Las burlas de Palestino a la UC tras su clasificación en la Copa Sudamericana

Palestino eliminó a la UC de la Copa Sudamericana. El cuadro árabe se impuso por penales, luego de un empate 1-1, y sacó al equipo de Tiago Nunes del torneo subcontinental. “Fue un partido loco, nos expulsaron un jugador. En los primeros minutos del segundo tiempo tuvimos chances para asegurar el partido, terminamos mal las jugadas y ante equipos grandes si les das un poco de chances se te puede volver en contra. Eso pasó. Ellos igual se perdieron goles debajo del arco. Después llegaron al empate con más empuje que fútbol, por el tema de que teníamos un hombre menos”, dijo Sebastián Pérez, quien fue el héroe del equipo tetracolor, al atajar el último lanzamiento de la tanda.

“Tuve la capacidad para tapar un penal, el decisivo. También debo felicitar a mis compañeros por el esfuerzo que hicieron durante los 90 minutos y por la frialdad para patear estos penales. Si bien uno estudia los penales, pero en estas instancias decisivas cambia todo. Si bien los conocía, ellos también me conocían. Estamos contentos por pasar. Tenemos la responsabilidad de competir a nivel internacional y no ir a pasear”, cerró el guardameta.

Por su parte, Tiago Nunes lamentó el resultado y aseguró que Universidad Católica fue superior. “En el primer tramo del partido no estuvimos finos para asociarnos. Pero creo que hubo tarjetas que no eran y eso genera ansiedad. Aun así, creo que el empate no llegó por empuje, fue por orden. No nos desordenamos, fallamos técnicamente, pero encontramos asociaciones y finalizamos 29 situaciones. Es básico decir que fue por empuje. El equipo debe mejorar, pero el contexto de un partido único la ansiedad juega”, dijo el entrenador.

Las burlas

Luego del encuentro, a través de sus redes sociales, Palestino hizo mofa del resultado. ”¿Así era la celebración? Meh, ¡mejor así!”, escribieron en su cuenta de X, haciendo alusión a otro festejo del cuadro estudiantil. También se rieron de las estadísticas del compromiso, donde todo era favorable a la UC, menos el resultado. “Prefiero clasificar”, señalaron.