Sergio Ramos llega a Sevilla con una multimillonaria oferta para comprar el equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo

El Sevilla vive horas claves para su futuro. Según informó la prensa española, Sergio Ramos aterrizó en la ciudad andaluz para concretar la compra de la institución que lo formó como futbolista y en la actualmente militan Alexis Sánchez y Gabriel Suazo.

El excapitán del Real Madrid llegó a España junto a su hermano René y su abogado, Julio Senn. “Se ha postulado como una alternativa sólida ante los actuales accionistas de la entidad, poniendo encima de la mesa una oferta muy suculenta que ha despertado el interés de las grandes familias que dirigen el club”, consigna El Diario de Sevilla.

La idea del camero es ofrecer 400 millones de euros (410 mil millones de pesos chilenos) para comprar la totalidad de las acciones y dejar fuera a los otros dos oferentes

“La principal incógnita reside en la valoración que se haga del préstamo que CVC Capital Partners concedió a la mayoría de clubes de LaLiga en 2021, entre ellos el Sevilla, y si se considera como deuda. El club, al igual que la patronal, entiende que este préstamo participativo no es parte de la deuda, pero en caso contrario, podría afectar al importe total de la propuesta de compra”, detalló el diario Marca.

Sergio Ramos posando con la camiseta del Monterrey. Foto: Daniel Becerril/Reuters. Daniel Becerril

La polémica salida de Sevilla para ir a Monterrey

No todos están contentos con el posible traspaso de propiedad, pese a la crisis deportiva que ha vivido el club nervionense. “El canterano sevillista no cuenta con el beneplácito de una grada que ya ha dejado claro en varias ocasiones su desagrado hacia el futbolista, especialmente tras una segunda etapa en Nervión que duró únicamente una temporada y finalizó con el camero poniendo rumbo a Rayados de Monterrey”, detalló el Diario de Sevilla.

Ramos llegó a la oncena en que brilló Humberto Suazo en 2024 y terminó enfrentado con el ahora mayor accionista de la entidad, José María Del Nido Benavente. “Yo no soy una persona rencorosa y soy una persona que olvida. En mi salida se contaron las cosas mal. Al final se vendió que lo mío fue un pago de cláusula, cuando fue un pago y un acuerdo con ambos clubes”, dijo el defensor en esa oportunidad.

“Esa es la única diferencia que quizás la gente no supo o se le contó otra historia. Yo no le guardo rencor a nadie. Le guardo cariño a José María del Nido porque me hizo debutar con el primer equipo y me hizo firmar mi primer contrato profesional”, sentenció.