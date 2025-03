En zona de conflicto: Tiago Nunes revive viejos fantasmas y vive sus peores días en la UC

“Agradezco la pregunta... llevo 25 años trabajando en el fútbol. He pasado por desafíos complejos. Usted sabe poco de mi, por eso entiendo su pregunta. Soy un luchador, un entrenador capaz, calificado lo suficiente para estar en este desafío. ¿Por qué no seguiría? ¿Por un resultado? Yo sé que no le agrado a algunos y que este resultado es un plato lleno para la farándula, pero nosotros tenemos gente capaz y estamos 100% enfocados”. Esa fue la respuesta que dio Tiago Nunes en la rueda de prensa tras la eliminación de la UC, cuando fue consultado por su continuidad. El entrenador brasileño retruca con ironía, pero está molesto. Es un perfil que ha exhibido durante las últimas semanas. Uno que suele aparecer cuando las cosas no andan bien sus equipos.

El brasileño vive días complejos en la precordillera. Incluso más difíciles que durante el irregular segundo semestre del año pasado. Este martes tuvo su primer fracaso grande al mando del elenco estudiantil. Por tercer año seguido, Universidad Católica se queda afuera de la Copa Sudamericana en el primer partido. Las expectativas de competir a nivel internacional y utilizar el Claro Arena en la competencia subcontinental en la temporada actual se esfuman rápidamente. El estratega intenta dar vuelta la página. “El plan es seguir trabajando. El club pasa por una transición. No es fácil actuar en este momento, por variables que ya he comentado. Es natural para una institución que busca su espacio y retomar su identidad. Ustedes creen que es normal jugar en Coquimbo. Yo tengo orgullo por mis jugadores. Batallaron todo el tiempo. Debemos hacer lo mejor que se pueda con lo que tenemos”, dijo.

Tiago Nunes vive días complejos en la UC. (Foto: Photosport)

Sus frases comienzan a ser repetitivas. Insiste en que la falta de localía fija es uno de los motivos del mal momento estudiantil. Algo que también remarcan al interior de la concesionaria. Durante las últimas semanas, el DT ha recalcado en la “falta de identidad” que ha significado la localía intermitente en la UC y también se ha intentado aferrar al cargo. “Dentro de la experiencia que tengo, creo que soy la persona correcta para este momento del club. Sé lidiar con este tipo de situaciones. Hay que proteger al club, a los jugadores y absorber la crítica. Estoy conforme y consciente con lo que vivo acá. Súper motivado y conforme”, dijo hace algunos días, previo a la eliminación de la Copa Sudamericana.

Historial complejo

El historial de Tiago Nunes en sus últimas experiencias no lo favorecen. En 2023 salió mal de Sporting Cristal. Cuando llegó salieron algunos referentes del plantel, como Diego Buonanotte y Omar Merlo, ambos viejos conocidos del fútbol chileno. Sin embargo, su estadía en Perú se quebró cuando discutió con Yoshimar Yotún. El técnico reunió a sus jugadores en un partido y tuvo un fuerte altercado con el volante. En el elenco limeño el brasileño también tuvo conflictos con los jugadores Jesús Castillo, Martín Távara y Nilson Loyola.

En esa ocasión, el entrenador renunció, pero la directiva del club no aceptó su salida. Tiempo después terminó partiendo y, según dijo, fue por las aspiraciones del club. “Yo soy un tipo que le gusta trabajar al largo plazo, pero también me gusta ver resultados inmediatos. Soy un poco impaciente en ese sentido. Cuando veo que no hay una oportunidad de conseguir algo importante dentro de un determinado tiempo, no veo el sentido de continuar. Quiero ser parte de algo que realmente tenga sentido, que se pueda lograr un crecimiento general del club y del equipo, pero también se puedan alcanzar resultados a nivel nacional e internacional”, lanzó.

Luego dirigió en Botafogo, donde los resultados no lo acompañaron. Ahí estuvo tres meses y no ganó ningún partido en el Brasileirao. En total, contando otras competencias, dirigió 15 partidos, con cuatro victorias, siete empates y cuatro derrotas. Su historia en el cuadro carioca terminó con una expulsión ante el Aurora de Bolivia, en la Copa Libertadores. Ahí discutió con Mauricio Soria, entrenador del cuadro altiplánico, y lo trató de llorón.

Nunes lanzó el curriculo para defender su continuidad en la UC. (Foto: Photosport)

Suma polémicas en Chile

Ahora en la UC suele enfrascarse en discusiones durante los partidos. Ha sido una tónica en el último tiempo. En la victoria de la UC ante Deportes Iquique fue expulsado. “Esto ya es personal, es por ser brasilero”, señaló el entrenador cuando el árbitro Gastón Philippe le mostró la tarjeta roja. Minutos después el DT fue respaldado por Juan Tagle. “Creo que roja directa a un técnico por un reclamo de una infracción, que además creo que fue evidentemente falta. Nos parece que hay una cierta persecución”, lanzó el presidente de Cruzados.

Sin embargo, la respuesta del comité de árbitros llegó rápido y niegan las acusaciones. “Como árbitros no individualizamos a nadie, no decimos este técnico hay que echarlo. Todo se basa en sus acciones. Si hay situaciones que persisten en el juego, que contravienen las reglas, tenemos que proceder independiente quién sea el técnico. Será de la misma forma para cualquiera. De acuerdo al informe y lo conversado con los árbitros, la expulsión es por el reclamo destemplado, es una de la atribuciones del árbitro. Hay maneras de estar en desacuerdo y otras que no corresponden y eso los jueces lo tienen establecido. Que te empiecen a gritar, a mover los brazos, no se va a tolerar en ningún partido”, dijo Roberto Tobar.

“Cada uno siente y evalúa las condiciones con las que se está actuando, pero por ningún motivo por ser un país distintos vamos a actuar de manera peyorativa”, complementó.

El informe de Philippe es duro con el entrenador. Ahí se indica que la tarjeta roja se debió a una “conducta inadecuada dentro del banco”. Después están los detalles del conflicto. “De manera reiterada pasa por alto los llamados de atención que le realiza el cuarto árbitro invitándolo a mantenerse dentro de su área técnica y sin realizar gestos de desaprobación al cometido arbitral. Luego de varios avisos en esa materia, finalmente sale agresivamente de su área técnica y realiza gestos exaltados hacia el árbitro para desaprobar nuevamente sus decisiones arbitrales, frente a lo cual el cuarto árbitro me informa lo ocurrido y decido expulsarlo de la banca técnica”, remarca el documento.