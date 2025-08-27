Papelón del Manchester United: club de cuarta división lo elimina de la Copa de la Liga

Desastre del Manchester United. Un papelón más para uno de los elencos más fuertes del mundo, pero que atraviesa hace tiempo un tránsito por la intrascendencia. Este miércoles, tras una eterna tanda de penales, los Diablos Rojos quedaron eliminados en la segunda ronda de la Copa de la Liga inglesa, ante el Grimsby, equipo que juega en la cuarta categoría británica.

Al enfrentar un club de la League Two, los dirigidos por el portugués Rúben Amorim eran claramente los favoritos, sin embargo sucedió todo lo contrario. De hecho, el Grimsby se fue al descanso con ventaja de 2-0, por las anotaciones de Charles Vernam (22′) y Tyrell Warren (30′).

En el segundo tiempo (en rigor, en el último cuarto de hora), el United reaccionó y llegó a la igualdad. Bryan Mbeumo descontó en los 75′ y, más tarde, Harry Maguire puso el 2-2 en los 89′. Esto llevó la serie a los penales.

Fue una tanda eterna, en la cual se lanzaron 26 tiros penales. En esta instancia, el club de menor división fue más certero que uno de los poderosos del mundo. El representante de la cuarta categoría inglesa falló solo un remate y ganó la serie por 12-11. Los mancunianos fallaron dos disparos: Matheus Cunha y Bryan Mbeumo, dos de los refuerzos del club para la temporada 25-26. De hecho, Mbeumo lanzó dos veces y erró en su segundo lanzamiento.

Conocidos como The Mariners (Los Marineros), el Grimsby Town Football Club es una institución con 147 años de historia y cuyo mayor logro ha sido alcanzar semifinales de la Copa FA dos veces. Juega en Blundell Park, estadio con capacidad para solo 9.000 espectadores. Actualmente marcha en el cuarto lugar de la League Two con 11 puntos en cinco encuentros. Este elenco se dio el gusto de sacar de carrera nada menos que al Manchester United, que sencillamente no logra salir de un extenso letargo.

En el arranque de la Premier League 25-26, no ha ganado. Tiene una derrota (1-0 con el Arsenal) y un empate (1-1 ante el Fulham). En la liga pasada, acabó 15° con 42 puntos, demasiado lejos de la vanguardia.

Los duelos de la tercera ronda de la Copa de la Liga quedaron establecidos y el sorprendente Grimsby enfrentará al Sheffield Wednesday, que juega en el Championship. A su vez, el Southampton de Ben Brereton tendrá un adversario de peso como el Liverpool de Arne Slot.