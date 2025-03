Nunes descarta renunciar y se enfrasca en una discusión tras el fracaso de la UC: “Usted no me conoce, yo soy un luchador”

La UC sufrió nuevamente un golpe en la Copa Sudamericana. El equipo de Tiago Nunes no pudo ante Palestino y por tercer año seguido fracasó en su afán de entrar en la fase de grupos. “Somos un equipo grande, importante. Teníamos una expectativa muy grande de pasar a la fase de grupos. Hace años que Católica no llega. Debo felicitar al rival y su entrenador. Evaluó de manera bastante clara el partido. En el ámbito general, hemos tenido todos los ingredientes para superar al rival. Tuvimos más el balón y más chances, pero los caprichos nos llevaron a los penales y ahí cualquier cosa puede pasar”, señaló el entrenador tras el partido.

En su análisis, el estratega diferenció los tramos del compromiso. “Nos costó el inicio del partido. Los primeros 25 minutos fueron difíciles. Nos condicionó el número de amarillas. A partir de ahí sufrimos un gol. Después entramos un poco más y generamos situaciones. En el segundo tiempo también nos costó, pero pasamos a jugar en campo rival, favorecidos por la expulsión. Después pusimos un equipo ofensivo sin perder el equilibrio y pudimos ganar el partido. Pero son cosas que pasan. Un resultado como este siempre nos lastima, nos deja triste, pero tenemos un partido el sábado y debemos seguir con nuestros objetivos”, dijo.

La UC no pudo ante Palestino y no estará en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. (Foto: Photosport)

“En el primer tramo del partido no estuvimos finos para asociarnos. Pero creo que hubo tarjetas que no eran y eso genera ansiedad. Aun así, creo que el empate no llegó por empuje, fue por orden. No nos desordenamos, fallamos técnicamente, pero encontramos asociaciones y finalizamos 29 situaciones. Es básico decir que fue por empuje. El equipo debe mejorar, pero el contexto de un partido único la ansiedad juega”, complementó.

Por otro lado, al ser consultado por su continuidad, el DT volvió a exhibir su lado más irónico, algo que ya le ha sucedido en las últimas semanas, y respondió que va a seguir, basando la respuesta en su trayectoria. “Agradezco la pregunta... llevo 25 años trabajando en el fútbol. He pasado por desafíos complejos. Usted sabe poco de mi, por eso entiendo su pregunta. Soy un luchador, un entrenador capaz, calificado lo suficiente para estar en este desafío. ¿Por qué no seguiría? ¿Por un resultado? Yo sé que no le agrado a algunos y que este resultado es un plato lleno para la farándula, pero nosotros tenemos gente capaz y estamos 100% enfocados”, lanzó.

En esa línea, nuevamente se refirió a la falta de estadio que afecta a la UC y lo puso como una de los motivos de la derrota. “El plan es seguir trabajando. El club pasa por una transición. No es fácil actuar en este momento, por variables que ya he comentado. Es natural para una institución que busca su espacio y retomar su identidad. Ustedes creen que es normal jugar en Coquimbo. Yo tengo orgullo por mis jugadores. Batallaron todo el tiempo. Debemos hacer lo mejor que se pueda con lo que tenemos”, comentó el brasileño.