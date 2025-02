Sergio Ramos se defiende en su presentación en el Monterrey: “No vengo a pasear; soy un ganador”

Sergio Ramos después de cerca de un año de inactividad fichó por los Rayados de Monterrey. Los mexicanos fueron en búsqueda del central campeón del mundo para mejorar el nivel de su zaga defensiva, por lo que apostaron con todo por el ex Real Madrid. Expectación causó en tierras aztecas la llegada del histórico jugador merengue.

El equipo dirigido por Martín Demichelis estaba en búsqueda de un refuerzo que pudiera aportarle otra calidad al plantel y la dirigencia lo logró con creces. En la última derrota de la escuadra donde brilló Humberto Suazo, el estratega fue muy crítico con el desempeño de sus dirigidos. “El futbol se gana y se pierde en las áreas, no hay secretos, no somos contundentes a la hora de defender”, indicó.

Por esta razón es que los hinchas del club están contentos con la llegada del español. En su presentación, la cual se realizó en el estadio de los Rayados con más de 30 mil personas en las tribunas, Ramos explicó los motivos que lo motivaron para arribar al Monterrey. “No vengo a pasear a México. Soy una persona que no se cansa de ganar en el fútbol y no vive del pasado. No vengo a poner en una bandera lo que gané. Busco trofeos y oportunidades nuevas”, señaló.

Con estadio lleno fue el recibimiento de los hinchas a Sergio Ramos. Foto: Reuters/Daniel Becerril.

En tanto, el campeón del mundo en 2010 sabe que tiene una responsabilidad a la hora de vestir su nueva camiseta, dado que es uno de las instituciones más importantes del fútbol azteca. "Sólo Monterrey reunió los requisitos que andaba buscando. Es un club con valores, con una ambición de ser el más grande. También está la posibilidad de jugar en varias competiciones", apuntó el ex Real Madrid.

Un traspié en su llegada a México

Sergio Ramos arribó al país norteamericano acompañado de su esposa, Pilar Rubio. Sin embargo, la información desde España menciona que la presentadora de televisión no tiene contemplado mudarse desde Europa hacia México, debido a que se siente muy cómoda en Madrid. Sus compromisos contractuales y la estabilidad de sus hijos serían los motivos que la mantendrían en el Viejo Continente.

Asimismo, la prensa hispana explica que la mujer de 46 años ya se mostró reticente cuando el jugador recaló en el PSG, pero que de igual manera lo acompaño. No obstante, tras su salida del fútbol francés y el regreso al Sevilla, ella estuvo con él por unos meses hasta que optó por volver a establecerse en Madrid.

La legión española en la Liga MX

El fichaje de Ramos por el Monterrey se suma a la extensa lista de jugadores españoles en el fútbol mexicano. En los Rayados será compañero de equipo de Sergio Canales y Óliver Torres. Ambos mediocampistas tuvieron su última experiencia en las dos principales escuadras de Andalucía, Real Betis y Sevilla respectivamente.

Otro de los destacados es Pau López. El portero pertenece a los registros del Olympique de Marsella, pero se encuentra cedido en el Toluca de la Liga MX. Fue titular en el último encuentro de su equipo, en el empate 3-3 ante el León del chileno Rodrigo Echeverría, que se matriculó con un doblete.

Por último, el jugador español con el valor de mercado más alto en México es Álvaro Fidalgo. El volante del América es una de las figuras de las águilas y su costo asciende a 8,2 millones de dólares. Es compañero de los seleccionados nacionales Diego Valdés, Víctor Dávila e Igor Lichnovsky.