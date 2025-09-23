SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Betis vs. Nottingham Forest por la Europa League

El conjunto verdiblanco enfrenta a la escuadra inglesa por la primera fecha de la Fase de Liga de la competencia.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Foto: @RealBetis

El Real Betis a cargo de Manuel Pellegrini se prepara para su debut en la Fase de Liga de la Europa League.

El conjunto verdiblanco se enfrenta al Nottingham Forest intentando sumar la primera victoria de la competencia.

A qué hora es el partido de Betis vs. Nottingham Forest

El partido de Betis vs. Nottingham Forest es este miércoles 24 de septiembre, a las 16.00 horas.

Dónde ver a Betis vs. Nottingham Forest

El partido de Betis vs. Nottingham Forest se transmite por ESPN.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.

Más sobre:FútbolDónde VerVer en VivoVer onlineVer en streamingVer en directoVer en TV

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Trump afirma que ahora cree que Ucrania puede recuperar todo el territorio perdido ante Rusia

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Gobierno promulga reforma al sistema de notarías: límite de edad para notarios y precios máximos por servicios

Powell reconoce que la Fed está en una “situación complicada” ante los riesgos para la inflación y el empleo

“Creo que hay mucho por hacer”: Rodrigo Goldberg se suma al comando de Jeannette Jara como encargado deportivo

“Ningún funcionario público que cometa un ilícito va a quedar en la impunidad”: Gajardo por robo en Registro Civil de Buin

Lo más leído

1.
La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

2.
El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

3.
Villalobos se queda sin vacaciones en Costa Rica: Corte de Santiago revoca permiso del general (r) acusado por fraude

Villalobos se queda sin vacaciones en Costa Rica: Corte de Santiago revoca permiso del general (r) acusado por fraude

4.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5,1 percibido en regiones de Los Ríos y Los Lagos

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5,1 percibido en regiones de Los Ríos y Los Lagos

5.
Sin presentar estudios concluyentes: Trump vincula consumo de paracetamol durante el embarazo con el autismo

Sin presentar estudios concluyentes: Trump vincula consumo de paracetamol durante el embarazo con el autismo

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Hasta cuándo hay plazo para pagar la tercera cuota de las contribuciones

Hasta cuándo hay plazo para pagar la tercera cuota de las contribuciones

A qué hora y dónde ver a Alexis Sánchez por el partido de Sevilla vs. Villarreal en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Alexis Sánchez por el partido de Sevilla vs. Villarreal en TV y streaming

Estos son los grupos a los que se extiende la vigencia de la cédula de identidad a 20 años

Estos son los grupos a los que se extiende la vigencia de la cédula de identidad a 20 años

Gobierno promulga reforma al sistema de notarías: límite de edad para notarios y precios máximos por servicios
Chile

Gobierno promulga reforma al sistema de notarías: límite de edad para notarios y precios máximos por servicios

“Creo que hay mucho por hacer”: Rodrigo Goldberg se suma al comando de Jeannette Jara como encargado deportivo

“Ningún funcionario público que cometa un ilícito va a quedar en la impunidad”: Gajardo por robo en Registro Civil de Buin

Powell reconoce que la Fed está en una “situación complicada” ante los riesgos para la inflación y el empleo
Negocios

Powell reconoce que la Fed está en una “situación complicada” ante los riesgos para la inflación y el empleo

Trump da “completo y total respaldo” a Javier Milei mientras el riesgo país de Argentina perfora los 1.000 puntos

Eli Lilly anuncia millonaria inversión para avanzar con la masificación de su píldora para bajar de peso

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.
Tendencias

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

Qué es la leucovorina, el medicamento que podría tratar el autismo, según Estados Unidos

En vivo: Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo recibe a Villarreal
El Deportivo

En vivo: Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo recibe a Villarreal

Dónde y a qué hora ver a Palmeiras vs. River Plate por la Copa Libertadores

Dónde y a qué hora ver a Once Caldas vs. Independiente del Valle por la Copa Sudamericana

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile
Finde

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Dominga Sotomayor habla de su cinta basada en La Perra de Pilar Quintana: “Es mucho más dispersa y radical que Limpia”
Cultura y entretención

Dominga Sotomayor habla de su cinta basada en La Perra de Pilar Quintana: “Es mucho más dispersa y radical que Limpia”

¿Cómo definir la literatura de Ramón Díaz Eterovic? Una crónica del Chile profundo más allá del género policial

Los cantantes chilenos que abrirán los cuatro conciertos de Silvio Rodríguez en Santiago

Trump afirma que ahora cree que Ucrania puede recuperar todo el territorio perdido ante Rusia
Mundo

Trump afirma que ahora cree que Ucrania puede recuperar todo el territorio perdido ante Rusia

Acusan al padre de Elon Musk de abusar sexualmente de sus propios hijos e hijastros

Gaza, Ucrania y multilateralismo: Trump dispara contra todos en su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo
Paula

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint