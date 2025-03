Juan Tagle entrega las razones de la UC para solicitar la suspensión del clásico frente a Colo Colo

Universidad Católica vive complejos momentos dentro y fuera del terreno de juego. El pasado sábado Ñublense logró anotarle al último minuto del partido el empate, quiténdole tres puntos claves a los dirigidos por Tiago Nunes. Sin embargo, una problemática mayor nació posterior al partido, puesto que la UC aún no encuentra un estadio para disputar su encuentro frente a Colo Colo, por lo que Juan Tagle salió a dar una conferencia de prensa sobre esta situación.

El cuadro cruzado suma un nuevo problema de cara al clásico frente a Colo Colo, programado para este sábado a la 18:00 horas, puesto que el club aún no ha encontrado un recinto donde albergar este encuentro, puesto a que todos los recintos que generalmente utilizan los dirigidos por Tiago Nunes no están disponibles para este fin de semana, despertando la preocupación frente a la realización de este partido.

En ese sentido, el presidente de Cruzados salió a declarar sobre este problema que aqueja a la UC de cara a este trascendental duelo frente al Cacique, donde confirma que aún no encuentran un estadio para jugar este duelo por la quinta jornada de la Liga de Primera.

Universidad Católica aún no encuentra un estadio para recibir a Colo Colo por la quinta fecha de la Liga de Primera. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Las declaraciones de Juan Tagle

El timonel de los cruzados partió señalando que pidieron formalmente que se reprograme el encuentro de este sábado, acogiéndose a lo sucedido con el compromiso entre Unión Española y la Universidad de Chile. “Hemos formalizado la solicitud para reprogramar ese partido. Esperamos que el directorio de la ANFP, tomando en cuenta lo del partido de la U y Unión, acoja esa solicitud”, partió señalando.

Luego, entregó mayores detalles sobre los problemas que han tenido a la hora de encontrar un recinto para albergar este trascendental duelo. “Llevamos mucho tiempo trabajando en el partido. Intentamos con el Nacional y no está disponible por los trabajos para las eliminatorias, con estadios de ciudades aledañas, el Santa Laura, todos sabemos lo que pasa con ese estadio, intentamos La Florida y tampoco está disponible”, continuó el presidente de los estudiantiles.

Sobre la posibilidad de invertir la localía, Juan Tagle afirmó que en primera instancia el cuadro de Macul no dio respuesta ante la posibilidad, siendo ahora último quienes ofrecieron esta opción. “Esto de revertir la localía, es que la semana pasada la ANFP consideró esa opción y no tuvo respuesta de Colo Colo. Ahora Colo Colo plantea esa opción, pero no se puede obligar a un club a revertir esa localía, Católica jugaría cuatro partidos consecutivos de visita en un momento complicado”, afirmó.

En ese sentido, Tagle cerró la idea afirmando que están a la espera de la solicitud presentada a la ANFP para reprogramar el partido. “Tenemos que seguir nuestro camino, hemos solicitado reprogramación y no nos pueden forzar a llevar partido a regiones, tenemos abonados y es difícil decirles que vamos a jugar en un lugar lejano. Y tenemos posibles fechas, la idea no es perjudicar a Colo Colo internacionalmente ni a televisión para un partido de esa magnitud”, finalizó.