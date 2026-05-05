Poduje llega a La Moneda y se reúne con Kast en medio de críticas a su gestión

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, a su arribo al Palacio de La Moneda.

Un par de horas después de visitar Concepción y de anunciar la liquidación de los contratos con la empresa Tapusa S.A., que estaba a cargo de obras en Concepción y Talcahuano con una inversión de más de $50 mil millones y que se encontraban sin avances, el ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Iván Poduje, se trasladó hasta La Moneda para sostener una reunión con el Presidente de la República, José Antonio Kast.

Según fuentes de Palacio, fue el propio Poduje el que solicitó la reunión con el Mandatario, en medio de las críticas que han surgido a su gestión, caracterizada por los enfrentamientos con su par de Hacienda, Jorge Quiroz, y con parlamentarios.

La reunión entre el titular del Minvu y Kast se concretó pasadas las 15 horas, luego de que el Presidente recibiera el saludo protocolar de la senadora y exministra de Seguridad Nacional de de Argentina, Patricia Bullrich.

Esta mañana, en Concepción, Poduje buscó zanjar la discusión con Quiroz por el reajuste fiscal que el titular de Haciendo encomendó a todos los ministerios.

“Nosotros vamos a implementar los recortes acordados con el ministro Quiroz, eso lo tenemos que hacer todos los ministros, es una necesidad del país y vamos a trabajar en ese objetivo común”, dijo en la capital de la Región del Biobío.

Su estilo confrontacional tuvo otro capítulo el domingo en el Biobío, cuando protagonizó un duro enfrentamiento con el diputado Antonio Rivas (PS) y el presidente de la DC, Álvaro Ortiz.

“Fue como estar en ‘Sin Filtros’. Faltó un puro animador” , dijo el senador Gastón Saavedra (PS) para graficar una reunión llevada a cabo durante la noche del 3 de mayo entre parlamentarios de la zona y el ministro.

Testigos dicen que Poduje dio a entender que la empresa Tapusa tenía “buenos lobbistas” -representantes ante el sector público- lo que molestó a Rivas. Fue ahí donde comenzó a escalar el tono. “Le dije que no es mi jefe, y su jefe tampoco es jefe mío. Me gritó. Me faltó el respeto. Se paró en algún momento, físicamente se adelantó con un tono súper agresivo. Fue un ministro que estaba metido en un reality”, relató el diputado.

Este martes le preguntaron a la vocera de gobierno, Mara Sedini, si existe respaldo por parte del Ejecutivo al estilo del titular de Vivienda.

" El ministro Poduje se encuentra todos los días en terreno conversando con los comités de vivienda , llegando a acuerdos con quienes han sido víctimas de los incendios, está haciendo política en terreno, política cercana, y eso es algo que se necesita y es necesario", señaló.