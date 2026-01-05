Con Hormazábal ofreciéndole la 17: la historia detrás del dorsal que Eduardo Vargas utilizará en la U

Eduardo Vargas es oficialmente uno de los nuevos refuerzo de Universidad de Chile para la temporada 2026. Después de 15 años fuera del club, este sábado se selló el regreso de Turboman para defender la camiseta de los azules.

Tras ser protagonista de la histórica campaña de los laicos en la Copa Sudamericana y haber obtenido un par de torneos nacionales, su carrera lo llevó por diversos clubes del mundo, vistiendo las camisetas de Napoli, Gremio, Valencia, Queens Park Rangers, Hoffenheim, Tigres de México, Atlético Mineiro, Nacional de Uruguay y Audax Italiano.

Claro que uno de los temas que tuvo que tratar es el número de la camiseta que utilizará en el campeonato próximo a comenzar. En su anterior paso por la escuadra universitaria, Turboman destacó utilizando la camiseta con el dorsal 17 en la espalda.

Sin embargo, aquel número ha sido utilizado en 2025 por Fabián Hormazábal. Al saber del regreso del delantero, el lateral derecho ofreció ceder el número para que Vargas pudiera retomar los dígitos. No obstante, el ariete no quiso aceptar la propuesta.

Por lo mismo, aseguró la camiseta número 11 que era la de Nicolás Guerra, quien dejó el club en el reciente mercado.

Esta negociación quedó en evidencia en el momento en el que la U oficializó la llegada de Vargas. “17:11. El regalo prometido”, señalaba la publicación con el video de Vargas posando con la camiseta azul, y que hace referencia al apodo del superhéroe que aparece en famosa película de Arnold Schwarzenegger.

17:11

El regalo prometido. pic.twitter.com/I1R1GZ9ifP — Universidad de Chile (@udechile) January 3, 2026

Más tarde, publicaron otro mensaje en el que le dan el cordial recibimiento: “Bienvenido a casa, Eduardo Jesús Vargas Rojas”.

En la página oficial del club, Eduardo Vargas abordó el desafío de jugar con la 11 azul. “Me gusta la camiseta 11. La han llevado jugadores que son ídolos en el club y quiero estar a la altura”.

La bienvenida de la U

Poco después, Universidad de Chile profundizó sobre la llegada de Eduardo Vargas al equipo en su sitio web.

“Comenzamos el año con una noticia muy especial para toda la familia del Romántico Viajero: ¡Eduardo Vargas selló su regreso a nuestro Club! El delantero multicampeón con la U se suma a nuestro Primer Equipo para aportar toda su experiencia, categoría y capacidad goleadora pensando en los próximos desafíos. El histórico referente azul dejó una huella imborrable en el Club con su talento, explosividad y compromiso al representar nuestra camiseta. Hoy, con entusiasmo y convicción, le damos la bienvenida y le deseamos el mayor éxito este 2026”, señalaron de entrada.

“Formado en Cobreloa, debutó el 2006 en el fútbol chileno y su calidad rápidamente resonó en el panorama nacional. Su destino era brillar en los escenarios más importantes, llegando a la U en 2010. El resto es historia. En total, en sus dos temporadas junto al Romántico Viajero, disputó 79 partidos, marcando 31 goles, coronándose bicampeón del Torneo Nacional (Apertura – Clausura), además de la histórica Copa Sudamericana 2011, torneo en el que se mantiene como el máximo goleador en una sola edición con 11 goles. Tras liderar al Club a su primer título internacional, su nombre hizo eco más allá del horizonte, iniciando una extensa trayectoria en el extranjero: Napoli de Italia (2011-13), Valencia de España (2013-14), Queens Park Rangers de Inglaterra (2014-15), Hoffenheim de Alemania (2015-17), Club Tigres de México (2017-20), Gremio (2013) y el Atlético Mineiro (2020-24) de Brasil y Nacional de Uruguay (2025).

Cabe destacar que su legado futbolístico también brilló en la selección chilena. Con 120 partidos y 45 goles, se transformó en uno de los jugadores más importantes de La Roja, siendo mundialista de Brasil 2014 y Bicampeón de América (2015 – 2016), torneos en los que fue el máximo goleador con 4 y 6 goles, respectivamente”, añadieron.

Por último, hicieron un barrido por su breve incursión con los itálicos y le dejaron buenos deseos para este 2026. “Sin duda, al hablar de Eduardo Vargas sobran las palabras. Sus goles, títulos y calidad lo respaldan como una leyenda nacional. Consolidado, con mayor experiencia y madurez, este 2025 regresó al futbol chileno tras 14 años, compitiendo el último semestre en Audax Italiano, donde anotó cinco goles en 15 partidos. Estamos seguros de que contar con su categoría será un impacto tremendo para nuestro plantel y su calidad nos ayudará a luchar por todos nuestros objetivos este 2026. ¡Qué alegría tenerte de vuelta, Edu!“, cerraron.