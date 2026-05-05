SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Poduje llega a La Moneda y se reúne con Kast en medio de críticas a su gestión

    La cita en Palacio habría sido solicitada por el propio ministro y se produce horas antes de que el Presidente viaje a la Región de Los Lagos.

    Por 
    Rocío Latorre
     
    Arturo León
    El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, a su arribo al Palacio de La Moneda. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Un par de horas después de visitar Concepción y de anunciar la liquidación de los contratos con la empresa Tapusa S.A., que estaba a cargo de obras en Concepción y Talcahuano con una inversión de más de $50 mil millones y que se encontraban sin avances, el ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Iván Poduje, se trasladó hasta La Moneda para sostener una reunión con el Presidente de la República, José Antonio Kast.

    Según fuentes de Palacio, fue el propio Poduje el que solicitó la reunión con el Mandatario, en medio de las críticas que han surgido a su gestión, caracterizada por los enfrentamientos con su par de Hacienda, Jorge Quiroz, y con parlamentarios.

    La reunión entre el titular del Minvu y Kast se concretó pasadas las 15 horas, luego de que el Presidente recibiera el saludo protocolar de la senadora y exministra de Seguridad Nacional de de Argentina, Patricia Bullrich.

    Esta mañana, en Concepción, Poduje buscó zanjar la discusión con Quiroz por el reajuste fiscal que el titular de Haciendo encomendó a todos los ministerios.

    Nosotros vamos a implementar los recortes acordados con el ministro Quiroz, eso lo tenemos que hacer todos los ministros, es una necesidad del país y vamos a trabajar en ese objetivo común”, dijo en la capital de la Región del Biobío.

    Su estilo confrontacional tuvo otro capítulo el domingo en el Biobío, cuando protagonizó un duro enfrentamiento con el diputado Antonio Rivas (PS) y el presidente de la DC, Álvaro Ortiz.

    “Fue como estar en ‘Sin Filtros’. Faltó un puro animador”, dijo el senador Gastón Saavedra (PS) para graficar una reunión llevada a cabo durante la noche del 3 de mayo entre parlamentarios de la zona y el ministro.

    Testigos dicen que Poduje dio a entender que la empresa Tapusa tenía “buenos lobbistas” -representantes ante el sector público- lo que molestó a Rivas. Fue ahí donde comenzó a escalar el tono. “Le dije que no es mi jefe, y su jefe tampoco es jefe mío. Me gritó. Me faltó el respeto. Se paró en algún momento, físicamente se adelantó con un tono súper agresivo. Fue un ministro que estaba metido en un reality”, relató el diputado.

    Este martes le preguntaron a la vocera de gobierno, Mara Sedini, si existe respaldo por parte del Ejecutivo al estilo del titular de Vivienda.

    "El ministro Poduje se encuentra todos los días en terreno conversando con los comités de vivienda, llegando a acuerdos con quienes han sido víctimas de los incendios, está haciendo política en terreno, política cercana, y eso es algo que se necesita y es necesario", señaló.

    Cada ministro tiene su estilo, sí, pero lo importante son los resultados y las respuestas que le damos a la ciudadanía desde cada uno de sus ministerios”, recalcó.

    Lee también:

    Más sobre:Iván PodujeJosé Antonio KastMinisterio de ViviendaPresidenciaLa Moneda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Rompieron el círculo: cuál fue el acuerdo al que llegaron Blake Lively y Justin Baldoni tras su disputa legal

    Fiscalía detalla las influencias que habría ejercido Joaquín Lavín León en la Municipalidad de Maipú

    El mejor disco de Pink Floyd según David Gilmour

    Metro de Santiago cierra siete estaciones de Línea 4

    Poduje responde a críticas a su estilo tras reunión con Kast: “Siempre uno puede mejorar las formas”

    Cine, memoria y compromiso: FEMCINE 16 dedica un foco a la aclamada cineasta española Icíar Bollaín

    Lo más leído

    1.
    Nombramientos y diseño político: diputados republicanos transmiten sus reparos a La Moneda

    Nombramientos y diseño político: diputados republicanos transmiten sus reparos a La Moneda

    2.
    “Hay que tomar acciones”: presidenta de RN manifiesta preocupación por conflictos en el oficialismo y critica estilo de Poduje

    “Hay que tomar acciones”: presidenta de RN manifiesta preocupación por conflictos en el oficialismo y critica estilo de Poduje

    3.
    Poduje responde a críticas a su estilo tras reunión con Kast: “Siempre uno puede mejorar las formas”

    Poduje responde a críticas a su estilo tras reunión con Kast: “Siempre uno puede mejorar las formas”

    4.
    Segundo Piso no se inhibe de la acción política y recibe a Demócratas tras definición del rol de Interior

    Segundo Piso no se inhibe de la acción política y recibe a Demócratas tras definición del rol de Interior

    5.
    “Fiesta de la familia”: el evento que prepara el gobierno de Kast

    “Fiesta de la familia”: el evento que prepara el gobierno de Kast

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Servicios

    Estos son los descuentos de hasta $300 por litro de bencina vigentes en mayo

    Estos son los descuentos de hasta $300 por litro de bencina vigentes en mayo

    ¿Cuándo son las vacaciones de invierno de los escolares? Este es el calendario 2026

    ¿Cuándo son las vacaciones de invierno de los escolares? Este es el calendario 2026

    ¿Cuándo es la próxima fecha de la devolución de impuestos? Revisa el calendario de la Operación Renta

    ¿Cuándo es la próxima fecha de la devolución de impuestos? Revisa el calendario de la Operación Renta

    Fiscalía detalla las influencias que habría ejercido Joaquín Lavín León en la Municipalidad de Maipú
    Chile

    Fiscalía detalla las influencias que habría ejercido Joaquín Lavín León en la Municipalidad de Maipú

    Metro de Santiago cierra siete estaciones de Línea 4

    Poduje responde a críticas a su estilo tras reunión con Kast: “Siempre uno puede mejorar las formas”

    Regulador de Estados Unidos plantea que empresas reporten sus resultados cada 6 meses
    Negocios

    Regulador de Estados Unidos plantea que empresas reporten sus resultados cada 6 meses

    Ministro Campos califica como “deplorable” decisión de Iansa de suspender compra de remolacha nacional

    La confianza detrás de la ingeniería

    Rompieron el círculo: cuál fue el acuerdo al que llegaron Blake Lively y Justin Baldoni tras su disputa legal
    Tendencias

    Rompieron el círculo: cuál fue el acuerdo al que llegaron Blake Lively y Justin Baldoni tras su disputa legal

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Arsenal derriba al Atlético de Madrid del Cholo Simeone y regresa a la final de la Champions League después de 20 años
    El Deportivo

    Arsenal derriba al Atlético de Madrid del Cholo Simeone y regresa a la final de la Champions League después de 20 años

    Repasa el triunfo de Arsenal sobre Atlético de Madrid que lo clasifica a la final de la Champions League

    Actas de directorio, computadores requisados y gerentes declarando hace meses: el allanamiento al CDA que remece a la U

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)
    Tecnología

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Cada vez hay más robots para delivery en Los Ángeles: cómo funcionan y qué hacen

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    El mejor disco de Pink Floyd según David Gilmour
    Cultura y entretención

    El mejor disco de Pink Floyd según David Gilmour

    Cine, memoria y compromiso: FEMCINE 16 dedica un foco a la aclamada cineasta española Icíar Bollaín

    We Are The Grand lanza su colaboración junto a Delfina Campos

    Denuncian que Narges Mohammadi, ganadora iraní del Nobel de Paz, está “entre la vida y la muerte”
    Mundo

    Denuncian que Narges Mohammadi, ganadora iraní del Nobel de Paz, está “entre la vida y la muerte”

    Los drones de fibra óptica de Hezbolá: el arma de la milicia libanesa para evadir la detección israelí

    Sheinbaum arremete contra Díaz Ayuso por homenaje a conquistador español en México

    Hablemos de amor: no fracasé, simplemente estoy soltera
    Paula

    Hablemos de amor: no fracasé, simplemente estoy soltera

    Nunca es tarde para el tutú: el auge del ballet en mujeres adultas

    Sobre cómo terminé en una fiesta con Paris Hilton