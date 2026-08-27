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    El primer DT en la historia de Betis en alcanzar los 100 triunfos: el nuevo hito en la carrera de Manuel Pellegrini

    Este martes, el elenco del Ingeniero derrotó por la cuenta mínima a Valencia, un resultado que le permitió al chileno llegar al centenar de victorias con el club.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Javier Vergara/PHOTOSPORT JAVIER VERGARA/PHOTOSPORT

    En julio de 2020 comenzó la historia de Manuel Pellegrini en Betis. En estadios silentes producto de la pandemia por el Covid, el Ingeniero obtuvo sus primeras victorias en las institución, ayudado en ese entonces por Claudio Bravo en la portería. El tiempo transcurre rápido y este martes, en agosto de 2026, el estratega chileno obtuvo su triunfo número 100 al vencer por la cuenta mínima a Valencia, en un encuentro pendiente de la primera fecha de la temporada.

    Pellegrini es el primer entrenador en la historia de la institución en alcanzar esta cantidad de partidos ganados. Ya tenía el récord de más victorias cuando el 16 de marzo del año pasado derrotó por 3-2 a Leganés y llegó a las 79. Ese día superó en el registro a Lorenzo Serra Ferrer.

    Más hitos

    La estadística completa de Manuel Pellegrini en Betis dice dirigió en 313 partidos, con 148 triunfos, 82 empates y 83 derrotas. Todo esto se reparte entre encuentros de LaLiga, Copa del Rey, Supercopa de España, Europa League y Conference League.

    Foto: Raúl Zamora/Photosport RAUL ZAMORA/PHOTOSPORT

    Entre los grandes logros del Ingeniero en el club está la mencionada Copa del Rey que obtuvo en el año 2022 tras una estrecha definición contra Valencia, el retorno a la Champions League luego de 21 años y el subcampeonato de la Conference League en 2025.

    Cabe destacar que precisamente en esta temporada el elenco bético disputará la Liga de Campeones de Europa, una competición para la que aún no conocen a sus rivales, pero que Pellegrini ya planifica administrando las cargas de su plantilla para llegar en buenas condiciones al primer compromiso de ese certamen.

    Miran de reojo al Madrid

    Este fin de semana, por la tercera jornada de LaLiga, Betis visitará a Levante, el sábado 29 de agosto a las 11.00 horas de Chile, en un duelo en el que intentarán obtener una victoria que les permita seguir en lo más alto de la competencia.

    Por lo mismo, tras la victoria frente a Valencia, en condición de visitante, el Ingeniero pidió calma considerando que recién arranca LaLiga.

    “Este es un plantel bastante parecido a lo que teníamos antes. Pero insisto que faltan un par de retoques. Todavía debemos jugar en la Champions League y muchos partidos a mitad de semana, pero el plantel va por el camino correcto. Independiente de los nombres, el funcionamiento y el compromiso de cada uno de ellos es innegable durante los 90 minutos”, señaló.

    “La posible salida de Pablo García es solamente especulación. Mientras, igual que Deossa, son jugadores del plantel y los voy a ocupar. Cada futbolista que sale debilita al plantel. Nos falta todavía una semana para intentar cerrar una plantilla que nos permita estar tanto en Champions como en LaLiga, intentando buscar nuevamente una clasificación europea. Ojalá que hubiera la menor cantidad de salidas posible”, cerró.

    Después de su visita a Levante, el viernes 4 de agosto a las 15.00 horas de Chile, recibirán nada menos que a Real Madrid por la cuarta fecha. Será un nuevo duelo entre Pellegrini y José Mourinho, quien volvió al elenco de la capital española para esta temporada.

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