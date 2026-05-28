Fiscal Cubillos no descarta que exista fraude al Fisco en caso de producción de Codelco y confirma que citará a Pacheco

El fiscal regional de O´Higgins, Aquiles Cubillos, ha estado realizando las primeras diligencias en torno a la investigación por las eventuales irregularidades en la sobreestimación de los niveles de producción de cobre de Coldelco.

Fue tras una auditoría interna que Codelco reconoció una desviación de la producción de cobre durante el 2025. En total, fueron 26.875 toneladas las que se reportaron como producidas, contraviniendo las normas internas de la empresa.

En diálogo con radio Pauta, Cubillos quien está a cargo del caso, confirmó que “la denuncia parte con esa auditoría interna, misma que entrega muchos antecedentes sobre qué fue lo que sucedió y, por tanto, es un documento fundamental”.

Respecto a las diligencias, destacó que “no solo se hace el análisis en esta auditoría, sino que además se adjuntan algunos documentos, algunos correos electrónicos muy importantes para partir la investigación”.

En ese sentido, confirmó que “obviamente” se deben tomar declaraciones a quienes realizaron dicha auditoría, además de los altos cargos de la cuprífera estatal , como al -ahora- expresidente de Codelco, Máximo Pacheco.

"Siempre es muy importante tomarle declaración a quien es el presidente del directorio", sostuvo Cubillos, afirmando que “sin duda” está decidido que se citará a Pacheco, la cuestión ahora radica en cuándo se efectuaría ese encuentro.

El fiscal explicó que se trata de “un tema de oportunidad y que tiene relación también con cómo vamos diseñando la estrategia de investigación, porque si lo citamos hoy, muy probablemente lo vamos a tener que volver a citar en un par de meses más, porque hoy no tenemos todos los antecedentes como para poder hacerle las preguntas que quisiéramos, por tanto, es un tema de oportunidad y más que de la diligencia misma”, detalló.

El persecutor argumentó que “la diligencia sí hay que realizarla dado el cargo y la función (que tenía Pacheco)”.

En cuanto a los delitos que se investigan, se contempla la falsificación de instrumento público, una posible malversación de caudales públicos, administración desleal y también fraude al Fisco. Sobre este último punto, Cubillos dijo no descartar que se haya cometido el ilícito.

“Nosotros tenemos que investigar todo lo que sucedió, tenemos que ver si simplemente se trata de un error o no, por qué no se cumplieron los procesos y los requisitos que se establecen para poder incorporar este tipo de elementos dentro de la producción y por qué no se cumplieron”, detalló.

En esa línea, planteó que también se investigará “si dentro de ese incumplimiento hubo conductas negligentes simplemente o directamente hubo dolo, y si hubo dolo, cuáles fueron las motivaciones para hacerlo. En definitiva, todos esos son elementos que vamos a tener en cuenta en la investigación”, aseveró.