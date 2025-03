La UC cierra una semana para olvidar: Ñublense saca un punto agónico y castiga a una Católica mezquina

No había espacio para más lamentaciones. Luego del nuevo fracaso en la Copa Sudamericana (tercero consecutivo, en la misma instancia), Universidad Católica necesitaba reponerse rápido y la visita a Ñublense era una oportunidad para lavar heridas. Estuvo a punto de sacar una victoria con poco, pero en el epílogo recibió un empate (1-1) que significa otro mazazo en una semana olvidable.

Sin presencia internacional para 2025 (tal como en 2023 y 2024), la UC queda con la obligación de pelear por las competencias locales. Ante los Diablos Rojos, no estuvo Tiago Nunes, en el ojo de la crítica tras el tropezón copero, por suspensión (lo que viene siendo una costumbre en el brasileño). El cuerpo técnico estudiantil reafirmó en la oncena a elementos discutidos por su rendimiento, como Dylan Escobar, Jhojan Valencia y Jader Gentil.

Católica dispuso de un 3-4-2-1, donde el brasileño Jader se metía en la zona media para funcionar como interior y Fernando Zuqui era quien movía los hilos, aunque aquello ralentizaba el juego del equipo. Si bien los cruzados gobernaban la tenencia de la pelota en el inicio, ese aspecto se fue esfumando con el correr de los minutos. De hecho, los franjeados cedieron el control y Ñublense encontró maneras para adentrarse en el área y generar riesgo.

Los locales, dirigidos interinamente por Alejandro Gaete (exfutbolista formado en la UC) tras la salida de Francisco Arrué, tuvieron un par de chances en el primer lapso, a través de Rodríguez y Sánchez, que desperdiciaron. Si el anfitrión veía caminos, en la Católica sucedía lo contrario. Se volvió lenta en las transiciones. Se buscaba con recurrencia a Fernando Zampedri, la referencia ofensiva, pero el Toro no tenía con quién descargar. Entonces, cualquier ventaja en la salida duraba nada.

Por cierto, se trató del primer partido del ariete argentino nacionalizado chileno en calidad de seleccionado nacional, luego de que Ricardo Gareca lo incluyera en la nómina para las Eliminatorias. Una de las virtudes de Zampedri es que siempre se las arregla para contar con opciones, aunque su equipo juegue mal o no encuentre una forma. La chance más concreta de la UC en los 45′ iniciales fue, precisamente, a través de un cabezazo del 9, tras un desborde de Montes. El Toro de Chajarí, quien llegó a 200 presencias con el club universitario, siempre se las arregla.

En la primera mitad, la UC tuvo cuatro tiros totales, de los cuales solo uno fue a la portería. En el marco de un duelo disputado, hacía falta un revulsivo para dotar de otros ingredientes a un choque al que le faltaba sabor. Y el complemento arrancó con un gol de otro partido.

Fernando Zuqui sacó un remate desde fuera del área para clavar el 1-0. El ex Estudiantes de La Plata hizo una acción fuera de lo establecido, respecto al desarrollo del encuentro. Con la ventaja, se presumía que Católica se iba a tranquilizar y ponerse a jugar. No obstante, la visita cedió la iniciativa. No tuvo empacho en defender con cinco en el fondo, ante cada avance chillanejo.

Foto: Photosport.

La UC jugó con fuego. Defendió muy atrás y dejó que Ñublense empezara a presionar. Tras el gol, no llegó más. Una acción provocó casi un desastre de proporciones en la retaguardia estudiantil. Un mal pase atrás de Daniel González genera un mal rechazo de Vicente Bernedo y el balón impacta en la mano del portero. Roja directa. Era un dolor de cabeza mayúsculo no solo para la recta final, sino que de cara al duelo ante Colo Colo de la jornada siguiente. Darío Melo ya se estaba probando los guantes para el clásico. Pero el VAR le dio alivio a la UC: la revisión detecta una mano de Gonzalo Sosa, por lo tanto se anuló la tarjeta y Bernedo siguió en la cancha.

Con el overol puesto y muy cerca de su arco (extremadamente cerca), Católica defendía con todos sus hombres. Lo hizo mal. Estaba al caer el empate. Los rojos fueron tanto que al final rompieron la feble muralla levantada por el ayudante Evandro Fornari. Desde un lateral (pecado capital), termina la igualdad de Lorenzo Reyes, en el séptimo minuto añadido. La visita jugó con fuego y se quemó. Castigo a la mezquindad.

Ficha del partido

Ñublense: N. Pérez; B. Cerezo, F. Calderón, O. Bosso, J. Campusano; E. Valencia, L. Reyes, M. Plaza (76’, F. Mateos); B. Oyarzo (76’, G. Graciani), P. Sánchez (62′, G. Sosa) y M. Rodríguez (83′, L. Molina). DT: A. Gaete.

U. Católica: V. Bernedo; D. González, B. Ampuero, T. Asta-buruaga; D. Escobar, J. Valencia, F. Zuqui (85′, A. Farías), C. Cuevas; J. Gentil (70’, D. Corral), C. Montes (70’, J. F. Rossel); y F. Zampedri. DT: E. Fornari.

Goles: 0-1, 46′, Zuqui, con un remate desde fuera del área; 1-1, 90′+7, Reyes, conecta en el área tras pivoteo de un lateral.

Árbitro: J. Cabero. Amonestó a Bosso, Sánchez (Ñ); Montes, González, Bernedo (UC).

Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún. Asistieron 6.942 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.