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    Sigue la consolidación en la industria de fondos: Volcom inicia conversaciones para adquirir XLC Capital

    Las negociaciones se producen en un escenario donde los costos han llevado a las gestoras de fondos a buscar asociaciones para lograr sinergias.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    Bolsa de Santiago.

    La industria de las administradoras de los fondos inversión sigue en vías de una consolidación. Las gestoras están buscando asociaciones o adquisiciones que apelen a una complementar la oferta pero, sobre todo, a un ahorro en los gastos.

    Volcom Capital es una de las firmas que sigue activamente buscando crecer. Hace un mes la compañía inició conversaciones para explorar la compra de la gestora XLC Capital.

    “Estamos en due dilligence y todo es incipiente”, dice una fuente al tanto de las tratativas entre ambas firmas.

    Las negociaciones tienen como telón de fondo el alza en los costos fijos de la industria ante las nuevas regulaciones, lo que ha impulsado la necesidad de una consolidación para lograr sinergias.

    Volcom fue lanzada en 2015 y para el cierre del 2025 contaba con 48 fondos de inversión.

    Según su memoria anual de 2025, Volcom Servicios Financieros SpA es propiedad de Inversiones Alma SpA, con un 55% de participación, sociedad ligada a José Miguel Bulnes; e Inversiones Papic SpA, con el 45% restante, cuya propiedad corresponde a Felipe Larraín Aninat.

    “El año 2025 fue un período de importantes avances para la sociedad, en el que continuamos consolidando nuestra posición y fortaleciendo nuestra propuesta de valor en el mercado financiero. Esto se reflejó tanto en la expansión de nuestra oferta de productos, como en el crecimiento de los activos bajo administración, que se situaron en US$3.500 millones al cierre del ejercicio”, subrayó en la memoria 2025 el presidente de Volcom AGF, José De Gregorio.

    Al cierre del año pasado, la gestora de fondos reportó pérdidas por $45,2 millones, una comparación negativa respecto de las ganancias por $411,4 millones del ejercicio anterior, lo que atribuyó principalmente a “un aumento en gastos de administración”, los que totalizaron $3.872 millones. Sus ingresos se mantuvieron casi estables: pasaron desde $4.001 millones en 2024 a $3.920 en 2025

    El interés por XLC

    Una eventual compra de XLC por parte de Volcom, se sumaría a la toma de control de Weg Capital en septiembre del año pasado.

    No obstante, hay una serie de aspectos por definir. Uno de los puntos relevantes a finiquitar son los contratos de distribución de grandes jugadores globales en la gestión de activos con los que cuenta XLC. En el caso de una compra, los administradores podría decidir romper los vínculos con XLC, y sin esos gestores el negocio dejaría de ser atractivo para Volcom.

    Según su memoria 2025, XLC cuenta con dos fondos de inversión privado y ocho fondos de inversión públicos, que suman unos US$260 millones.

    Entre enero y marzo de este año, XLC AGF reveló en sus estados financieros pérdidas $165,6 millones, una desmejora respecto de las ganancias $25,7 millones del periodo anterior.

    XLC AGF, según su memoria 2025, es controlada por Inversiones Excel Capital Chile SpA con un 99,998%, mientras el remanente de 0,001% pertenece a Gastón Angélico.

    A su vez, Excel Capital Chile es controlada por la sociedad Las Amazonas, ligada a Angélico, quien posee un 36,59%; Simpson Investments, ligada a Felipe Monárdez, con el mismo porcentaje 36,59%, José Santiago Piaggio Álamo con 12,20%, y por otras siete personas que suman un 14,63%.

    Más sobre:MercadoAGFFondosAdministradorasVolcomXLC Capital

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