SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    West Ham corta racha de victorias de Manchester United y el hincha viral seguirá sin cortarse el cabello

    Los Diablos Rojos solo pudieron rescatar un esforzado empate sin goles en Londres después de conseguir cuatro triunfos consecutivos. De esa manera, Frank Ilett perdió la oportunidad de raparse después de casi 500 días.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    El hincha e Manchester United Frank Ilett seguirá con el pelo largo tras empate.

    En el estadio Olímpico de Londres se jugaban cosas importantes dentro y fuera de la cancha. La visita de Manchester United al West Ham permitía consagrar la buena racha de ambos equipos, especialmente la de los Diablos Rojos que, bajo el mando del técnico Michael Carrick, han vivido un verdadero despertar en la Premier League.

    El equipo visitante arribaba al duelo después de cuatro victorias consecutivas. Racha que no solo le ha permitido escalar en la tabla de posiciones, sino también acercarse un poco más a la promesa que un hincha del club hizo hace 493 días.

    Se trata de Frank Ilett, quien se hizo viral tras prometer no cortarse el cabello hasta que su equipo encadenara cinco victorias en línea. Incluso, en la previa del partido, el propio técnico del equipo mancuniano se refirió a la particular manda del simpatizante.

    “Estoy consciente de ello. Mis hijos me lo han hecho saber, pero desde luego no lo comentaré en la charla del equipo. Entiendo lo que está pasando. Me hace sonreír, pero al final no tendrá ningún impacto”, advirtió Carrick en alusión al compromiso realizad en septiembre de 2024.

    Seguirá esperando

    Pero los de Manchester también se encontraron con un rival en racha. Los Hammers, bajo la conducción del DT portugués Nuno Espirito Santo supieron salir del fondo de la tabla, tras conseguir tres victorias en los últimos cuatro partidos, antes de este enfrentamiento.

    Es más, los capitalinos se pusieron temprano en ventaja en el segundo tiempo ante Manchester United. La conquista del checo Tomas Soucek, a los 50 minutos, comenzó a tirar por tierra las pretensiones peluqueras de Ilet.

    En los minutos finales, los Diablos Rojos se fueron con todo en busca de al menos un empate. La definición del delantero esloveno Benjamin Sesko, en el sexto minuto de descuento, permitió el 1-1 y así dar un poco más de justicia a lo que ocurrió en Londres. Sin embargo, no alcanzó para frenar las greñas del hincha.

    Otros resultados de la jornada: Chelsea 2, Leeds United 2; Everton 1, Bournemouth 2; Tottenham Hotspur 1, Newcastle United 2. El miércoles se jugarán los siguientes duelos: Crystal Palace vs. Burnley; Sunderland vs. Liverpool; Manchester City vs. Fulham, Nottingham Forest vs. Wolverhampton y Aston Villa vs. Brighton. El líder Arsenal cierra la fecha el jueves, en su visita a Brentford.

    Más sobre:FútbolManchester UnitedWest Ham UnitedFrank IletPremier League de Inglaterra

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Superintendencia de Pensiones define régimen de inversión del Fondo Autónomo Previsional

    Competencia para Bachelet: Rebeca Grynspan toma licencia para reforzar su candidatura a la ONU

    Hallan con vida a senadora colombiana Aida Quilcué y a sus escoltas tras denuncia de secuestro

    Carabineros detiene a cinco sujetos por maltrato a caballos y apuestas ilegales en Quilicura

    Denuncian el secuestro de una senadora colombiana de la coalición gobernante que lidera Petro

    Secretario de Comercio de EE.UU. admite haber comido con Epstein de camino a su isla privada

    Lo más leído

    1.
    Se llena de elogios: Diego Simeone se rinde ante la estrategia aplicada por Manuel Pellegrini

    Se llena de elogios: Diego Simeone se rinde ante la estrategia aplicada por Manuel Pellegrini

    2.
    Golpe para el Real Madrid y Florentino Pérez: el Barcelona se baja definitivamente de la Superliga

    Golpe para el Real Madrid y Florentino Pérez: el Barcelona se baja definitivamente de la Superliga

    3.
    Castellón le mete presión a Meneghini en la U: “Se nos está acabando el tiempo para que empiece a funcionar el equipo”

    Castellón le mete presión a Meneghini en la U: “Se nos está acabando el tiempo para que empiece a funcionar el equipo”

    4.
    DT de Alexis Sánchez en Sevilla justifica el ingreso del tocopillano ante Girona a pesar de los abucheos

    DT de Alexis Sánchez en Sevilla justifica el ingreso del tocopillano ante Girona a pesar de los abucheos

    5.
    De la Peña se rinde ante Nicolás Massú y su récord en la Copa Davis: “Es un combo casi imbatible que tiene Chile”

    De la Peña se rinde ante Nicolás Massú y su récord en la Copa Davis: “Es un combo casi imbatible que tiene Chile”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Así fue la campaña con la que Los Bunkers y Hyundai ganaron un premio internacional de publicidad

    Así fue la campaña con la que Los Bunkers y Hyundai ganaron un premio internacional de publicidad

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio

    Servicios

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Rating del lunes 9 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 9 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    La parrilla de artistas invitados al Festival de Antofagasta 2026

    La parrilla de artistas invitados al Festival de Antofagasta 2026

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles
    Chile

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Carabineros detiene a cinco sujetos por maltrato a caballos y apuestas ilegales en Quilicura

    Alcaldesa de Quilpué apunta a administración anterior por informe de Contraloría sobre las irregularidades tras megaincendio

    Superintendencia de Pensiones define régimen de inversión del Fondo Autónomo Previsional
    Negocios

    Superintendencia de Pensiones define régimen de inversión del Fondo Autónomo Previsional

    Bolsa de Santiago cierra con pérdidas arrastrada por acciones de Latam Airlines y Entel

    Tío Wom tras perder batalla por Telefónica: “Millicom, bienvenido a Chile”

    Las fotos clave que reveló el FBI en el caso de Nancy Guthrie, desaparecida en Arizona
    Tendencias

    Las fotos clave que reveló el FBI en el caso de Nancy Guthrie, desaparecida en Arizona

    El Super Bowl como motor del marketing: cómo las marcas salieron “jugando” con Bad Bunny

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    West Ham corta racha de victorias de Manchester United y el hincha viral seguirá sin cortarse el cabello
    El Deportivo

    West Ham corta racha de victorias de Manchester United y el hincha viral seguirá sin cortarse el cabello

    Alejandro Tabilo y Tomás Barrios sufren para seguir avanzando en el ATP de Buenos Aires

    Tras salvar tres puntos de partido en contra: Tomás Barrios avanza en Buenos Aires por el retiro de Thiago Seyboth Wild

    Llega Seedance 2.0, el sorprendente salto de la IA generativa en video de los creadores de TikTok
    Tecnología

    Llega Seedance 2.0, el sorprendente salto de la IA generativa en video de los creadores de TikTok

    Pokémon celebra 30 años con una invitación para elegir a tu “favorito”

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    Festival de stand up comedy reúne a los más connotados comediantes chilenos del género
    Cultura y entretención

    Festival de stand up comedy reúne a los más connotados comediantes chilenos del género

    La trilogía de El Señor de los Anillos regresa a los cines chilenos con su edición extendida

    Harrison Ford y la película más olvidable de su carrera: “Estaba perdido, no tenía nada que representar”

    Competencia para Bachelet: Rebeca Grynspan toma licencia para reforzar su candidatura a la ONU
    Mundo

    Competencia para Bachelet: Rebeca Grynspan toma licencia para reforzar su candidatura a la ONU

    Hallan con vida a senadora colombiana Aida Quilcué y a sus escoltas tras denuncia de secuestro

    Denuncian el secuestro de una senadora colombiana de la coalición gobernante que lidera Petro

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó
    Paula

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl