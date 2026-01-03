SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La Serena da el golpe en el mercado de fichajes al incorporar a volante con pasos por LaLiga y la Serie A de Italia

    Los papayeros, que coquetearon con el descenso a la Primera B en 2025, no quieren repetir la misma experiencia en la temporada entrante. Por ello, se arman con un jugador con largo recorrido por Europa.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Gonzalo Escalante es nuevo refuerzo de La Serena.

    El mercado de fichajes sigue sumando nombres en el fútbol chileno. Durante este sábado, Deportes La Serena fue el elenco encargado de marcar la pauta tras anunciar a una importante incorporación de cara a la temporada 2026.

    Los papayeros, que sufrieron hasta la última fecha con el riesgo latente del descenso a la Primera B, no quieren repetir las malas sensaciones en esta nueva campaña en la división de honor. Por este motivo, ya se comenzaron a mover con todo y presentaron a Gonzalo Escalante, volante argentino con un extenso currículo.

    "Gonzalo Escalante es nuevo refuerzo de CDLS. Formado en Boca Juniors, desarrolló gran parte de su carrera en Europa, defendiendo a Eibar, Lazio, Alavés y Cádiz CF. Experiencia y jerarquía para el mediocampo granate", señaló la institución granate en sus redes sociales, presentando a su primer refuerzo.

    El jugador transandino se formó en los pastos de La Bombonera, alcanzando a jugar cuatro partidos oficiales, y desde ahí pegó el salto hasta Europa, en 2015. Primero, se desempeñó en el Catania de Italia, que disputaba la Serie B. Luego, tuvo una escala por el Eibar de España.

    Posteriormente, fue el momento de retornar al país transalpino, con un breve paso por la Lazio y Cremonense, ambos de la Seria A. Sin embargo, tras no encontrar mucha continuidad, se vio obligado a buscar nuevos destinos.

    Fue allí que ocurrió su aventura más prolífica en el Viejo Continente, pues volvió a estar en la órbita de clubes de LaLiga, vistiendo los colores del Deportivo Alavés y Cádiz. En este último cuadro tuvo sus mejores números: seis goles y cuatro asistencias en 65 partidos (permaneció dos años y medio en el conjunto amarillo).

    A la espera de más incorporaciones, el nuevo entrenador de los granates, Felipe Gutiérrez, que fue oficializado el pasado 26 de diciembre, ya cuenta con los servicios de Escalante en el estadio La Portada. El estratega tiene como objetivo asegurar la permanencia y tratar de meterse en los puestos de avanzada.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolDeportes La SerenaGonzalo EscalanteFútbol chilenoLiga de PrimeraLaLigaSeria A

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Coordinador del Comando con Venezuela en Chile por captura de Maduro: “Los venezolanos estamos más determinados que nunca”

    China condena operación de EE.UU. en Venezuela: “Estos actos hegemónicos violan gravemente el derecho internacional”

    Quién es Delcy Rodríguez, la primera autoridad en la línea de sucesión al mando de Maduro

    Juan Guaidó afirma que “se acaba la impunidad” tras captura de Nicolás Maduro

    Republicanos valoran captura de Maduro y apuntan a colaboración para restaurar “orden, democracia y paz” en Venezuela

    Secretario General de la ONU dice estar “profundamente alarmado” tras acción militar de EE.UU. en Venezuela

    Lo más leído

    1.
    La millonaria cifra que se repartirán Colo Colo, la U, la UC y Huachipato por los traspasos de sus canteranos en el extranjero

    La millonaria cifra que se repartirán Colo Colo, la U, la UC y Huachipato por los traspasos de sus canteranos en el extranjero

    2.
    Luto en el fútbol chileno: fallece joven exjugador de Huachipato, UdeC y D. Concepción tras trágico accidente

    Luto en el fútbol chileno: fallece joven exjugador de Huachipato, UdeC y D. Concepción tras trágico accidente

    3.
    El profundo dolor de Jorge Socías: “A veces me pregunto por qué sigo siendo hincha de la U”

    El profundo dolor de Jorge Socías: “A veces me pregunto por qué sigo siendo hincha de la U”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Arsenal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Arsenal en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 3 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 3 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Coordinador del Comando con Venezuela en Chile por captura de Maduro: “Los venezolanos estamos más determinados que nunca”
    Chile

    Coordinador del Comando con Venezuela en Chile por captura de Maduro: “Los venezolanos estamos más determinados que nunca”

    Republicanos valoran captura de Maduro y apuntan a colaboración para restaurar “orden, democracia y paz” en Venezuela

    Senadores de la UDI exigen al Gobierno chileno respaldar captura de Maduro por parte de EE.UU.

    El costo de volar limpio: por qué el SAF necesita algo más que voluntad climática
    Negocios

    El costo de volar limpio: por qué el SAF necesita algo más que voluntad climática

    Gasto de isapres en licencias médicas registra caída histórica en el tercer trimestre

    Los seis proyectos que deberán analizar las comisiones económicas del Congreso antes del receso legislativo

    Quién es Pedro Inzunza Noriega, el acusado de narcoterrorismo en EEUU que fue arrestado en México
    Tendencias

    Quién es Pedro Inzunza Noriega, el acusado de narcoterrorismo en EEUU que fue arrestado en México

    Un respiro del calor extremo: anuncian que este día estará nublado y más fresco en la Región Metropolitana

    Cómo conseguir que tus objetivos de este año se cumplan, según una científica experta en hábitos

    La Serena da el golpe en el mercado de fichajes al incorporar a volante con pasos por LaLiga y la Serie A de Italia
    El Deportivo

    La Serena da el golpe en el mercado de fichajes al incorporar a volante con pasos por LaLiga y la Serie A de Italia

    Luto en el fútbol chileno: fallece joven exjugador de Huachipato, UdeC y D. Concepción tras trágico accidente

    Se une a Neymar y Felipe Loyola: Santos presenta a multicampeón de la Copa Libertadores como refuerzo para el 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    Reseña de libros: de Marcel Proust a Carolina Sanín
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Marcel Proust a Carolina Sanín

    El retorno del horror de El Descenso: “Es increíble que 20 años después la gente siga viéndola”

    Natalia Ginzburg y “Las palabras de la noche”: cuando el fascismo se filtra en lo cotidiano

    China condena operación de EE.UU. en Venezuela: “Estos actos hegemónicos violan gravemente el derecho internacional”
    Mundo

    China condena operación de EE.UU. en Venezuela: “Estos actos hegemónicos violan gravemente el derecho internacional”

    Quién es Delcy Rodríguez, la primera autoridad en la línea de sucesión al mando de Maduro

    Juan Guaidó afirma que “se acaba la impunidad” tras captura de Nicolás Maduro

    Regenerar la piel desde dentro
    Paula

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año