West Ham corta racha de victorias de Manchester United y el hincha viral seguirá sin cortarse el cabello

En el estadio Olímpico de Londres se jugaban cosas importantes dentro y fuera de la cancha. La visita de Manchester United al West Ham permitía consagrar la buena racha de ambos equipos, especialmente la de los Diablos Rojos que, bajo el mando del técnico Michael Carrick, han vivido un verdadero despertar en la Premier League.

El equipo visitante arribaba al duelo después de cuatro victorias consecutivas. Racha que no solo le ha permitido escalar en la tabla de posiciones, sino también acercarse un poco más a la promesa que un hincha del club hizo hace 493 días.

Se trata de Frank Ilett, quien se hizo viral tras prometer no cortarse el cabello hasta que su equipo encadenara cinco victorias en línea. Incluso, en la previa del partido, el propio técnico del equipo mancuniano se refirió a la particular manda del simpatizante.

“Estoy consciente de ello. Mis hijos me lo han hecho saber, pero desde luego no lo comentaré en la charla del equipo. Entiendo lo que está pasando. Me hace sonreír, pero al final no tendrá ningún impacto”, advirtió Carrick en alusión al compromiso realizad en septiembre de 2024.

Seguirá esperando

Pero los de Manchester también se encontraron con un rival en racha. Los Hammers, bajo la conducción del DT portugués Nuno Espirito Santo supieron salir del fondo de la tabla, tras conseguir tres victorias en los últimos cuatro partidos, antes de este enfrentamiento.

Es más, los capitalinos se pusieron temprano en ventaja en el segundo tiempo ante Manchester United. La conquista del checo Tomas Soucek, a los 50 minutos, comenzó a tirar por tierra las pretensiones peluqueras de Ilet.

En los minutos finales, los Diablos Rojos se fueron con todo en busca de al menos un empate. La definición del delantero esloveno Benjamin Sesko, en el sexto minuto de descuento, permitió el 1-1 y así dar un poco más de justicia a lo que ocurrió en Londres. Sin embargo, no alcanzó para frenar las greñas del hincha.

Otros resultados de la jornada: Chelsea 2, Leeds United 2; Everton 1, Bournemouth 2; Tottenham Hotspur 1, Newcastle United 2. El miércoles se jugarán los siguientes duelos: Crystal Palace vs. Burnley; Sunderland vs. Liverpool; Manchester City vs. Fulham, Nottingham Forest vs. Wolverhampton y Aston Villa vs. Brighton. El líder Arsenal cierra la fecha el jueves, en su visita a Brentford.