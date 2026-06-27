Ricardo Neumann (UDI): “El éxito del gobierno se mide en entregar la Presidencia a alguien del sector y para eso se necesita una coalición”

En abril, Ricardo Neumann (38) hizo un llamado al oficialismo a construir una coalición. Recibió portazos. Pero no se ha dado por vencido.

En una semana marcada por los roces entre partidos de gobierno, el diputado de la UDI postula que, en los hechos, ya existe una alianza amplia, desde Evópoli hasta libertarios. Y que hoy el desafío es consolidarla, de cara a las elecciones futuras. Sobre todo, para darle continuidad al proyecto de José Antonio Kast.

El abogado, exconvencional y otrora liderazgo del Movimiento Gremial, llama a abandonar la lógica identitaria de campaña, propone que la UDI puede ser el ancla de la construcción de una coalición y enfatiza que las críticas de Evelyn Matthei al gobierno no representan a su partido.

FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Al inicio del gobierno planteó que Chile Vamos terminó y que era necesario construir una coalición. ¿Por qué no avanza?

Los nacimientos o muertes de las coaliciones políticas no se declaran, se constatan en los hechos. Chile Vamos, por razones lamentables, no tiene a su principal aglutinante, que era Piñera. Eso empieza a reformular su identidad.

¿Chile Vamos perdió su identidad?

Los dos integrantes que tiene Evópoli en la Cámara votaron distinto en la AC contra Grau. Es un partido que, en los hechos, no existe tanto. En RN vemos que hay una dinámica de facciones de liderazgos internos. No administra tan bien los egos. Y la UDI, como siempre, es más granítica, se mueve en bloque.

¿Qué conclusión saca de eso?

Que Chile Vamos no existe y que hoy, bajo el liderazgo de Kast, sí existe una coalición. Si bien no tiene nombre ni un hito fundacional, funciona en relación a la agenda legislativa. Desde libertarios hasta Evópoli, hay una coalición en los hechos. Y con un objetivo político: que Kast sea capaz de pasarle la banda presidencial a alguien del sector, porque para que muchas de sus contrarreformas sean efectivas necesitan más de cuatro años.

¿Cuál es el camino a seguir? ¿Consolidarla? ¿Ponerle un nombre?

Es lo que me gustaría. Creo que, en la medida en que se siga consolidando esta coordinación de avanzar en la agenda legislativa del gobierno, y que nos vayamos acercando a las elecciones municipales, esta coalición que hoy opera en los hechos se va a ir consolidando en lo formal. La necesidad de coordinación electoral va a consolidar lo que hoy fácticamente existe en una coalición más formal.

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¿Entre los que hoy integran el oficialismo o algo más amplio? Pienso en los libertarios.

Libertarios es un partido oficialista en la manera en que desarrollan la agenda legislativa. Son grandes aliados. Si no son oficialismo, tiene que ver con una estrategia política: Johannes Kaiser tiene pretensiones presidenciales. Pero el tiempo antes de las elecciones nos da una oportunidad: nos permite pulir esas confianzas para decantar en una coordinación de una coalición amplia.

¿Qué falta para dar el paso? Cuando propuso avanzar en una coalición en abril, republicanos dio un portazo.

Entender que el gran triunfo político es lograr un próximo gobierno de derecha. La derecha tiene muy cerca la dinámica de campaña, donde primaba su posicionamiento identitario. De ahí viene la famosa “derecha cobarde”. Lo importante para que esta coalición se consolide es dejar la dinámica de valientes y cobardes, y entender que somos la derecha que gobierna, que Chile necesita recuperar su senda de progreso con, al menos, ocho años de proyección de gobierno.

Parece que el Partido Republicano no entiende eso. Ustedes tuvieron que exigir disculpas al diputado Agustín Romero.

Son resabios naturales de la dinámica identitaria que viene de una derecha que era oposición y tenía elecciones. Siendo muy cercano a republicanos en términos personales, creo que mientras más pasan los días, eso va bajando.

¿Espera más responsabilidad del partido del presidente?

No veo una responsabilidad institucional de ellos, sino expresiones aisladas de liderazgos individuales, que ven que este tipo de tensiones pequeñas les da un titular.

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En la UDI tienen un liderazgo de ese tipo: Matthei. ¿Se equivoca?

Es un fenómeno propio del candidato que pierde y que tiene derecho a hacer matices con el que gana.

¿Cuánto complica a la UDI lo que ella diga?

La UDI está llamada a ser el ancla de esta coalición en términos amplios. Estamos en una posición privilegiada para ser puente entre las derechas: somos un partido que no se desordena en facciones como le pasa a RN, que tiene elementos generacionales y doctrinarios que lo unen con republicanos.

¿Pero complica lo que diga Matthei?

Un partido va más allá que uno de sus voceros. La UDI no es Evelyn Matthei. Lo que dice una excandidata, que respetamos mucho, en ningún caso afecta que la UDI cumpla su rol de ancla en la consolidación de una derecha amplia.

¿Es un riesgo electoral que no avance la coalición?

De todas maneras. Esa es la gran lección de la elección de gobernadores, de alcaldes, la parlamentaria. Si hubiéramos ido en una lista única, tendríamos al menos 10 parlamentarios más. Hay una lección aprendida: la derecha no puede tropezar dos veces con la misma piedra identitaria.

¿Ve construir una coalición como una vara del éxito del gobierno?

El éxito del gobierno se mide en que Kast le entregue la banda presidencial a alguien del sector, y para eso se necesita una coalición amplia y dejar la lógica identitaria.

¿Qué uniría a esa coalición?

La conciencia de este momento en la política, que deja atrás los clivajes Pinochet-Allende, y deja a la derecha en la posición de ser la defensora de la democracia después del 18-O y el proceso constituyente. Un elemento transversal en esa coalición amplia es el lado de la historia en que nos quedamos el 4 de septiembre de 2022.

¿Qué espera del Senado y la AC? Luciano Cruz-Coke se inhabilitó. Es una mala señal para el sector.

Me encantaría que el Senado pudiera considerar que una AC tiene una naturaleza jurídica, pero, además, una simbólica. Grau, con la ineptitud que tuvo en el manejo fiscal, es el último eslabón de una serie de errores del gobierno de Boric.

¿Es una derrota para el oficialismo que se rechace?

Sería una profunda decepción para los ciudadanos que la ineptitud del gobierno Boric finalmente termine impune.