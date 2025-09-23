En vivo: Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo recibe a Villarreal
Ambas escuadras se ven las caras por la fecha 6 de LaLiga en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.
Minuto a minuto
Sevilla 0-1 Villarreal
¡Gol de Villarreal!
17′, Tani abre la cuenta tras una buena jugada colectiva.
¡Avisa Villarreal!
11’, Tani entra mano a mano pero responde de buena forma el portero de Sevilla Odisseas Vlachodimos.
¡Arranca el partido!
Sevilla, con Gabriel Suazo de titular y Alexis Sánchez de suplente, recibe a Villarreal.
Los suplentes de Villarreal:
Júnior, Diego Conde, Alti, Solomon, Mikautadze, Thomas, Pepe, Pedraza, Barry, Sierra, Hugo López.
Con Alexis: la banca de Sevilla
Nyland, Carmona, Nianzou, Isaac, Alexis Sánchez, Vargas, Peque, Cardoso, Agoumé, Bendy, Marcao, Oso.
Formación de Villarreal:
Arnau Tenas; Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga, Sergi Cardona; Buchanan, Comesaña, Parejo, Gueye; Moleiro, Tani.
Con Gabriel Suazo de titular: la formación de Sevilla
Odysseas; Juanlu, Azpilicueta, Castrín, Kike Salas, Suazo; Gudelj, Sow; Januzaj, Akor Adams, Ejuke.
El partido comenzará a las 16.30 horas, en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla.
¡Bienvenidos!
Buenas tardes. Les damos la bienvenida a este relato en vivo del duelo entre Sevilla y Villarreal, por la fecha 6 de LaLiga.
