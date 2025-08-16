SUSCRÍBETE
Vidal vs. Medel: cara a cara en el torneo local después de 18 años

Dos de los baluartes de la Generación Dorada volverán a ser rivales en una cancha, lo que ya sucedió en Italia, Brasil y en la Champions League. Hasta hoy, su único duelo en el fútbol nacional fue en un polémico clásico de 2007.

Carlos TapiaPor 
Carlos Tapia
Arturo Vidal y Gary Medel, cara a cara en el torneo local después de 18 años. Fotos: Photosport

Arturo Vidal y Gary Medel, dos de los pilares de la Generación Dorada, retornaron al fútbol chileno en las postrimerías de sus carreras. El King lo hizo el año pasado en Colo Colo, mientras que el Pitbull tomó el camino de regreso en 2025, a Universidad Católica.

El reencuentro en pastos nacionales pudo haberse producido antes. El 6 de julio, la UC de Daniel Garnero venció al Cacique de Jorge Almirón, en Santa Laura. Vidal no estuvo, por suspensión. Solo jugó Medel, quien se acordó de su eterno compañero en la Roja. “Extrañé mucho al Negro. Hermano mío, amigo mío, así que lo extrañé mucho... Quería enfrentarlo para pegarle alguna patadita”, dijo el 17 de los cruzados, con una cuota de humor.

La espera por aquel reencuentro se termina esta tarde. Ambos serán titulares en el clásico 188, añadiendo un partido más al historial que tienen como rivales los bicampeones de América, aunque en la mayor parte de sus carreras defendieron la misma camiseta roja. Después de 18 años, Arturo Vidal y Gary Medel se enfrentarán en el campeonato chileno de Primera División.

El frente a frente entre ambos se inicia en 2007, en el único cruce que registran en el fútbol local (hasta hoy). En la etapa inicial de sus respectivas trayectorias, formaron parte de la cerrada disputa entre Colo Colo y la UC por el título del Torneo de Apertura (cuando había dos torneos al año). El 27 de mayo, por la fecha 19, los albos, dirigidos por Claudio Borghi, recibieron en el Monumental a los estudiantiles, al mando de José Guillermo del Solar.

El Cacique iba a dar un paso importante hacia el tricampeonato, al vencer por 2-1 con los goles de Rodrigo Millar y Humberto Suazo. El descuento cruzado fue de Esteban ‘Bichi’ Fuertes, en el segundo tiempo.

Colo Colo y la UC, en el Torneo de Apertura 2007.

Más allá del resultado, ese partido quedó en el recuerdo por episodios altamente polémicos. Un final escandaloso en Pedreros tuvo varios protagonistas. Tras el pitazo final de Carlos Chandía, Arturo Sanhueza y Luis Núñez iniciaron una gresca. ‘Lucho Pato’ fue hacia el camarín local buscando al otrora capitán albo, con la intención de seguir la pelea. No fue todo. El propio Claudio Borghi se trenzó a golpes con el PF de Católica, Alejandro Richino. El Bichi terminó recibiendo cuatro fechas de suspensión.

Todos estos ingredientes tuvo el primer cara a cara entre Vidal y Medel, que volverían a enfrentarse ocho años más tarde. El 6 de enero de 2015, se cruzaron por primera vez en Europa, en un empate 1-1 entre la Juventus y el Inter, por la Serie A.

En total, el frente a frente del King con el Pitbull consta de seis partidos, con un balance claramente favorable para el oriundo de San Joaquín. Vidal tiene cinco triunfos: uno con Colo Colo, dos con Bayern Múnich, uno con Inter de Milán y otro con Athletico Paranaense. Dos de estos duelos fueron en el marco de la Champions League, donde el Bayern eliminó al Besiktas, en octavos de final de la edición 2018. Medel nunca ha podido derrotar a su histórico compañero de la Roja.

El último duelo entre Medel y Vidal fue en 2023, defendiendo a Vasco y Athletico Paranaense, respectivamente. AGENCIA VIA PHOTOSPORT

El último cruce sucedió el 23 de julio de 2023, por el Brasileirao, cuando Arturo Vidal estaba en el Paranaense (su última estación antes de volver a Chile) y Gary Medel era el capitán de Vasco da Gama (luego ficharía en Boca Juniors, antes de retornar a la precordillera). Ese duelo fue una victoria del Furacao por 2-0.

