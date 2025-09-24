“Tiene su firma propia en el fútbol”: el sincero elogio del DT de Nottingham Forest a Manuel Pellegrini

Betis de Sevilla jugará un torneo europeo por quinta temporada consecutiva, una situación inédita en su historia. Todas con el técnico Manuel Pellegrini al mando, nuevamente en la Europa League, torneo al que ingresa a la Fase de Liga de la competición.

A las 16:00 horas de Chile, en el estadio Olímpico de La Cartuja en la capital andaluza, los verdiblancos reciben al Nottingham Forest, una de las escuadras sensación de la Premier League en la pasada temporada.

Club isleño que gastó cerca de 270 millones de dólares en fichajes y que hace algunos días prescindió del técnico Nuno Espírito Santo por diferencias con el dueño del equipo, el millonario griego Evangelos Marinakis.

Precisamente, intermediarios del magnate heleno tomaron contacto con el entorno del Ingeniero para tomar el proyecto. Justo antes de que cerrara con el actual entrenador, el australiano Ange Postecoglou, quien fue destituido desde el Tottenham Hotspur, en junio pasado.

En la antesala del partido en Andalucía, el defensa serbio del equipo británico Nikola Milenkovic destacó las virtudes de la escuadra del técnico chileno, un equipo ya acostumbrado a este tipo de competiciones.

“Este será un partido duro para nosotros, sabemos que habrá un gran ambiente en el estadio. Debemos mantener la concentración, eso será muy importante para hacer un buen juego para que nuestros hinchas estén orgullosos. Todo el mundo sabe que tiene mucha calidad y estamos preparados para enfrentarnos a él, pero el Betis completo es muy peligroso”, aseguró el ex jugador de la Fiorentina.

Elogios para Pellegrini

Postecoglou también se dirigió a los medios en la previa del enfrentamiento, válido por la primera de las ocho fechas de esta instancia de la Europa League. En su alocución, el oceánico llenó de elogios a su par del Betis.

“Pellegrini es un gran técnico, un caballero de pies a cabeza. Tiene su firma propia en el fútbol y su equipo cuenta con grandes jugadores, como (Giovani) Lo Celso. Para nosotros será un partido complicado, pero tengo muchas ganas de que llegue”, afirmó el DT del Nottingham Forest.

Al otro lado, el Ingeniero apuntó alto en cuanto a las pretensiones de los andaluces respecto de este torneo. Sobre todo, después de alcanzar la final de la Conference League en el curso anterior.

“El objetivo del Betis es quedar lo más arriba posible. Hemos estado estos cinco años aspirando siempre a llegar a Champions en LaLiga, además de llegar lejos en el resto de competiciones. Vamos a salir desde el primer minuto con la ambición de creer que podemos ganar el primer partido y de que vamos a poder clasificarnos para llegar lejos. Afrontamos la Europa League con ambición y exigencia. Después la realidad mostrará si se consiguió o no lo que uno aspiraba; pero nos lo tomamos con mucha madurez”, afirmó el DT chileno.

LEE TAMBIÉN