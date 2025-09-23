Dónde y a qué hora ver a Betis vs. Nottingham Forest por la Europa League

El Real Betis a cargo de Manuel Pellegrini se prepara para su debut en la Fase de Liga de la Europa League.

El conjunto verdiblanco se enfrenta al Nottingham Forest intentando sumar la primera victoria de la competencia.

A qué hora es el partido de Betis vs. Nottingham Forest

El partido de Betis vs. Nottingham Forest es este miércoles 24 de septiembre, a las 16.00 horas.

Dónde ver a Betis vs. Nottingham Forest

El partido de Betis vs. Nottingham Forest se transmite por ESPN.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.