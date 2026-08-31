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    Corea del Norte descarta la desnuclearización ante la postura “hostil” de Estados Unidos: “Cada día es más peligroso”

    “Nuestras armas son una garantía absoluta para defender nuestra soberanía", sostuvo un portavoz del Ministerio de Exteriores.

    Por 
    Europa Press
    Corea del Norte

    Las autoridades de Corea del Norte han descartado este lunes la puesta en marcha de un proceso real de desnuclearización en la península de Corea debido a la postura “hostil” de Estados Unidos, que ha tildado de “persistente” por parte de un país que es “cada día más peligroso”.

    En este sentido, un portavoz del Ministerio de Exteriores ha defendido que el armamento nuclear de Corea del Norte permite “garantizar la contención” dada la “grave situación” a la que hace frente el país, que cada día asume “más riesgos” frente a las políticas estadounidenses a pesar de los intentos de acercamiento de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

    “Nuestras armas son una garantía absoluta para defender nuestra soberanía y esto permite. Tenerlas es la opción correcta y responsable para poder asegurar que existe una paz y una seguridad en la región”, ha señalado, según un comunicado recogido por la agencia estatal norcoreana KCNA.

    “Esta postura no puede ser diluida ni debilitada por la expresión repetida de Estados Unidos, que sigue apostando por esa desnuclearización”, ha aclarado, al tiempo que ha alertado de que la “confrontación” entre las partes “puede verse claramente”.

    Así, ha acusado a Washington de haber mostrado “abiertamente” su intento “hostil, sumamente siniestro y perverso, de empañar la imagen de nuestro país y generar inestabilidad interna al hablar de supuestos abusos contra los Derechos Humanos”.

    Críticas a las maniobras militares

    Además, ha criticado la decisión de las fuerzas estadounidenses de seguir adelante con maniobras militares conjuntas junto a Japón y Corea del Sur, las cuales “constituyen una amenaza para Corea del Norte y los países de la región”. “También perpetra actos de espionaje aéreo y otras provocaciones militares”, ha añadido.

    “La administración Trump ha reafirmado plenamente su invariable política hostil de violar arbitrariamente la soberanía, el sistema político y los intereses de seguridad del país mediante la farsa de la desnuclearización, la campaña de desprestigio en materia de Derechos Humanos y las amenazas militares”, ha explicado.

    Es por ello que ha argumentado que Estados Unidos muestra cada vez una “postura de confrontación más clara en términos de retórica y comportamiento” y “se ha convertido en una de las causas de las crecientes tensiones en la península de Corea”. “Seremos cada vez más resolutivos y claros a la hora de ejercer la defensa de nuestra soberanía y sostener los intereses supremos del país”, ha apuntado, en clara contraposición con la maniobra de acercamiento de Trump.

    Más sobre:Corea del NorteEstados unidosDesnuclearizaciónCorea del Sur

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