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    Política

    Sheinbaum llama a evaluar “posibilidades” de Bachelet en antesala de cita clave por carrera a la ONU

    La Presidenta de México -que patrocina la candidatura junto a Brasil- rompió el silencio y realzó las aptitudes de la exmandataria chilena, pero también transparentó el complejo escenario que enfrentan. Este martes la exdirectora de ONU Mujeres llegó al país norteamericano y pronto pretende viajar a Brasilia.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    Claudia Sheinbaum y Michelle Bachelet en Palacio Nacional de México. Imagen @Claudiashein en X.

    Este martes se generó sorpresa en los mundos diplomáticos cuando la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se abrió a revisar las “posibilidades” reales de éxito que tiene la carrera de la expresidenta Michelle Bachelet por la Secretaría General de Naciones Unidas.

    “Hay que ver las posibilidades que ella tiene. Pero es un asunto de defensa de lo que debe ser Naciones Unidas”, indicó la jefa de Estado del país que patrocina, junto a Brasil, la nominación de Bachelet.

    La frase la lanzó en su habitual conferencia de prensa “la mañanera” y en la antesala de la conversación clave que tendrá con Bachelet, quien llegó la noche de este martes a México. La expresidenta chilena ha transmitido que será en citas sucesivas con Sheinbaum y con el Presidente de Brasil, Lula da Silva, que definirá los próximos pasos de su candidatura, donde está latente la posibilidad de bajarse de la competencia.

    Esto luego del duro mazazo que implicó para su nominación haber quedado penúltima -entre ocho candidatos- en la última medición informal del Consejo de Seguridad, entidad que debe elegir una carta para presentar ante la Asamblea General de la ONU. En dicho “straw poll”, Bachelet obtuvo solo dos de 15 respaldos posibles.

    La otrora encargada de ONU Mujeres estará hasta el viernes o sábado en el país norteamericano y este miércoles participará en una actividad de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Aún no hay una fecha confirmada, pero en el entorno de la expresidenta dan por sentado que se producirá el encuentro entre ambas.

    La propia Sheinbaum también habló sobre esa conversación pendiente. “Me solicitó una reunión, aún no lo tengo contemplado el día de hoy, pero sí es importante hablar con ella porque nosotros sostuvimos su candidatura como Secretaria General de Naciones Unidas”, dijo.

    La Presidenta de México transparentó así la delicada situación en la que se encuentra Bachelet, aunque reforzó las razones por las que su gobierno patrocina su candidatura, lo que fue visto dentro el equipo asesor de la exmandataria como un espaldarazo a sus pretensiones.

    “Consideramos que es una mujer que representa una visión de construcción de la paz, de defensa de los derechos humanos, de defensa de los derechos de la Carta de Naciones Unidas, que así lo ha mostrado durante toda su vida y que busca la multilateralidad”, expresó en esa línea Sheinbaum.

    A vista del excanciller Heraldo Muñoz, cabeza del grupo de excancilleres que apoya la nominación de Bachelet, “la presidenta Sheinbaum reiteró que México y Brasil han apoyado la candidatura de la expresidenta, elogió su trayectoria, caracterizó muy bien los principios que su postulación representa, y afirmó que en la entrevista que sostengan se evaluarán las posibilidades y los pasos próximos”.

    La alianza vital entre Bachelet y Sheinbaum se cocinó a fuego lento. Tras el anuncio de la candidatura a la ONU, desde el gobierno del expresidente Gabriel Boric surgieron reiteradas suspicacias de que México presentara su propia carta, mediante el nombre de Alicia Bárcena.

    En México se coqueteó con esa idea, pero finalmente en octubre del año pasado Sheinbaum acalló los rumores y se reunió tanto con Bachelet como con Bárcena, lo que se interpretó como el inicio de una fuerte alianza, que se selló cuando pasó a patrocinar la candidatura de la chilena.

    Tras su paso por México, Bachelet apuesta a visitar Brasil, para concretar un encuentro con el Presidente Lula, amigo suyo y figura que se ha caracterizado empujar la candidatura hasta el final.

    Lula, además, enfrenta un proceso electoral donde busca reelegirse y ha usado las materias internacionales como una de las claves de su campaña, en línea con posicionar a Brasil como contrapeso del gobierno estadounidense de Donald Trump. La gira a Brasilia aún no tiene fecha confirmada.

    En Chile, mientras tanto, son varias las voces que han salido a no adelantar juicios ni plantear la necesidad de deponer la candidatura de Bachelet, un fantasma que instaló el excanciller Alberto van Klaveren.

    Uno de ellos fue el excanciller José Miguel Insulza, este martes en entrevista con La Tercera. En la misma línea también habló con este diario el exasesor internacional de Boric, Carlos Figueroa: “Es necesario tomar estos resultados informales con calma. El tablero actual muestra que la competencia sigue abierta, dado el descenso que sufrieron las candidaturas que iban al frente”.

    11/09/2024 CARLOS FIGUEROA MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

    “Las decisiones sobre próximos pasos, como ha sido costumbre, las tomará la expresidenta junto con Brasil y México. La elección para encabezar la ONU es una carrera de largo aliento e históricamente el proceso exige múltiples rondas de votación antes de entrar a la fase decisiva y esta elección no ha sido la excepción”, agregó Figueroa.

    Más sobre:Michelle BacheletBacheletONUNaciones UnidasMéxicoClaudia SheinbaumLula da Silva

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