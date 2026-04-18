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    Petro dice que la CIA tiene “datos reales” sobre un plan para atentar contra el candidato oficialista Iván Cepeda

    El presidente de Colombia afirmó además que "las informaciones de planes reales deben ser neutralizadas de antemano". Por su parte, el ministro de Defensa colombiano convocó a la cúpula militar y policial, junto con la Inteligencia local, para estudiar las "amenazas".

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: Europa Press/Contacto/Joey Sussman - Archivo.

    El mandatario colombiano, Gustavo Petro, afirmó este viernes que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos tiene “datos reales y concretos” de un posible plan para atentar contra Iván Cepeda, el candidato del oficialismo en las elecciones presidenciales de mayo próximo.

    “Ya tiene la CIA los datos reales y concretos de un posible atentado al candidato Iván Cepeda. En Colombia amenazan por doquier, pero las informaciones de planes reales deben ser neutralizadas de antemano”, indicado el mandatario en redes sociales.

    En su publicación en X, Petro agradeció a su homólogo estadounidense Donald Trump por apoyar “unas elecciones libres” en su país, para luego hacer referencia a los atentados registrados en EE.UU., uno de ellos contra el propio magnate republicano.

    Por su parte, Cepeda (Pacto Histórico) dijo que pedirá a las autoridades pertinentes detalles sobre dicho plan, calificando la información de “seria” y “grave”, aunque también aseguró que “bajo ninguna circunstancia” va a abandonar su trabajo político ni la campaña electoral.

    “No he hecho de eso ningún escándalo ni ningún ruido público, puesto que no quiero sembrar ni la alarma ni el pánico en la opinión pública. Frente a eso he asumido una actitud responsable”, expresado el candidato oficialista en un video publicado en redes sociales.

    Cepeda instó además a la ciudadanía a acudir a las urnas para votar por él en las elecciones programadas para el próximo 31 de mayo, tras haber recibido “a lo largo de estos meses” informaciones “precisas” sobre varios intentos para atentar contra su vida.

    Ante la contingencia, el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, anunció que había convocado a una “junta de inteligencia extraordinaria” que tendrá lugar la noche de este viernes para estudiar el caso. Esta contará con la presencia de la cúpula militar y policial, junto con las autoridades de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de Colombia.

    “También he interactuado con personal de Estados Unidos para recibir información de dichas amenazas”, agregó Sánchez durante una rueda de prensa.

    Esto se produce después de que el Departamento de Estado de EE.UU. amenazara con “terribles represalias” contra quienes intenten dañar a cualquier candidato electoral colombiano, mostrando “muy serias preocupaciones” por este tipo de intimidaciones desde que el senador Miguel Uribe Turbay fue asesinado en junio de 2025.

    La Defensoría de Colombia denunció amenazas contra los candidatos Abelardo de la Espriella, del movimiento ultraderechista Defensores de la Patria, y Paloma Valencia, del uribista Centro Democrático, así como contra ocho integrantes del oficialista Pacto Histórico en el departamento de Norte de Santander.

    Más sobre:ColombiaGustavo PetroIván CepedaElecccionesCandidatoAmenazasMundo

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