La Serena da el golpe en el mercado de fichajes al incorporar a volante con pasos por LaLiga y la Serie A de Italia

El mercado de fichajes sigue sumando nombres en el fútbol chileno. Durante este sábado, Deportes La Serena fue el elenco encargado de marcar la pauta tras anunciar a una importante incorporación de cara a la temporada 2026.

Los papayeros, que sufrieron hasta la última fecha con el riesgo latente del descenso a la Primera B, no quieren repetir las malas sensaciones en esta nueva campaña en la división de honor. Por este motivo, ya se comenzaron a mover con todo y presentaron a Gonzalo Escalante, volante argentino con un extenso currículo.

"Gonzalo Escalante es nuevo refuerzo de CDLS. Formado en Boca Juniors, desarrolló gran parte de su carrera en Europa, defendiendo a Eibar, Lazio, Alavés y Cádiz CF. Experiencia y jerarquía para el mediocampo granate", señaló la institución granate en sus redes sociales, presentando a su primer refuerzo.

El jugador transandino se formó en los pastos de La Bombonera, alcanzando a jugar cuatro partidos oficiales, y desde ahí pegó el salto hasta Europa, en 2015. Primero, se desempeñó en el Catania de Italia, que disputaba la Serie B. Luego, tuvo una escala por el Eibar de España.

Posteriormente, fue el momento de retornar al país transalpino, con un breve paso por la Lazio y Cremonense, ambos de la Seria A. Sin embargo, tras no encontrar mucha continuidad, se vio obligado a buscar nuevos destinos.

Fue allí que ocurrió su aventura más prolífica en el Viejo Continente, pues volvió a estar en la órbita de clubes de LaLiga, vistiendo los colores del Deportivo Alavés y Cádiz. En este último cuadro tuvo sus mejores números: seis goles y cuatro asistencias en 65 partidos (permaneció dos años y medio en el conjunto amarillo).

A la espera de más incorporaciones, el nuevo entrenador de los granates, Felipe Gutiérrez, que fue oficializado el pasado 26 de diciembre, ya cuenta con los servicios de Escalante en el estadio La Portada. El estratega tiene como objetivo asegurar la permanencia y tratar de meterse en los puestos de avanzada.