se ha barajado”

    Lo más leído

    1.
    Ejército y Armada despliegan ejercicios militares en la zona Austral en medio de tensión diplomática con Argentina

    Ejército y Armada despliegan ejercicios militares en la zona Austral en medio de tensión diplomática con Argentina

    2.
    Reo se quitó la vida en cárcel de Valparaíso: defensa acreditó enajenación mental y esperaba cupo en Psiquiátrico Horwitz

    Reo se quitó la vida en cárcel de Valparaíso: defensa acreditó enajenación mental y esperaba cupo en Psiquiátrico Horwitz

    3.
    Amplían detención de funcionario del Poder Judicial acusado de entregar información a organizaciones criminales

    Amplían detención de funcionario del Poder Judicial acusado de entregar información a organizaciones criminales

    4.
    OS-9 de Carabineros busca a ciudadano venezolano dueño del automóvil que atropelló a realizadora audiovisual Paz Ramírez

    OS-9 de Carabineros busca a ciudadano venezolano dueño del automóvil que atropelló a realizadora audiovisual Paz Ramírez

    5.
    Magistrado condenado por abuso sexual cesa sus funciones en el Poder Judicial y jueza acusa incumplimiento de medidas

    Magistrado condenado por abuso sexual cesa sus funciones en el Poder Judicial y jueza acusa incumplimiento de medidas

    6.
    Inicia disputa judicial de exfuncionarios de Vitacura grabados teniendo relaciones: Perito evaluará daño psicológico

    Inicia disputa judicial de exfuncionarios de Vitacura grabados teniendo relaciones: Perito evaluará daño psicológico

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia intensa en la zona central: revisa las regiones afectadas y qué esperar durante los próximos días

    Lluvia intensa en la zona central: revisa las regiones afectadas y qué esperar durante los próximos días

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Qué es el cáncer de próstata y a qué edad hacerse exámenes preventivos, según especialistas

    Qué es el cáncer de próstata y a qué edad hacerse exámenes preventivos, según especialistas

    Servicios

    Confirman próximo Travel Sale: estas son las fechas que tendrán descuentos en viajes

    Confirman próximo Travel Sale: estas son las fechas que tendrán descuentos en viajes

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Quedan los últimos días para pagar la segunda cuota del permiso de circulación: ¿Cómo hacer el trámite?

    Quedan los últimos días para pagar la segunda cuota del permiso de circulación: ¿Cómo hacer el trámite?

    Parlamento Andino sesiona en Chile: miembros se reúnen con Presidente Kast y condecoran a Frei Ruiz-Tagle
    Chile

    Parlamento Andino sesiona en Chile: miembros se reúnen con Presidente Kast y condecoran a Frei Ruiz-Tagle

    Senapred declara alerta amarilla regional en el Maule por riesgo de crecidas y desbordes de ríos y esteros

    Ministro Arrau confirma que idea de trasladar Seguridad a La Moneda está en evaluación: “Es una opción que se ha barajado”

    Gobernador de Georgia se reúne con CMPC del grupo Matte para impulsar inversiones en Estados Unidos
    Negocios

    Gobernador de Georgia se reúne con CMPC del grupo Matte para impulsar inversiones en Estados Unidos

    Las alertas que levantó la presidenta de la CPC por el fallo del Tribunal Constitucional sobre reconexión de servicios básicos

    Codelco y Pucobre concretan alianza para desarrollar proyecto cobre en Antofagasta

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana y qué esperar del evento
    Tendencias

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana y qué esperar del evento

    Hasta 35 grados: qué regiones tendrán tres días de calor en pleno invierno

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Manuel Pellegrini celebra a medias el liderato: “Ojalá que tengamos la menor cantidad de salidas del plantel”
    El Deportivo

    Manuel Pellegrini celebra a medias el liderato: “Ojalá que tengamos la menor cantidad de salidas del plantel”

    Betis de Pellegrini se impone de visita en Valencia y suma campaña perfecta para alcanzar el liderato de LaLiga

    Uno desde mitad de la cancha: revisa el doblete de Marcelino Núñez por Ipswich Town en la Carabao Cup

    Stage Tour ya tiene fecha de lanzamiento: cómo son las nuevas guitarras desarrolladas junto a Gibson
    Tecnología

    Stage Tour ya tiene fecha de lanzamiento: cómo son las nuevas guitarras desarrolladas junto a Gibson

    Debuta el chip M6: Apple renueva sus Mac mini y Mac Studio con foco en inteligencia artificial

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Dolly Parton: sus mejores películas (y dónde verlas)
    Cultura y entretención

    Dolly Parton: sus mejores películas (y dónde verlas)

    I Will Always Love You: la canción de Dolly Parton que inmortalizó Whitney Houston y que destrozó a Elvis

    Muere a los 80 años Dolly Parton, leyenda de la música country

    Al menos cinco palestinos mueren en ataque israelí cerca de escuela de la ONU en Gaza
    Mundo

    Al menos cinco palestinos mueren en ataque israelí cerca de escuela de la ONU en Gaza

    Servicio Secreto investiga video iraní que amenaza a Barron Trump

    Trump plantea cambiar el nombre del lago Ontario para que se llame lago América en pleno choque comercial con Canadá

    Hablemos de amor: la culpa no puede ser nuestro hogar
    Paula

    Hablemos de amor: la culpa no puede ser nuestro hogar

    Valientes con Maleta: una red para mujeres migrantes en Chile

    Lo probamos y nos gustó: este secador de pelo es el nuevo rival de Dyson