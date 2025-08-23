Con el estreno goleador de Gyokeres: Arsenal barre con el Leeds en la segunda fecha de la Premier League

Arsenal sigue con canasta perfecta en el arranque de la Premier League 2025/26. Tras el triunfo por la mínima ante Manchester United en la primera fecha, en Old Trafford, el cuadro de Mikel Arteta se reencontró con su público en el Emirates Stadium y venció por goleada al Leeds United por 5-0.

Los Gunners no dejaron ni una sola duda en la segunda jornada. En calidad de local, los londinenses barrieron con el elenco recién ascendido desde el Championship. Al 33′ llegó la primera cifra, a través de un expediente que ya manejan a la perfección: el tiro de esquina. Allí, Declan Rice lanzó un centro medido a la cabeza de Jurrien Timber, y el neerlandés estampó el 1-0.

El segundo tanto tampoco tardó en subir al marcador. Cuando el reloj marcaba los 45′+1′, Martín Zubimendi robó una pelota en salida, jugó hacia un costado con Timber y el lateral se la jugó al espacio a Bukayo Saka. El delantero inglés, utilizando su velocidad, se metió hasta el área y dejó sin respuestas al golero rival con un remate que se coló por arriba de la portería.

En el complemento, en tanto, ocurrió la gran noticia de la tarde. Viktor Gyokeres, quien había llegado como flamante refuerzo en este mercado de pases (proveniente desde Sporting de Lisboa), anotó su primer gol oficial (48′). El sueco recibió por el carril izquierdo, arrolló a los defensores con su potencia, y ajustó el disparo rasante.

¡¡¡LLEGÓ EL DEL GOLEADOR!!! GYOKERES MARCA SU PRIMER GOL EN ARSENAL PARA EL 3-0 GUNNER VS. LEEDS. ¡Canto TOP del Bambino!



Tras el festejo, eso sí, ocurrió una preocupación. Saka sufrió una molestia física y tuvo que salir de la cancha. El británico ya había padecido complicaciones musculares en la campaña pasada, por lo que esta nueva dolencia encendió las alarmas. Además, la incertidumbre con la situación del ariete es mayor si se tiene en cuenta que el próximo compromiso de los Gunners es ante el Liverpool.

Sin embargo, más allá de esto, el Arsenal no sacó el pie del acelerador. Al 55′ Timber marcó su doblete, esta vez con un leve remate tras un balonazo que quedó muerto en el área chica. Sí, otra vez en una jugada desde el córner.

Finalmente, y como una guinda a la torta, Gyokeres estableció el quinto en el tablero, mediante un lanzamiento penal (90′+5′). Los de Arteta llegaron a las seis unidades, e igualaron en la cima al Tottenham Hotspurs que, en el primer turno de esta mañana sabatina, venció de visita al Manchester City.