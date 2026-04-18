A días del emotivo reencuentro con Martín Vargas: fallece Miguel Canto, su histórico rival por el cetro mundial de boxeo

Este jueves, se confirmó el fallecimiento del histórico boxeador mexicano Miguel Canto, múltiple campeón mundial de peso mosca entre 1975 y 1979. Tenía 78 años y en los últimos tiempos, su salud venía arrastrando un progresivo deterioro.

Para los chilenos que superan los 50 años, el nombre del azteca está en el inconsciente colectivo como el responsable de privar a Martín Vargas de su sueño de ser el monarca planetario, forjando una rivalidad histórica y una gran amistad fuera del cuadrilátero.

El Maestro, como era conocido por la fineza de sus golpes, padecía hace varios años una enfermedad neurológica crónico-degenerativa severa, que le obligó a recluirse en su casa con atención médica especial y cuidados de enfermería. De hecho, en 2019 debió ser operado por presentar hidrocefalia.

En su carrera, que se extendió entre 1969 y 1982, Canto combatió en 74 ocasiones, con 61 victorias, 15 de ellas por nocáut, y solo nueve derrotas. En total, defendió el título mosca en 15 ocasiones, lo que le valió el apodo de “El peleador del siglo”.

La rivalidad con Martín

Los fanáticos chilenos del boxeo supieron de Canto el 17 de septiembre de 1977, cuando el osornino fue a desafiar al mexicano a su natal Yucatán. Sin embargo, la victoria por puntos tras 15 asaltos fue para el campeón vigente.

Dos meses después, el 30 de noviembre de 1977, se disputó la revancha en un ring montado en el Estadio Nacional y con la presencia de Augusto Pinochet en el ring-side. “Canto tiene, indudablemente, mis técnlca, lo que Vargas suple con otras cosas, pero le faltó algo más para decldir el combate”, señaló el dictador tras la pelea.

En efecto, nuevamente en 15 asaltos, el triunfo fue para el monarca en fallo unánime, gracias a sus grandes cualidades con los puños, su resistencia, además de una controvertida preparación del chileno.

La llamada final

De acuerdo a lo reportado por el Diario de Yucatán, el ídolo chileno realizó una videollamada a la leyenda mexicana el 26 de marzo pasado, de la que dicho medio fue testigo de la última actividad pública del Maestro. “Fue Martín quien contactó a Sergio Canto Sosa, hijo de la leyenda mexicana, porque tenía grandes deseos de ‘decirle a tu padre todo lo que representó para mi carrera, no fui campeón del mundo porque él estaba allá’”, describe la publicación.

“Yo creo que Miguel Canto es un caballero (deletreando la expresión) y quiero decirlo a la afición deportiva, has sido el mejor de los mejores moscas del mundo, siempre lo he dicho personalmente a la gente que me habla de tu persona, siempre digo que es el mejor boxeador de la historia”, le expresó la leyenda nacional.

La nota también describe que el yucateco, debido a sus problemas neurológicos, prácticamente no podía hablar y solo escuchó con muchísima emoción las palabras de su interlocutor.

El destino quiso que esa fuera la despedida entre dos grandes boxeadores, que sellaron una amistad inquebrantable.