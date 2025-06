“No creo que alcancen la calidad”: histórico francés baja a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner al compararlos con el Big Three

“No creo alcancen la calidad”: histórico francés le baja el perfil a Alcaraz y Sinner al compararlos con el Big Three.

El nivel de Jannik Sinner (1° del ranking ATP) y Carlos Alcaraz (2°) ha generado comparaciones en Europa. Lo hecho por los dos mejores posicionados del mundo lleva a comparaciones con los miembros del Big Three. Con Rafael Nadal y Roger Federer retirados y Novak Djokovic (5°) en el ocaso de su carrera, todo se mueve en el ámbito de las especulaciones.

Algunas voces, sin embargo, le bajan el perfil a los jóvenes que brillan en la actualidad. Es el caso de Richard Gasquet, quien recientemente dejó la actividad.

“Hablar de que Sinner o Alcaraz podrían vencer al Nadal de su máximo nivel en Roland Garros es algo muy precipitado. Jannik es increíble y Ca r los también tiene un talento inmenso, pero hay que darles tiempo. No creo que ninguno de los dos alcance jamás la calidad que tuvo Nadal en tierra batida”, lanzó el ex siete del mundo en el podcast Super Moscato.

Gasquet comparó la generación actual con los grandes de la década pasada. . Por AFP

En esa línea, el francés recuerda uno de sus enfrentamientos con Djokovic. “Jugué contra Novak en 2015, cuando era décimo del mundo. Perdí 6-2, 6-2 y 6-3. Y entonces estaba en la cima. Sinner es increíble, pero creo que todavía está por debajo de los tres grandes. Claro que mejorará”, dijo.

Por otro lado, también habló de otro enfrentamiento, más reciente, ante Sinner. “Cuando jugué contra Jannik, no jugué nada bien, pero tengo 39 años. Si hubiera jugado contra Rafa al mismo nivel, no me habría dado más de dos juegos”

De hecho, comparó al Nole actual con Alcaraz. “Djokovic no está jugando al mismo nivel esta temporada que hace unos años, pero aun así venció a Alcaraz en el Abierto de Australia el invierno pasado. Por otro lado, Jannik tiene 23 años y Carlos, 22. Habrá que esperar a que alcancen su máximo potencial. Federer jugó mejor con 28 años que con 22”, analizó el extenista.