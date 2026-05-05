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    Experto en cobre: restricción china a ácido sulfúrico representará el 33% del costo de producción

    Este insumo es clave para la producción de cobre lixiviado, que representa un 20% de todo el cobre que exporta Chile. Debido a esta restricción, las empresas podrían verse obligadas a buscar ácido en el mercado spot, que ya muestra precios 100% más altos que lo que hoy paga la industria.

    Por 
    G.O.
    Fundición de cobre.

    El ácido sulfúrico se ha convertido en un nuevo dolor de cabeza para la industria minera. Esto, luego de que China anunciara un freno de los envíos de este insumo estratégico para obtener cobre para enfocarse en el mercado interno, afectando directamente a Chile. El ácido sulfúrico es un insumo crítico para el proceso de producción de cobre lixiviado (hidrometalurgia), que representa en torno al 20% del total del cobre que envía Chile al mundo.

    La situación se ha ido estrechando en los últimos años, luego que la capacidad de fundición se viera reducida, principalmente por el cierre de la capacidad de Codelco en la zona central, pues el ácido sulfúrico se obtiene en las fundiciones (proceso pirometalúrgico) al capturar los gases de azufre emitidos durante la creación de ánodos o cobre blíster.

    Esto llevó al país a buscar el insumo fuera de sus fronteras, donde China, líder global en fundición minera, ha tomado el liderazgo. El problema es que la minería compite con otros usos del ácido sulfúrico, como la producción de fertilizantes fosfatados, seguido por diversas aplicaciones en la industria química y metalúrgica.

    Andrés González, encargado del área de Análisis de la Industria Minera de Plusmining, explica que en 2025 Chile importó cerca de 4 millones de toneladas de ácido, de las cuales 1,5 millones vinieron de China. Por ello, advierte, una eventual interrupción obligaría a buscar proveedores alternativos.

    Alternativas de mercado al ácido sulfúrico

    El problema es, precisamente, que no hay muchas opciones. “Perú, el segundo principal proveedor nacional, con cerca de 1 millón de toneladas anuales, ya destina prácticamente todo su excedente a Chile, por lo que tiene un escaso margen de expansión. Otros proveedores con menor suministro a Chile incluyen Japón, Corea, México y Europa”, complementa González.

    El experto agrega que, en un escenario con abastecimiento disponible, el principal impacto sería en los precios. “La mayor parte del suministro para 2026 fue negociado a fines de 2025 mediante contratos anuales en torno a US$160–175 por tonelada. No obstante, los volúmenes expuestos a mercado spot ya enfrentan precios en torno a US$330 por tonelada. Bajo este escenario, estimamos que el ácido podría pasar de representar entre un 22% y un 33% del costo operativo promedio (C1) en operaciones de lixiviación en Chile”, indica.

    Además, de prolongarse esta situación, las operaciones ubicadas en la parte alta de la curva de costos podrían evaluar reducciones o suspensiones temporales de producción, lo que implicaría un impacto directo en la producción de cobre nacional.

    Lo llamativo es que Chile, en la década de los 90, era prácticamente autosuficiente, en parte porque la capacidad productiva de lixiviación aún no se desarrollaba, por lo que el consumo era bajo. Pero, desde entonces, pasó a una situación deficitaria.

    “Resulta ilustrativo que, pese a que la producción de cobre lixiviable ha caído desde 2,1 Mt en 2009 a 1,1 Mt en 2025 (-46%), el consumo de ácido ha aumentado desde 6,9 Mt a cerca de 8 Mt (+15%), reflejando una mayor intensidad de uso debido al deterioro de las leyes minerales”, sostiene el experto de Plusminig.

    Finalmente, el experto sostiene que en el largo plazo, las soluciones deben ser estructurales. La principal es aumentar la capacidad de fundición, lo que permitiría generar más ácido como subproducto y reducir la dependencia externa.

    “No obstante, esto requiere inversiones significativas y enfrenta un contexto poco favorable, dado que los cargos de tratamiento spot se encuentran en niveles bajos o incluso negativos, lo que desincentiva nuevos desarrollos. Otras alternativas incluyen la construcción de plantas dedicadas o recuperación de azufre, mejoras en la integración logística entre zonas con oferta y demanda, y, en menor medida, avances tecnológicos que reduzcan el consumo de ácido”, concluye González.

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