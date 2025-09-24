SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

“Tiene su firma propia en el fútbol”: el sincero elogio del DT de Nottingham Forest a Manuel Pellegrini

El australiano Ange Postecoglou analizó el duelo por la Europa League ante el Betis, en Sevilla, por la primera fecha de la Fase de Liga. “Será difícil, pero tengo muchas ganas de que llegue”, dijo el exseleccionador de su país.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
Manuel Pellegrini sigue recibiendo elogios. FOTO: X @RealBetis.

Betis de Sevilla jugará un torneo europeo por quinta temporada consecutiva, una situación inédita en su historia. Todas con el técnico Manuel Pellegrini al mando, nuevamente en la Europa League, torneo al que ingresa a la Fase de Liga de la competición.

A las 16:00 horas de Chile, en el estadio Olímpico de La Cartuja en la capital andaluza, los verdiblancos reciben al Nottingham Forest, una de las escuadras sensación de la Premier League en la pasada temporada.

Club isleño que gastó cerca de 270 millones de dólares en fichajes y que hace algunos días prescindió del técnico Nuno Espírito Santo por diferencias con el dueño del equipo, el millonario griego Evangelos Marinakis.

Precisamente, intermediarios del magnate heleno tomaron contacto con el entorno del Ingeniero para tomar el proyecto. Justo antes de que cerrara con el actual entrenador, el australiano Ange Postecoglou, quien fue destituido desde el Tottenham Hotspur, en junio pasado.

En la antesala del partido en Andalucía, el defensa serbio del equipo británico Nikola Milenkovic destacó las virtudes de la escuadra del técnico chileno, un equipo ya acostumbrado a este tipo de competiciones.

“Este será un partido duro para nosotros, sabemos que habrá un gran ambiente en el estadio. Debemos mantener la concentración, eso será muy importante para hacer un buen juego para que nuestros hinchas estén orgullosos. Todo el mundo sabe que tiene mucha calidad y estamos preparados para enfrentarnos a él, pero el Betis completo es muy peligroso”, aseguró el ex jugador de la Fiorentina.

Elogios para Pellegrini

Postecoglou también se dirigió a los medios en la previa del enfrentamiento, válido por la primera de las ocho fechas de esta instancia de la Europa League. En su alocución, el oceánico llenó de elogios a su par del Betis.

“Pellegrini es un gran técnico, un caballero de pies a cabeza. Tiene su firma propia en el fútbol y su equipo cuenta con grandes jugadores, como (Giovani) Lo Celso. Para nosotros será un partido complicado, pero tengo muchas ganas de que llegue”, afirmó el DT del Nottingham Forest.

Al otro lado, el Ingeniero apuntó alto en cuanto a las pretensiones de los andaluces respecto de este torneo. Sobre todo, después de alcanzar la final de la Conference League en el curso anterior.

“El objetivo del Betis es quedar lo más arriba posible. Hemos estado estos cinco años aspirando siempre a llegar a Champions en LaLiga, además de llegar lejos en el resto de competiciones. Vamos a salir desde el primer minuto con la ambición de creer que podemos ganar el primer partido y de que vamos a poder clasificarnos para llegar lejos. Afrontamos la Europa League con ambición y exigencia. Después la realidad mostrará si se consiguió o no lo que uno aspiraba; pero nos lo tomamos con mucha madurez”, afirmó el DT chileno.

LEE TAMBIÉN

Lee también:

Más sobre:FútbolBetisManuel PellegriniNottingham ForestAnge PostecoglouEuropa League

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

En Argentina recuperan obra que había sido robada al excónsul chileno Fernando Schmidt

Estados Unidos dice que el Servicio Secreto investiga el parón de una escalera mecánica ante Trump en la sede de la ONU

Femicidio en Santiago Centro: sujeto acabó con la vida de su pareja para luego lanzarse desde un piso 11

Quién es Errol Musk, el padre del magnate de Tesla, acusado de abuso sexual infantil

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Gustavo Cordera vuelve a la polémica y reaviva el debate en Argentina: cómo fueron sus condenables declaraciones de 2016

Lo más leído

1.
La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

2.
Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

3.
Ante el plenario en Nueva York: Boric anuncia que Chile nominará a Bachelet para la Secretaría General de la ONU

Ante el plenario en Nueva York: Boric anuncia que Chile nominará a Bachelet para la Secretaría General de la ONU

4.
Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

5.
Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,1 millones

Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,1 millones

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Servicios

Temblor hoy, miércoles 24 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 24 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Hasta cuándo hay plazo para pagar la tercera cuota de las contribuciones

Hasta cuándo hay plazo para pagar la tercera cuota de las contribuciones

En Argentina recuperan obra que había sido robada al excónsul chileno Fernando Schmidt
Chile

En Argentina recuperan obra que había sido robada al excónsul chileno Fernando Schmidt

Femicidio en Santiago Centro: sujeto acabó con la vida de su pareja para luego lanzarse desde un piso 11

Temblor hoy, miércoles 24 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Resultados de canales de TV: TVN, CHV y Canal 13 recortan pérdidas, Mega sigue ganando y otros dos sorprenden
Negocios

Resultados de canales de TV: TVN, CHV y Canal 13 recortan pérdidas, Mega sigue ganando y otros dos sorprenden

Director de Fonasa y segunda licitación que lanzarán para crear nueva modalidad: “Hemos hecho todo para que esto sea exitoso”

BCG: Medios de pago en Chile subirán a un ritmo de 8% anual y en América Latina crecerán al doble que el mundo

Quién es Errol Musk, el padre del magnate de Tesla, acusado de abuso sexual infantil
Tendencias

Quién es Errol Musk, el padre del magnate de Tesla, acusado de abuso sexual infantil

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

La Copa Sudamericana se vuelve a empañar por la violencia: hinchas de Lanús se enfrentan con la policía brasileña
El Deportivo

La Copa Sudamericana se vuelve a empañar por la violencia: hinchas de Lanús se enfrentan con la policía brasileña

Racing de un relegado Gabriel Arias elimina a Vélez y es el primer clasificado a semis de la Libertadores

Sevilla de Sánchez y Suazo no puede ante Villarreal y pierde como local en un partido increíble

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile
Finde

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Gustavo Cordera vuelve a la polémica y reaviva el debate en Argentina: cómo fueron sus condenables declaraciones de 2016
Cultura y entretención

Gustavo Cordera vuelve a la polémica y reaviva el debate en Argentina: cómo fueron sus condenables declaraciones de 2016

La Casa de los Espíritus confirma su estreno y libera nuevas imágenes

Muere a los 87 años la emblemática actriz Claudia Cardinale, icono del cine italiano

Estados Unidos dice que el Servicio Secreto investiga el parón de una escalera mecánica ante Trump en la sede de la ONU
Mundo

Estados Unidos dice que el Servicio Secreto investiga el parón de una escalera mecánica ante Trump en la sede de la ONU

Zelenski ve “muy positivo” el “gran cambio” de Trump al afirmar que espera que Kiev “recupere sus tierras”

Maduro evalúa declarar “estado de conmoción exterior” para dar respuesta a las “agresiones” de EE.UU.

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?