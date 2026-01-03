SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Luto en el fútbol chileno: fallece joven exjugador de Huachipato, UdeC y D. Concepción tras trágico accidente

    Tras una intensa búsqueda en el lago Llanquihue, fue encontrado el cuerpo de Paolo Millalonco, quien sufrió un incidente mientras practicaba stand up paddle.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    El cuerpo de Paolo Millalonco fue encontrado en el lago Llanquihue. Foto: Armada de Chile.

    El fútbol chileno está de luto por la muerte de Paolo Millalonco Díaz, de 19 años. El fallecimiento del joven futbolista se produjo tras un accidente en el lago Llanquihue, provocando consternación en la región de Los Lagos.

    El deceso del jugador, que contó con pasos en clubes como Huachipato, Deportes Concepción y Universidad de Concepción, fue confirmado durante durante las últimas horas.

    El joven deportista se encontraba desaparecido junto a su hermano de 11 años. Ambos sufrieron un accidente en una tabla de stand up paddle, deporte acuático que se realiza de forma recreativa y combina movimientos del surf y kayak. El incidente ocurrió en el sector Onces Bellavista, Ensenada.

    Su acompañante fue encontrado con vida, sin embargo, tras intensas labores de búsqueda en el lago Llanquihue, se terminó por confirmar el deceso de Millalonco. Su cuerpo fue encontrado por personal de buceo a 30 metros de profundidad, cerca de la orilla.

    Luto en el fútbol chileno

    Millalonco, oriundo de Puerto Montt, actualmente se encontraba militando en el club Balmaceda. Anteriormente fue parte de las escuelas de fútbol y de las series menores de Huachipato, Deportes Concepción y Universidad de Concepción.

    Los clubes se sumaron a las condolencias y publicaron emotivos mensajes para despedir al jugador: “Con gran pesar y tristeza comunicamos el lamentable fallecimiento de nuestro ex jugador, Paolo Millalonco Díaz, quien ayer sufrió un accidente en el Lago Llanquihue”, comenzó señalando el conjunto acerero en sus redes sociales.

    “Expresamos nuestras condolencias a los padres y hermanos de Paolo, como también a sus familiares, compañeros y amigos, en este doloroso momento”, añadió el club.

    Los lilas también se pronunciaron: “Deportes Concepción lamenta el fallecimiento de Paolo Millalonco, exjugador de nuestras series formativas. Enviamos un mensaje de condolencias a sus familiares y cercanos”.

    En tanto, el conjunto penquista indicó: “Universidad de Concepción lamenta profundamente el fallecimiento de Paolo Millalonco Díaz, quien perteneciera a nuestras filas, tras un trágico accidente ocurrido en el Lago Llanquihue. Su recuerdo permanecerá en nuestros corazones. Que descanse en paz”.

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalHuachipatoDeportes ConcepciónUniversidad de ConcepciónPaolo Millalonco

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Coordinador del Comando con Venezuela en Chile por captura de Maduro: “Los venezolanos estamos más determinados que nunca”

    China condena operación de EE.UU. en Venezuela: “Estos actos hegemónicos violan gravemente el derecho internacional”

    Quién es Delcy Rodríguez, la primera autoridad en la línea de sucesión al mando de Maduro

    Juan Guaidó afirma que “se acaba la impunidad” tras captura de Nicolás Maduro

    Republicanos valoran captura de Maduro y apuntan a colaboración para restaurar “orden, democracia y paz” en Venezuela

    Secretario General de la ONU dice estar “profundamente alarmado” tras acción militar de EE.UU. en Venezuela

    Lo más leído

    1.
    La millonaria cifra que se repartirán Colo Colo, la U, la UC y Huachipato por los traspasos de sus canteranos en el extranjero

    La millonaria cifra que se repartirán Colo Colo, la U, la UC y Huachipato por los traspasos de sus canteranos en el extranjero

    2.
    El profundo dolor de Jorge Socías: “A veces me pregunto por qué sigo siendo hincha de la U”

    El profundo dolor de Jorge Socías: “A veces me pregunto por qué sigo siendo hincha de la U”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Arsenal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Arsenal en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 3 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 3 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Coordinador del Comando con Venezuela en Chile por captura de Maduro: “Los venezolanos estamos más determinados que nunca”
    Chile

    Coordinador del Comando con Venezuela en Chile por captura de Maduro: “Los venezolanos estamos más determinados que nunca”

    Republicanos valoran captura de Maduro y apuntan a colaboración para restaurar “orden, democracia y paz” en Venezuela

    Senadores de la UDI exigen al Gobierno chileno respaldar captura de Maduro por parte de EE.UU.

    El costo de volar limpio: por qué el SAF necesita algo más que voluntad climática
    Negocios

    El costo de volar limpio: por qué el SAF necesita algo más que voluntad climática

    Gasto de isapres en licencias médicas registra caída histórica en el tercer trimestre

    Los seis proyectos que deberán analizar las comisiones económicas del Congreso antes del receso legislativo

    Quién es Pedro Inzunza Noriega, el acusado de narcoterrorismo en EEUU que fue arrestado en México
    Tendencias

    Quién es Pedro Inzunza Noriega, el acusado de narcoterrorismo en EEUU que fue arrestado en México

    Un respiro del calor extremo: anuncian que este día estará nublado y más fresco en la Región Metropolitana

    Cómo conseguir que tus objetivos de este año se cumplan, según una científica experta en hábitos

    La Serena da el golpe en el mercado de fichajes al incorporar a volante con pasos por LaLiga y la Serie A de Italia
    El Deportivo

    La Serena da el golpe en el mercado de fichajes al incorporar a volante con pasos por LaLiga y la Serie A de Italia

    Luto en el fútbol chileno: fallece joven exjugador de Huachipato, UdeC y D. Concepción tras trágico accidente

    Se une a Neymar y Felipe Loyola: Santos presenta a multicampeón de la Copa Libertadores como refuerzo para el 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    Reseña de libros: de Marcel Proust a Carolina Sanín
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Marcel Proust a Carolina Sanín

    El retorno del horror de El Descenso: “Es increíble que 20 años después la gente siga viéndola”

    Natalia Ginzburg y “Las palabras de la noche”: cuando el fascismo se filtra en lo cotidiano

    China condena operación de EE.UU. en Venezuela: “Estos actos hegemónicos violan gravemente el derecho internacional”
    Mundo

    China condena operación de EE.UU. en Venezuela: “Estos actos hegemónicos violan gravemente el derecho internacional”

    Quién es Delcy Rodríguez, la primera autoridad en la línea de sucesión al mando de Maduro

    Juan Guaidó afirma que “se acaba la impunidad” tras captura de Nicolás Maduro

    Regenerar la piel desde dentro
    Paula

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año