El Deportivo

Al ritmo de los refuerzos: Manchester City golea al Wolverhampton en su debut en la Premier League

Tijjani Reijnders y Rayan Cherki, quienes llegaron como incorporaciones en este mercado de pases, se inscribieron con goles y asistencias. Erling Haaland, por su lado, también brilló en el marcador.

Vicente GonzálezPor 
Vicente González
Tijjani Reijnders marcó el segundo tanto del Manchester City en la victoria sobre Wolverhampton. Foto: @ManCity/X.

Manchester City no dejó dudas en su debut por la Premier League 2025/26. Tras el triunfo del Liverpool sobre Bournemouth en el primer turno de la jornada, el elenco mancuniano no quería decepcionar y sacó chapa de favorito en su visita al Molineux Stadium, con un triunfo por 0-4 ante Wolverhampton.

Esta victoria le permite a Pep Guardiola esbozar una pequeña sonrisa, sobre todo tras un paupérrimo año anterior en el que no conquistaron ningún título (por primera vez desde 2016). Además, el presente curso también estaba marcado por una negativa actuación en el Mundial de Clubes, donde no lograron superar los octavos de final.

Ahora, hay borrón y cuenta nueva en esta campaña, por lo que el entrenador español quiere pavimentar un nuevo camino rumbo a la gloria del fútbol inglés, donde ya ha sabido ser campeón en seis oportunidades.

Estreno con el pie derecho

Al Manchester City le costó imponer su sello desde el arranque. La habitual circulación de balón, de un lado al otro, se vio interrumpido por la férrea retaguardia de los Wolves. En reemplazo, los Ciudadanos optaron por inclinar el ataque por las bandas, lanzando centros a la cabeza de Erling Haaland.

Precisamente, en uno de esos intentos, llegó una de las más claras del primer tiempo. Jérémy Doku despejó la marca por el carril izquierdo y jugó en profundidad con Bernando Silva. El portugués llegó hasta línea de fondo y lanzó un envío a la testa del noruego, que falló prácticamente con el arco vacío.

El cuadro local, que un minuto antes había protagonizo un inmenso aplauso en honor a Diogo Jota (el portugués jugó desde 2017 a 2020 en los Wolves), vio el acercamiento de Haaland como una advertencia, por lo que decidieron salir desde atrás con más ímpetu y circuitos de juego.

En esa dinámica, de hecho, lograron marcar a través de un cabezazo de Marshall Munetsi, pero el zimbabuense estaba en posición de adelanto y la apertura de la cuenta se anuló al 25′.

Ahora era el City el que se preocupaba. Por esta razón, los de Guardiola retomaron el protagonismo de las acciones y trataron de generar peligro sobre el marco de José Sá. Y al 35′ encontraron su premio. Tijjani Reijnders gestó una jugada de ensueño por el medio, la picó hacia Rico Lewis, y el joven lateral dejó solo a Haaland. Fue la cuarta temporada consecutiva en la que el nórdico convirtió en el debut de la Premier League.

La fortaleza que había construido el cuadro amarillo se desmoronó rápidamente con aquella cifra, tanto así que, dos minutos después, llegó el segundo para la visita. Esta vez Reijnders se vistió de anotador tras clavar un zurdazo cruzado a ras de piso.

En el complemento, en tanto, el City prosiguió con su dominio. Otra vez con protagonistas conocidos. Una conexión de Reijnders con Haaland al 60’ derivó en un gran remate del ex Borussia Dortmund. El guardameta Sá intentó contener el disparo con la mano derecha, pero la potencia hizo inútil su esfuerzo.

Si el estreno del mediocampista neerlandés —con un tanto y una asistencia— había sido positivo a esa altura, lo de Rayan Cherki también fue destacable. El francés ingresó en el segundo tiempo y se anotó en el marcador súbitamente. El otrora jugador del Lyon probó con un tiro desde fuera del área y lo ajustó en la ratonera para aumentar la goleada.

Si bien es apresurado sacar algún tipo de pronóstico, esta victoria le permite a los Citizens quedar como uno de los líderes del certamen en esta primera fecha. Tottenham, Sunderland y Liverpool tienen los mismos tres puntos, pero con menos diferencia de goles.

