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    Más de 70 diputados británicos apoyan una moción para sancionar a Israel por su actuación en territorios palestinos

    El diputado Richard Burgon, promotor de la medida, relacionó esta iniciativa con la situación en Medio Oriente e instó a la ciudadanía a presionar a sus representantes para apoyar las sanciones.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Manifestación propalestina en Londres, Reino Unido. Foto: Europa Press/Contacto/Loredana Sangiuliano.

    Un total de 75 diputados del Parlamento del Reino Unido expresaron este viernes su apoyo a una moción que solicita la imposición de sanciones amplias contra Israel, en el marco de la ofensiva en Gaza y la situación en los territorios palestinos ocupados.

    El promotor de la iniciativa, el legislador Richard Burgon, aseguró que “75 diputados respaldan ya (su) moción parlamentaria para imponer sanciones generalizadas a Israel”, una propuesta que continúa recabando apoyo en Westminster y cuyo plazo de adhesión permanecerá abierto una semana más.

    En su intervención, Burgon relacionó la iniciativa con la situación en Medio Oriente, al afirmar que “además del genocidio en Gaza y los crímenes de guerra en el Líbano, Israel está intensificando su ocupación de Cisjordania”.

    En ese contexto, el legislador instó a la ciudadanía a presionar a sus representantes: “Solo queda una semana para apoyar este llamado a las sanciones. Pide a tu diputado que lo haga a continuación”.

    La moción parlamentaria subraya la preocupación por la decisión del Gobierno israelí del 15 de febrero de avanzar en el registro de tierras en Cisjordania como propiedad del Estado de Israel, una medida que el texto califica de intento de anexión de facto.

    Es así como el documento “condena enérgicamente este plan ilegal para apoderarse de aún más tierras palestinas” y recuerda que una declaración respaldada por 85 Estados miembros de la ONU, incluido Reino Unido, ya expresó su rechazo a esta política por vulnerar el derecho internacional.

    Asimismo, la iniciativa parlamentaria cita la Opinión Consultiva emitida en julio de 2024 por la Corte Internacional de Justicia, que concluyó que la presencia continuada de Israel en los territorios palestinos ocupados es ilegal y debe finalizar “lo más rápidamente posible”, añadiendo que toda expansión de asentamientos debe cesar.

    El texto recalca también que el tribunal internacional estableció obligaciones claras para los Estados, incluido Reino Unido, que deben abstenerse de cualquier forma de apoyo que contribuya a mantener la situación y adoptar medidas para impedir actividades económicas o comerciales que la consoliden.

    En su argumentación, la propuesta compara la respuesta internacional en otros conflictos, al señalar que el Gobierno británico “impuso correctamente sanciones generalizadas a Rusia por su guerra ilegal en Ucrania”, mientras que, según el texto, no ha actuado de forma equivalente ante las denuncias de violaciones del derecho internacional por parte de la administración israelí.

    Por ello, insta al Ejecutivo a adoptar una serie de medidas, entre ellas la prohibición del comercio y la inversión vinculados a asentamientos israelíes considerados ilegales, la imposición de sanciones individuales como prohibiciones de viaje y congelación de activos, la suspensión del acuerdo comercial entre Reino Unido e Israel y un embargo de armas, hasta que se cumplan las obligaciones internacionales.

    Más sobre:Reino UnidoDiputadosMociónIsraelSanciónRichard BurgonMundo

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