Celebra el Barcelona: el Real Madrid iguala con el Atlético en el derbi y enciende LaLiga

Un derbi que valía un liderato. El tradicional encuentro entre los dos equipos más importantes de Madrid no solo tomó relevancia por su trascendencia propia, sino porque podía definir una liga. El que ganara, se iba a instalar en la punta del torneo. No obstante, no hubo vencedor. El Real Madrid y el Atlético igualaron 1-1, en un resultado que mantiene a la Casa Blanca en la en la cima y que también festeja el Barcelona, el otro escolta.

Los merengues llegaron como punteros, con 49 unidades, una más que los colchoneros, que apostaron todo en este cotejo. En tanto, con 45 puntos, los culés miraron de reojo lo que pudieran hacer los líderes.

El Madrid comenzó haciendo gala de su favoritismo. Los de Carlo Ancelotti tuvieron una predisposición más propositiva. Se adueñaron de la pelota y comenzaron a desplegar su juego. El Atlético, por su parte, se replegó y buscó hacer daño mediante transiciones rápidas.

Hubo pocas ocasiones en la primera mitad. La amplia posesión merengue fue poco efectiva. Tuvieron dificultades para fortificación impuesta por Diego Simeone. El propio Cholo bromeó en la previa con su característico juego defensivo. “Vamos a llegar de la misma manera que llegamos siempre al Bernabéu: en autobús”, explicó en conferencia en medio de risas. “Es facilísima, te lo dijo un amigo como te lo pueden decir 100.000 personas: claro que vamos a ir con el autobús, es obvio”, enfatizó en la rueda de prensa anterior al cotejo.

El Barcelona, de reojo

Pese a la notoria diferencia a la hora de sumar minutos con la pelota en sus pies, la elaboración del Madrid fue deficiente. No lograron generar ocasiones claras.

El Atlético tampoco creó mucho, aunque logró marcar diferencias a través de los 11 metros tras un penal de Tchouameni sobre Samuel Lino. El francés le propinó un pisotón y el VAR llamó a Soto Grado. Tras minutos de revisión y de incertidumbre, el juez concedió la pena máxima. Julián Álvarez se adueñó de la responsabilidad y no decepcionó. La Araña no solo marcó, sino que silenció al Bernabéu con un sutil picotón. Golazo del argentino a falta de diez minutos para que se cumpliera el tiempo reglamentario.

El Madrid reaccionó rápidamente en el complemento. En el 50′, Kylian Mbappé puso el empate. El francés capturó un rebote en el área para igualar las acciones. Un minuto después, Bellingham reventó el travesaño con un cabezazo. Los merengues salieron con todo de los vestuarios.

El recinto madrileño se comenzó a entusiasmar. Sin embargo, no lograron concretar las oportunidades que generaron sobre la portería de Oblak. Los colchoneros también respondieron con una que otra llegada, pero tampoco estuvieron finos, sellando un empate que celebran en Barcelona.

Se enciende LaLiga. El Real Madrid se queda con el liderato, con 50 unidades, mientras que el Atlético se instala como el escolta, con 49. El conjunto blaugrana, en tanto, acumula 45 puntos, pero este domingo puede recortar distancia cuando visite al Sevilla.