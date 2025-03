“Parece que estamos en un club nuevo”: Buljubasich aborda el complicado momento de la UC y defiende a Juan Tagle de las críticas

La dirigencia de la UC rompió el silencio. A seis días de la eliminación en la Copa Sudamericana, a manos de Palestino, Juan Tagle y José María Buljubasich hablaron en la presentación de Darío Melo, el último refuerzo estudiantil. El gerente deportivo abordó el momento institucional que viven y realizó una llamativa reflexión en torno a las exigencias que se generan para Universidad Católica a tres años de haber cerrado el ciclo del histórico tetracampeonato y blindó al timonel de Cruzados de las críticas. “Reflexiono que estamos en nuevo club y hay que aprender a vivir con eso. Le están preguntando algo a un presidente que lleva nueve títulos en nueve años y da la sensación de que está en duda. Es un club nuevo. Si un presidente que gana eso, se pone en duda, debemos convivir con un club distinto”, señaló.

En esa línea, reconoce que actualmente pasan por un instante complejo, pero coloca el proyecto del Claro Arena como una arista fundamental en la sequía de trofeos. “Llevamos tres años sin salir campeones, pero ganamos siete títulos en cuatro años. Somos más exigentes, sí. Habrá que convivir con eso. Bienvenido sea que la exigencia sea mayor. Es para todos, dirigentes, técnicos y jugadores. Llevamos un proceso sin títulos por la construcción del estadio, algo que no se pone arriba de la mesa del otro lado. Se hace el análisis deportivo sin los problemas que hemos tenido”, dijo.

Daniel González, Dylan Escobar y Fernando Zampedri se lamentan tras el empate de Ñublense. (Foto: Photosport)

Buljubasich explica los pasos a seguir que han tenido en la UC durante la última semana. “Creo que hay que hacer lo que hicimos después del partido. Nos juntamos con los jugadores y el entrenador, cerramos filas, hablamos entre nosotros, vimos las cosas que se pueden hacer bien y las que se pudieron haber hecho mal desde cada estamento, para trabajar en conjunto”, remarca.

También dice que la reflexión es interna. “Hay que cerrar filas y hacer autocrítica. Hemos cometido errores, porque cuando no se gana indudablemente que hay errores. Generalmente la responsabilidad es de los que estamos arriba. Aceptamos las críticas. Es lógico, como nos halagan cuando ganamos. Es parte de estar en estos cargos”, comentó.

Finalmente, aborda los últimos procesos fallidos en Universidad Católica. En 2023 salió Ariel Holan, luego tampoco pudo completar su vínculo contractual Nicolás Núñez. Algo que con Tiago Nunes buscan no repetir. “El año pasado se tomó la decisión después del partido de cesar al entrenador, antes no se tomó esa decisión, pero situaciones nos llevaron a la salida de Ariel. Nosotros queremos respetar los contratos. Generalmente no despedimos. Hemos llegado a acuerdos cuando la situación es compleja. Ahora hemos conversado, estamos con fuerzas para pelear el título y la Copa Chile”, enfatizó el exarquero.