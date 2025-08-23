SUSCRÍBETE
El Deportivo

El primer golpe para Guardiola: el Tottenham brilla en Etihad para vencer al Manchester City

Los Citizens sufrieron una dolorosa caída a domicilio a manos de los Spurs, que bajo el comando de Thomas Frank buscan ser la sorpresa de la Premier League.

Julián Concha 
Julián Concha
Joao Palhinha festeja el segundo tanto del Tottenham sobre el Manchester City. Foto: @SpursOfficial (X).

El Manchester City continúa sin poder disipar las dudas. El cuadro dirigido por Pep Guardiola sufrió su primera derrota de la temporada. Fue una dura caída ante el Tottenham, en Etihad, por 2-0. Los Spurs llevan dos triunfos seguidos en su inicio en Premier League.

Los Citizens iniciaron de buena forma. Fueron dominadores, se adueñaron de la pelota y buscaron ser protagonistas. Sin embargo, chocaron de frente con el portero Guglielmo Vicario.

El envión se fue diluyendo con el pasar de los minutos y los Spurs llevaron el juego a su terreno, incomodando con la presión alta. El cuadro londinense saltó de forma mecanizada para recuperar lo antes posible y hacer daño mediante transiciones rápidas.

De hecho, así se dieron ambos goles. La apertura de la cuenta llegó al 36′, luego de un rápido contragolpe. Pape Mata Sarr pivoteó en la mitad de la cancha para Richarlison, que arremetió por la derecha. El brasileño desbordó y habilitó a Brennan Johnson, que quedó mano a mano ante James Trafford. El portero más adelante complicaría aún más las cosas.

El golpe de Frank a Guardiola

La anotación fue un duro golpe para el City, que bajó la intensidad. Esto se profundizó en el cierre del primer tiempo (45+2′) tras un grosero error de Trafford. El portero inglés intentó jugar con Nico González en el área chica, pero la presión alta tuvo sus resultados. No se percató que detrás de él estaba Sarr, quien le robó el balón. Joao Palhinha se hizo con el rebote y sacó un potente remate para anotar el segundo tanto, mientras el arquero de 22 años se lamentaba.

El portero retornó a los Citizens. Fue repescado del Burnley por 42 millones de dólares para competir contra las dudas de Ederson, pero tampoco inició su etapa con seguridad. Otros refuerzos como Cherki o Reijnders, que brillaron en la primera jornada, también tuvieron un partido deslucido.

Los ingresos de Doku y Bernardo Silva le dieron otro aire al City, al igual que posteriormente lo hicieron Rodri y Foden. Sin embargo, tampoco alcanzó para concretar algún descuento.

La imagen se la llevaron los hinchas ciudadanos abandonando Etihad antes del cierre del encuentro, mientras Guardiola sigue sin reencontrarse con sus mejores días en Manchester. En tanto, Thomas Frank, de grandes años en un creciente Brentford, lleva un inicio perfecto en su era en el Tottenham.

