SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Con Hormazábal ofreciéndole la 17: la historia detrás del dorsal que Eduardo Vargas utilizará en la U

    El delantero regresa a los azules después de 15 años. Uno de los temas que debió definir es el número de camiseta que vestirá.

    Por 
    Matías Parker
     
    Pablo Retamal V.
    Con Hormazábal ofreciéndole la 17: la historia detrás del dorsal que Eduardo Vargas utilizará en la U. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    Eduardo Vargas es oficialmente uno de los nuevos refuerzo de Universidad de Chile para la temporada 2026. Después de 15 años fuera del club, este sábado se selló el regreso de Turboman para defender la camiseta de los azules.

    Tras ser protagonista de la histórica campaña de los laicos en la Copa Sudamericana y haber obtenido un par de torneos nacionales, su carrera lo llevó por diversos clubes del mundo, vistiendo las camisetas de Napoli, Gremio, Valencia, Queens Park Rangers, Hoffenheim, Tigres de México, Atlético Mineiro, Nacional de Uruguay y Audax Italiano.

    Claro que uno de los temas que tuvo que tratar es el número de la camiseta que utilizará en el campeonato próximo a comenzar. En su anterior paso por la escuadra universitaria, Turboman destacó utilizando la camiseta con el dorsal 17 en la espalda.

    Sin embargo, aquel número ha sido utilizado en 2025 por Fabián Hormazábal. Al saber del regreso del delantero, el lateral derecho ofreció ceder el número para que Vargas pudiera retomar los dígitos. No obstante, el ariete no quiso aceptar la propuesta.

    Por lo mismo, aseguró la camiseta número 11 que era la de Nicolás Guerra, quien dejó el club en el reciente mercado.

    Esta negociación quedó en evidencia en el momento en el que la U oficializó la llegada de Vargas. “17:11. El regalo prometido”, señalaba la publicación con el video de Vargas posando con la camiseta azul, y que hace referencia al apodo del superhéroe que aparece en famosa película de Arnold Schwarzenegger.

    Más tarde, publicaron otro mensaje en el que le dan el cordial recibimiento: “Bienvenido a casa, Eduardo Jesús Vargas Rojas”.

    En la página oficial del club, Eduardo Vargas abordó el desafío de jugar con la 11 azul. “Me gusta la camiseta 11. La han llevado jugadores que son ídolos en el club y quiero estar a la altura”.

    La bienvenida de la U

    Poco después, Universidad de Chile profundizó sobre la llegada de Eduardo Vargas al equipo en su sitio web.

    “Comenzamos el año con una noticia muy especial para toda la familia del Romántico Viajero: ¡Eduardo Vargas selló su regreso a nuestro Club! El delantero multicampeón con la U se suma a nuestro Primer Equipo para aportar toda su experiencia, categoría y capacidad goleadora pensando en los próximos desafíos. El histórico referente azul dejó una huella imborrable en el Club con su talento, explosividad y compromiso al representar nuestra camiseta. Hoy, con entusiasmo y convicción, le damos la bienvenida y le deseamos el mayor éxito este 2026”, señalaron de entrada.

    “Formado en Cobreloa, debutó el 2006 en el fútbol chileno y su calidad rápidamente resonó en el panorama nacional. Su destino era brillar en los escenarios más importantes, llegando a la U en 2010. El resto es historia. En total, en sus dos temporadas junto al Romántico Viajero, disputó 79 partidos, marcando 31 goles, coronándose bicampeón del Torneo Nacional (Apertura – Clausura), además de la histórica Copa Sudamericana 2011, torneo en el que se mantiene como el máximo goleador en una sola edición con 11 goles. Tras liderar al Club a su primer título internacional, su nombre hizo eco más allá del horizonte, iniciando una extensa trayectoria en el extranjero: Napoli de Italia (2011-13), Valencia de España (2013-14), Queens Park Rangers de Inglaterra (2014-15), Hoffenheim de Alemania (2015-17), Club Tigres de México (2017-20), Gremio (2013) y el Atlético Mineiro (2020-24) de Brasil y Nacional de Uruguay (2025).

    Cabe destacar que su legado futbolístico también brilló en la selección chilena. Con 120 partidos y 45 goles, se transformó en uno de los jugadores más importantes de La Roja, siendo mundialista de Brasil 2014 y Bicampeón de América (2015 – 2016), torneos en los que fue el máximo goleador con 4 y 6 goles, respectivamente”, añadieron.

    Por último, hicieron un barrido por su breve incursión con los itálicos y le dejaron buenos deseos para este 2026. “Sin duda, al hablar de Eduardo Vargas sobran las palabras. Sus goles, títulos y calidad lo respaldan como una leyenda nacional. Consolidado, con mayor experiencia y madurez, este 2025 regresó al futbol chileno tras 14 años, compitiendo el último semestre en Audax Italiano, donde anotó cinco goles en 15 partidos. Estamos seguros de que contar con su categoría será un impacto tremendo para nuestro plantel y su calidad nos ayudará a luchar por todos nuestros objetivos este 2026. ¡Qué alegría tenerte de vuelta, Edu!“, cerraron.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalFútbol ChilenoEduardo VargasLa UUniversidad de ChileFabián Hormazábal

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Voraz incendio afecta locales comerciales en Concepción

    Nicolás Maduro comparecerá este lunes ante un tribunal en Nueva York: lo que debes saber del caso

    Groenlandia se abre al diálogo con Estados Unidos pero rechaza cualquier “fantasía de anexión” de Trump

    Bolsas mundiales operan estables tras caída de Nicolás Maduro pero acciones de defensa suben con fuerza

    Aguardar lo que dicte Machado y una incipiente idea de volver a casa: venezolanos en Chile proyectan futuro sin Maduro

    Analistas advierten sobre efecto que operación de Trump en Venezuela puede tener en resolución de otros conflictos

    Lo más leído

    1.
    El nuevo estatus de Carlos Palacios y un vuelco con Paulo Díaz: Boca y River inician la pretemporada en Argentina

    El nuevo estatus de Carlos Palacios y un vuelco con Paulo Díaz: Boca y River inician la pretemporada en Argentina

    2.
    ¿Y Cristopher Toselli? Los seis jugadores que no se presentarán a la pretemporada de Paqui Meneghini en la U

    ¿Y Cristopher Toselli? Los seis jugadores que no se presentarán a la pretemporada de Paqui Meneghini en la U

    3.
    Se une a Neymar y Felipe Loyola: Santos presenta a multicampeón de la Copa Libertadores como refuerzo para el 2026

    Se une a Neymar y Felipe Loyola: Santos presenta a multicampeón de la Copa Libertadores como refuerzo para el 2026

    4.
    Deportes Concepción no se detiene: confirma un nuevo refuerzo y ya suma 13 incorporaciones

    Deportes Concepción no se detiene: confirma un nuevo refuerzo y ya suma 13 incorporaciones

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    Controlan incendio forestal en Puerto Montt: requirió evacuación de Panitao Bajo

    Controlan incendio forestal en Puerto Montt: requirió evacuación de Panitao Bajo

    Este lunes se revelan resultados de la PAES e inician postulaciones: todo lo que hay que saber

    Este lunes se revelan resultados de la PAES e inician postulaciones: todo lo que hay que saber

    Junaeb adelanta captura de fotografía para la TNE de futuros estudiantes de educación superior

    Junaeb adelanta captura de fotografía para la TNE de futuros estudiantes de educación superior

    Voraz incendio afecta locales comerciales en Concepción
    Chile

    Voraz incendio afecta locales comerciales en Concepción

    Aguardar lo que dicte Machado y una incipiente idea de volver a casa: venezolanos en Chile proyectan futuro sin Maduro

    Congreso retoma discusión fast track de reformas políticas y aflora fórmula para salvar a Evópoli y a la FRVS

    Bolsas mundiales operan estables tras caída de Nicolás Maduro pero acciones de defensa suben con fuerza
    Negocios

    Bolsas mundiales operan estables tras caída de Nicolás Maduro pero acciones de defensa suben con fuerza

    Los tres principales temores de los mayores de 55 años: inseguridad, estabilidad económica, y problemas de salud

    Negociación ramal: gobierno se reúne con presidentes de las comisiones de Trabajo del Congreso para definir estrategia

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales
    Tendencias

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    ¿Qué es más saludable, el vino tinto o el vino blanco? Esto dice la ciencia

    Alejandro Tabilo remonta ante Yi Zhou y se instala en el cuadro principal del ATP 250 de Hong Kong
    El Deportivo

    Alejandro Tabilo remonta ante Yi Zhou y se instala en el cuadro principal del ATP 250 de Hong Kong

    La ácida crítica al Betis de Manuel Pellegrini tras goleada del Real Madrid: “En menos de una hora regaló los tres puntos”

    Matías Almeyda explica por qué Alexis Sánchez no pateó el penal en la derrota del Sevilla

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    Conflicto en Venezuela impide a DiCaprio llegar a Palm Springs para recibir premio internacional
    Cultura y entretención

    Conflicto en Venezuela impide a DiCaprio llegar a Palm Springs para recibir premio internacional

    Fallece a los 46 años Bret Hanna-Shuford, exactor de Broadway y creador de Broadway Husbands

    La niña que cuidaba a sus padres: un relato de Jaime Bayly

    Nicolás Maduro comparecerá este lunes ante un tribunal en Nueva York: lo que debes saber del caso
    Mundo

    Nicolás Maduro comparecerá este lunes ante un tribunal en Nueva York: lo que debes saber del caso

    Groenlandia se abre al diálogo con Estados Unidos pero rechaza cualquier “fantasía de anexión” de Trump

    La reacción de los expertos ante la afirmación de Trump de que EE.UU. “gobernará” Venezuela tras la captura de Maduro

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso