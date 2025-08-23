SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Con el estreno goleador de Gyokeres: Arsenal barre con el Leeds en la segunda fecha de la Premier League

En el Emirates, el conjunto de Mikel Arteta celebró ante su público el categórico 5-0 frente a los Whites. El delantero sueco, que llegó como gran refuerzo, anotó un doblete para los Gunners.

Vicente GonzálezPor 
Vicente González
Viktor Gyokeres marcó su primer gol oficial con Arsenal, en la goleada por 4-0 ante Leeds United.

Arsenal sigue con canasta perfecta en el arranque de la Premier League 2025/26. Tras el triunfo por la mínima ante Manchester United en la primera fecha, en Old Trafford, el cuadro de Mikel Arteta se reencontró con su público en el Emirates Stadium y venció por goleada al Leeds United por 5-0.

Los Gunners no dejaron ni una sola duda en la segunda jornada. En calidad de local, los londinenses barrieron con el elenco recién ascendido desde el Championship. Al 33′ llegó la primera cifra, a través de un expediente que ya manejan a la perfección: el tiro de esquina. Allí, Declan Rice lanzó un centro medido a la cabeza de Jurrien Timber, y el neerlandés estampó el 1-0.

El segundo tanto tampoco tardó en subir al marcador. Cuando el reloj marcaba los 45′+1′, Martín Zubimendi robó una pelota en salida, jugó hacia un costado con Timber y el lateral se la jugó al espacio a Bukayo Saka. El delantero inglés, utilizando su velocidad, se metió hasta el área y dejó sin respuestas al golero rival con un remate que se coló por arriba de la portería.

En el complemento, en tanto, ocurrió la gran noticia de la tarde. Viktor Gyokeres, quien había llegado como flamante refuerzo en este mercado de pases (proveniente desde Sporting de Lisboa), anotó su primer gol oficial (48′). El sueco recibió por el carril izquierdo, arrolló a los defensores con su potencia, y ajustó el disparo rasante.

Tras el festejo, eso sí, ocurrió una preocupación. Saka sufrió una molestia física y tuvo que salir de la cancha. El británico ya había padecido complicaciones musculares en la campaña pasada, por lo que esta nueva dolencia encendió las alarmas. Además, la incertidumbre con la situación del ariete es mayor si se tiene en cuenta que el próximo compromiso de los Gunners es ante el Liverpool.

Sin embargo, más allá de esto, el Arsenal no sacó el pie del acelerador. Al 55′ Timber marcó su doblete, esta vez con un leve remate tras un balonazo que quedó muerto en el área chica. Sí, otra vez en una jugada desde el córner.

Finalmente, y como una guinda a la torta, Gyokeres estableció el quinto en el tablero, mediante un lanzamiento penal (90′+5′). Los de Arteta llegaron a las seis unidades, e igualaron en la cima al Tottenham Hotspurs que, en el primer turno de esta mañana sabatina, venció de visita al Manchester City.

Lee también:

Más sobre:Premier LeagueArsenalLeeds UnitedFútbolFútbol inglésFútbol internacionalViktor GyokeresMikel ArtetaJurrien TimberBukayo Saka

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Aduanas incauta 68 sobres de cocaína ocultos en las costuras de un vestido

Sernapesca inspecciona ballena varada en Chiloé

Mayne-Nicholls presenta su programa de gobierno: el detalle de sus propuestas en seguridad, salud, educación y vivienda

Lanzan en Maipú el programa “Comunidad Crece” para fortalecer espacios comunitarios con el fin de prevenir la delincuencia

Tribunal ordena que reos fugados ingresen a cárcel de máxima seguridad para cumplir sus condenas

Reportan avalancha en centro de esquí La Parva, Lo Barnechea

Lo más leído

1.
Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

2.
Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

3.
Detienen a los tres reos de alta peligrosidad que se habían fugado de la cárcel de Valparaíso

Detienen a los tres reos de alta peligrosidad que se habían fugado de la cárcel de Valparaíso

4.
Temblor hoy, sábado 23 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 23 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Es tiempo de partir
opinión

Es tiempo de partir

Por Mario Marcel
Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Servicios

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Unión Española por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Unión Española por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Temblor hoy, sábado 23 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 23 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Aduanas incauta 68 sobres de cocaína ocultos en las costuras de un vestido
Chile

Aduanas incauta 68 sobres de cocaína ocultos en las costuras de un vestido

Sernapesca inspecciona ballena varada en Chiloé

Mayne-Nicholls presenta su programa de gobierno: el detalle de sus propuestas en seguridad, salud, educación y vivienda

Gonzalo Sanhueza y programa de Evelyn Matthei: “En los primeros 100 días va a estar el proyecto tributario ingresado al Congreso”
Negocios

Gonzalo Sanhueza y programa de Evelyn Matthei: “En los primeros 100 días va a estar el proyecto tributario ingresado al Congreso”

¿El fin del activismo corporativo?

Astara logra preacuerdo para asumir representación de Nissan en Chile y Perú

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3
Tendencias

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3

Por qué Donetsk es clave para la defensa de Ucrania y por qué Rusia busca el control total de la región

Qué es la corriente en chorro, el fenómeno que afectará a 4 regiones de Chile

Con el estreno goleador de Gyokeres: Arsenal barre con el Leeds en la segunda fecha de la Premier League
El Deportivo

Con el estreno goleador de Gyokeres: Arsenal barre con el Leeds en la segunda fecha de la Premier League

La tajante postura de Alianza Lima: “Si se le dan los puntos a la U, quedaría un precedente terrible”

Pese a lograr un récord histórico: los penales evitan el primer título de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar
Finde

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Reseña de libros: de Paul Murray a Milagros Abalo
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Paul Murray a Milagros Abalo

“El cuerpo molestado como un avispero, hierve de ira”: el regreso de Gonzalo Millán con su diario de muerte

Amalia Kassai, actriz: “La Ola se mete en temas de los que hoy nadie quiere hablar mucho”

Zelenski aprueba nuevas sanciones contra 139 individuos y entidades rusas y 28 extranjeros
Mundo

Zelenski aprueba nuevas sanciones contra 139 individuos y entidades rusas y 28 extranjeros

Familiares de rehenes instan a Netanyahu a aceptar la propuesta de alto al fuego avalada por Hamas

Rechazan la libertad condicional para los hermanos Menéndez, condenados por asesinar a sus padres en 1989

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo