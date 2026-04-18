SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    EE.UU. sanciona a siete líderes de cuatro milicias proiraníes de Irak, entre ellas Kataib Hezbolá

    El Departamento del Tesoro estadounidense penalizó a los jefes de organizaciones terroristas a los que acusa de “planificar, dirigir y ejecutar ataques contra personal, instalaciones e intereses” de Washington en territorio iraquí.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press

    El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes la imposición de sanciones contra los líderes de cuatro milicias proiraníes en Irak, entre ellas Kataib Hezbolá -el Movimiento de Resistencia Islámica de Irak-, por sus ataques contra intereses estadounidenses en el país y sus “actividades terroristas”.

    El Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a un total de siete hombres a los que acusa de “planificar, dirigir y ejecutar ataques contra personal, instalaciones e intereses” de Washington en territorio iraquí.

    De acuerdo a la cartera, los afectados lideran “algunas de la milicias iraquíes más violentas alineadas con Irán”, citando a Kataib Hezbolá, Kataib Sayid al Shuhada, Harakat al Nujaba y Asaib Ahl al Haq -también conocida como Red Jazali-, todas ellas consideradas organizaciones terroristas por las autoridades norteamericanas.

    “Estas milicias operan con casi total impunidad, atacando a personal estadounidense y civiles inocentes en todo Irak, desviando recursos del país para financiar sus actividades terroristas y socavando la soberanía y los procesos democráticos de Irak”, apuntó el Departamento.

    Por su parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que la Administración Trump no permitirá “que las milicias terroristas de Irak, respaldadas por Irán, amenacen las vidas ni los intereses estadounidenses” y que “quienes faciliten la violencia de estas milicias rendirán cuentas ante la justicia”.

    La guerra en Medio Oriente, desatada a raíz de la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán del 28 de febrero, ha afectado especialmente a Irak, que cuenta con más de 150.000 combatientes proiraníes, claves en su propia estructura de seguridad.

    Más sobre:Estados UnidosDepartamento del TesoroSancionesKataib HezboláKataib Sayid al ShuhadaScott BessentMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    EE.UU. autoriza la entrega y venta de petróleo ruso cargado en buques hasta mediados de mayo

    Diputados del PDG recurren a Contraloría por asesores presidenciales con “doble sueldo” y exigen renuncias inmediatas

    EE.UU. advierte represalias a Perú ante posible postergación de compra de aviones F-16

    Mesa DC rechaza megarreforma del gobierno de Kast y advierte que “afecta severamente” ingresos fiscales

    CNTC aclara petición al gobierno: buscan “morigerar” alza del diésel y no “congelar” precios

    Informe preliminar de la CNE: Cuentas de la luz subirán 2% a partir de julio

    Lo más leído

    1.
    EE.UU. advierte represalias a Perú ante posible postergación de compra de aviones F-16

    EE.UU. advierte represalias a Perú ante posible postergación de compra de aviones F-16

    2.
    Presidente peruano desiste de firmar contrato para la compra de cazas F-16 Block 70

    Presidente peruano desiste de firmar contrato para la compra de cazas F-16 Block 70

    3.
    Un crucero transita por el estrecho de Ormuz tras su reapertura

    Un crucero transita por el estrecho de Ormuz tras su reapertura

    4.
    Irán anuncia apertura completa del estrecho de Ormuz durante el alto el fuego

    Irán anuncia apertura completa del estrecho de Ormuz durante el alto el fuego

    5.
    Parlamento de Portugal prohíbe izar banderas “ideológicas” en edificios públicos, incluyendo las LGTBI

    Parlamento de Portugal prohíbe izar banderas “ideológicas” en edificios públicos, incluyendo las LGTBI

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Controlar y tratar el colesterol alto: 4 claves sobre las nuevas guías de manejo

    Controlar y tratar el colesterol alto: 4 claves sobre las nuevas guías de manejo

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Stephanie Vaquer este fin de semana en WrestleMania 42

    A qué hora y dónde ver a Stephanie Vaquer este fin de semana en WrestleMania 42

    Rating del jueves 16 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 16 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Anuncian proceso de postulaciones al Subsidio DS49: ¿Quiénes pueden acceder al llamado especial?

    Anuncian proceso de postulaciones al Subsidio DS49: ¿Quiénes pueden acceder al llamado especial?

    Diputados del PDG recurren a Contraloría por asesores presidenciales con “doble sueldo” y exigen renuncias inmediatas
    Chile

    Diputados del PDG recurren a Contraloría por asesores presidenciales con “doble sueldo” y exigen renuncias inmediatas

    Mesa DC rechaza megarreforma del gobierno de Kast y advierte que “afecta severamente” ingresos fiscales

    CNTC aclara petición al gobierno: buscan “morigerar” alza del diésel y no “congelar” precios

    Informe preliminar de la CNE: Cuentas de la luz subirán 2% a partir de julio
    Negocios

    Informe preliminar de la CNE: Cuentas de la luz subirán 2% a partir de julio

    OTIC advierte sobre impacto de la eliminación de la franquicia tributaria Sence

    FMI pone bajo la lupa la megarreforma del gobierno de Kast y advierte ante propuesta de baja de impuestos

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría
    Tendencias

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Qué se sabe del arresto del cantante D4vd, tras meses de investigaciones por el hallazgo de un cadáver en su auto

    Amor y tragedia: qué se sabe de la francesa de 86 años detenida por el ICE en EEUU, tras reunirse con su amor de joven

    A días del emotivo reencuentro con Martín Vargas: fallece Miguel Canto, su histórico rival por el cetro mundial de boxeo
    El Deportivo

    A días del emotivo reencuentro con Martín Vargas: fallece Miguel Canto, su histórico rival por el cetro mundial de boxeo

    Con un inspirado “Popin” Castro: Limache vence de principio a fin a la U. de Concepción y es puntero del campeonato

    Alarma en el Monumental: Carabineros incauta cientos de fuegos artificiales a días del aniversario de Colo Colo

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto
    Tecnología

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4

    Los “rockstars” del código se toman el GAM en una nueva edición de Nerdearla

    José Manuel Lattus lanza su colaboración con Manuel García
    Cultura y entretención

    José Manuel Lattus lanza su colaboración con Manuel García

    Bob Dylan y The Beatles: el libro que rescata el lazo volcánico que reinventó el rock

    La gira acústica de Los Bunkers llega a su fin: “Se fue transformando a medida que íbamos avanzando”

    EE.UU. autoriza la entrega y venta de petróleo ruso cargado en buques hasta mediados de mayo
    Mundo

    EE.UU. autoriza la entrega y venta de petróleo ruso cargado en buques hasta mediados de mayo

    EE.UU. sanciona a siete líderes de cuatro milicias proiraníes de Irak, entre ellas Kataib Hezbolá

    EE.UU. advierte represalias a Perú ante posible postergación de compra de aviones F-16

    El club de los reparadores
    Paula

    El club de los reparadores

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial

    Día de la Cocina Chilena: los ingredientes infaltables para un plato típico