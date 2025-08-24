SUSCRÍBETE
El Deportivo

La nueva versión del Manchester United no arranca: empata con Fulham y sigue sin ganar en la Premier League

Tras caer en la primera jornada frente al Arsenal, los Diablos Rojos igualaron 1-1 en su visita a Craven Cottage.

Vicente GonzálezPor 
Vicente González
Fulham y Manchester United empataron en la segunda fecha de la Premier League. Foto: Premier League.

El Manchester United de Ruben Amorim sigue sin convencer. Pese a que se reforzaron con una delantera prácticamente nueva para esta temporada, los Diablos Rojos volvieron a desentonar en el arranque de la Premier League 2025/26. Esta vez fue una pobre igualdad por 1-1 ante Fulham, que se suma a la caída por la mínima en el estreno frente al Arsenal.

Ya desde el primer tiempo las cosas pintaban mal para los mancunianos. Al minuto 37 Bruno Fernandes desperdició un lanzamiento penal que pudo encaminar una eventual victoria en la visita a Craven Cottage. El portugués, que no suele fallas en esas instancias, mandó el derechazo muy por encima de la portería del alemán Bernd Leno.

Incluso, pese a que se lograron poner en ventaja al 58′, con un autogol de Rodrigo Muniz, tras cabezazo de Leny Yoro, el panorama no se veía plenamente seguro. Es más, a partir de ese tanto, el Fulham cambió las condiciones del partido y se fue con todo en busca del empate.

De hecho, fue tanto el dominio de los londinenses sobre el United, que la paridad cayó casi por efecto natural. Al minuto 72, y tras varios intentos en campo rival, el nigeriano Alex Iwobi lanzó un centro por la izquierda al área custodiada por Altay Bayındır, el balón sobrepasó a Raúl Jiménez, sin embargo apareció desde atrás Emile Smith Rowe para empujarla y dejar desconcertada a la defensa.

Con este resultado, el equipo de Old Trafford llegó a los dos partidos consecutivos sin conocer la victoria en la máxima categoría del fútbol inglés. Un mal arranque si se te tiene en cuenta el dinero que se invirtió para cambiar la cara en esta campaña (240 millones de euros). En esa dinámica negativa, el United bajó hasta el puesto 16°, con tan solo un punto. En la próxima fecha, en tanto, chocan contra el recién ascendido Burnley, de vuelta en el Teatro de los Sueños.

