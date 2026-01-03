Luto en el fútbol chileno: fallece joven exjugador de Huachipato, UdeC y D. Concepción tras trágico accidente

El cuerpo de Paolo Millalonco fue encontrado en el lago Llanquihue. Foto: Armada de Chile.

El fútbol chileno está de luto por la muerte de Paolo Millalonco Díaz, de 19 años. El fallecimiento del joven futbolista se produjo tras un accidente en el lago Llanquihue, provocando consternación en la región de Los Lagos.

El deceso del jugador, que contó con pasos en clubes como Huachipato, Deportes Concepción y Universidad de Concepción, fue confirmado durante durante las últimas horas.

El joven deportista se encontraba desaparecido junto a su hermano de 11 años. Ambos sufrieron un accidente en una tabla de stand up paddle, deporte acuático que se realiza de forma recreativa y combina movimientos del surf y kayak. El incidente ocurrió en el sector Onces Bellavista, Ensenada.

Su acompañante fue encontrado con vida, sin embargo, tras intensas labores de búsqueda en el lago Llanquihue, se terminó por confirmar el deceso de Millalonco. Su cuerpo fue encontrado por personal de buceo a 30 metros de profundidad, cerca de la orilla.

Luto en el fútbol chileno

Millalonco, oriundo de Puerto Montt, actualmente se encontraba militando en el club Balmaceda. Anteriormente fue parte de las escuelas de fútbol y de las series menores de Huachipato, Deportes Concepción y Universidad de Concepción.

Los clubes se sumaron a las condolencias y publicaron emotivos mensajes para despedir al jugador: “Con gran pesar y tristeza comunicamos el lamentable fallecimiento de nuestro ex jugador, Paolo Millalonco Díaz, quien ayer sufrió un accidente en el Lago Llanquihue”, comenzó señalando el conjunto acerero en sus redes sociales.

“Expresamos nuestras condolencias a los padres y hermanos de Paolo, como también a sus familiares, compañeros y amigos, en este doloroso momento”, añadió el club.

— Huachipato FC (@Huachipato) January 2, 2026

Los lilas también se pronunciaron: “Deportes Concepción lamenta el fallecimiento de Paolo Millalonco, exjugador de nuestras series formativas. Enviamos un mensaje de condolencias a sus familiares y cercanos”.

— Deportes Concepción (@elconce_cl) January 2, 2026

En tanto, el conjunto penquista indicó: “Universidad de Concepción lamenta profundamente el fallecimiento de Paolo Millalonco Díaz, quien perteneciera a nuestras filas, tras un trágico accidente ocurrido en el Lago Llanquihue. Su recuerdo permanecerá en nuestros corazones. Que descanse en paz”.