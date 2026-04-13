Las 5 razones de por qué el precio del cobre está subiendo sin parar

Si antes fue el boom de Internet, hoy el mundo vive un boom de inteligencia artificial. Las empresas con mayor capitalización bursátil, como Alphabet o Nvidia, están inmersas en esta tecnología, mientras otros mercados se han visto beneficiados por este fenómeno. Uno de ellos es el del cobre.

Así lo indican distintos reportes internacionales, que plantean que será esta tendencia la que aumentará los precios del cobre durante 2026, debido a la creciente demanda de los centros de datos, impulsada por la expansión de la inteligencia artificial y la computación en la nube.

Uno de ellos, elaborado por Qatar Financial Centre (QFC), señala que si en 2022 fue la recuperación post pandemia el principal elemento que elevó los precios -hasta un rango en torno a US$4 por libra- y en 2024 fue la transición energética, hoy lo es la demanda por inteligencia artificial, junto con una restricción de oferta.

Así, en el corto plazo, los principales elementos que se observan a nivel de mercado son ciertas interrupciones de producción en grandes operaciones, generando un déficit de cobre refinado en torno a 330 mil toneladas. A esto se suma un bajo nivel de inventarios y la mencionada demanda de inteligencia artificial y datacenters. Finalmente, se menciona a las tensiones comerciales internacionales y medidas proteccionistas, en las que también se ha visto involucrado el suministro de cobre.

Las 5 razones de por qué el precio del cobre está subiendo

Hacia mediano plazo, la transición verde, la adopción masiva de electromovilidad -más aún en un contexto de restricción comercial del petróleo- se sumarán a nuevas operaciones de cobre que se espera se desarrollen hacia 2030, junto con potenciales correcciones de precios y un aumento del reciclaje y reutilización de cobre.

Entre los factores a tener en cuenta se menciona también una eventual caída en la demanda china, temores a recesión económica internacional, las tensiones comerciales internacionales, eventuales tecnologías que sustituyan al cobre -entre las que destacan nuevas técnicas de reciclaje-, la inestabilidad política en los países proveedores de cobre y la velocidad a la que siga desplegando la transición verde.

Esto coincide con un informe elaborado por S&P y dado a conocer en febrero, que señalaba que el desarrollo tanto de la inteligencia artificial como también en el sector de defensa serán los principales motores de un aumento de la demanda que cuantifican en 50% para 2040, situación que se enfrentará, además, con un déficit de hasta a 10 millones de toneladas en el escenario más crítico. Esto es, el supuesto que el desarrollo de nuevas faenas mineras sea más lento y el surgimiento de nuevas tecnologías para el reciclaje de cobre se estanque.

“La importancia del cobre se ha puesto de manifiesto en los últimos cinco años, ya que varios países lo han considerado un metal crítico, entre ellos, Estados Unidos en 2025. Y con razón. El cobre es el elemento clave que conecta la maquinaria física, la inteligencia digital, la movilidad, la infraestructura, las comunicaciones y los sistemas de seguridad. Todo ello ha convertido la disponibilidad futura de este metal en una cuestión de importancia estratégica. La designación del cobre como mineral crítico por parte de Estados Unidos subraya su papel fundamental en el desarrollo de la infraestructura, las tecnologías y los sistemas de seguridad que marcarán las próximas décadas”, subraya un estudio publicado de S&P. También plantea que solo los centros de datos podrían pasar a representar en pocos años del 5% actual al 14% de la demanda eléctrica de Estados Unidos, con el cobre como elemento clave en todo momento. No solo por los cables que conectan a las unidades, sino principalmente por la infraestructura de enfriamiento y distribución de energía de alta eficiencia dentro de los racks, donde el cobre es insustituible por su conductividad térmica y eléctrica.