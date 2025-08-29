Las duras confesiones del técnico del Manchester United que remecen la Premier League: “A veces odio a mis jugadores”

El Manchester United vivió una de sus jornadas más bochornosas durante esta semana. El pasado miércoles, tras una eterna tanda de penales, los Diablos Rojos quedaron eliminados en la segunda ronda de la Copa de la Liga inglesa, ante el Grimsby, equipo que juega en la cuarta categoría británica, y eso hizo que su adiestrador -Rubén Amorim- explotara contra sus jugadores.

“A veces quiero retirarme, a veces quiero estar aquí 20 años, a veces me encanta estar con mis jugadores, a veces no quiero estar con ellos. Así que, repito, necesito mejorar en eso. Va a ser difícil”, aseguró. Luego advirtió que “cada vez que tengamos, ahora o en el futuro, una derrota como esa, voy a actuar así. Voy a decir que a veces odio a mis jugadores, a veces los amo, a veces quiero defenderlos. Esta es mi manera de hacer las cosas y voy a actuar así”.

Y ejemplo de ello es que tras la derrota que sufrió en la final de la Europa League, ante el Tottenham, el portugués se quiso marchar del mítico cuadro rojo sin cobrar indemnización alguna y de manera inmediata, pues no se sentía el director técnico adecuado para la tarea que estaba realizando. “Lo sentí después del partido, pero ahora ya no. Es un poco así. Creo que es lo más duro de la derrota. A veces no es el resultado, sino cómo perdemos o empatamos ese partido”.

Cabe destacar que la campaña de Amorim en el United no es de las mejores. Solo ha sumado 28 puntos en 29 partidos de la Premier League, no logró el título continental, no clasificó a copas internacionales y en esta temporada cosechó una derrota ante el Arsenal, un empate frente al Fulham y la mencionada eliminación. “En ese momento, estaba muy triste y muy decepcionado porque pensaba que habíamos tenido una buena pretemporada, que habíamos sido regulares en la forma de jugar”, acotó.

El Manchester United volverá a jugar este sábado, a las 10 de la mañana, frente al Burnley, por la categoría de honor del fútbol inglés. Y necesita urgente sumar de a tres, pues hoy marcha en el puesto 16, con un punto, y está a solo un escalón de la zona de descenso.