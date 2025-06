Novak Djokovic fija su último gran objetivo antes de planificar el retiro.

Novak Djokovic (5° en el ranking ATP) sigue visualizando grandes metas deportivas para su carrera. Pese a que ya tiene 38 años y un cerro de éxitos en su espalda, no visualiza dejar la actividad antes de los 40. Aunque para eso debe privilegiar ciertas competencias. Ahora su próxima gran cita es Wimbledon, que parte el 30 de junio. El serbio llegará al Grand Slam británico sin jugar ningún torneo en las semanas previas.

Un mecanismo que dista de las rutas que toman Jannik Sinner (1°) y Carlos Alcaraz (2°), por ejemplo. El italiano competirá en Halle y el español en Queen’s. Hace ya un tiempo que el ganador de 24 títulos grandes selecciona con pinzas sus apariciones. Su meta ha sido lograr el esquivo trofeo 25 en GS.

Sin embargo, su principal motivación no es esa, según cuenta. Para mantenerse vigente, Djokovic planteó una ambiciosa meta para los próximos años: ganar nuevamente los Juegos Olímpicos. En París 2024, el serbio se llevó la medalla de oro. Con eso ganó una competencia que le había sido esquiva en otros momentos de su carrera.

Djokovic quiere ganar otros Juegos Olímpicos. Francis Mascarenhas

Hoy, un segundo oro olímpico es la principal motivación para seguir en la actividad. “Lo único que tengo en mente ahora mismo, lo único que me motiva, son los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles y representar a mi país. Y sí, los torneos del Grand Slam...”, reconoció en entrevista con el canal Neuspjehprvaka.

“Solo quiero estar en los Juegos Olímpicos, ser un atleta olímpico. Vivir ese momento luciendo el escudo de mi país, caminando por la Villa Olímpica con los mejores atletas del mundo; esa sensación es el deporte mismo”, complementó el europeo. Para la cita de los anillos que se llevará a cabo en Estados Unidos, Djokovic ya tendrá 41 años.

¿El villano?

En el diálogo, Nole también habló de su vínculo con Rafael Nadal y Roger Federer. De paso, abordó la imagen de “villano” que fue tomando dentro del Big Three. “Ellos habían construido una gran rivalidad porque Rafa destacó unos años antes que yo, y de repente, me presenté diciendo a todo el mundo que quería ser el mejor del mundo porque sabía que poder ser mejor que ellos. Eso no gustó, ni a ellos ni al mundo del tenis en general”, lanzó.

“Rafa y Roger vienen de potencias europeas afines al mundo occidental, asociadas a la paz, la libertad, la igualdad, etc. En el mundo hay muchas filias por nacionalidades y te das cuenta de que las fronteras y el racismo siguen existiendo, no digo que lo sufriera yo, sino que se da en general”, complementó.

Pese a esto último, Djokovic asegura que siempre actuó desde la admiración. “Eran mis referentes para poder batirlos. Yo sé que quizá no era políticamente correcto al desafiarlos de esa manera. Jamás tuve una mala palabra hacia ellos, pero todo el establishment, de prensa y los sponsors generaron una imagen mía como de ‘villano’. Me sentía como un niño no deseado, no entendía que la gente no me quisiera cuando yo deseaba generar un vínculo más allá del tenis con los aficionados”, reflexionó.