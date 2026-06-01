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    Estrategia nacional de formación básica, indicación a Sala Cuna y fin a la tómbola: los ejes de Kast en educación

    Durante la Cuenta Pública el Presidente adelantó que el 15 de junio presentará una indicación al proyecto de Sala Cuna que, en sus palabras, “pondría fin a una barrera que, por más de 100 años, ha afectado la contratación de mujeres”.

    Shelmmy CarvajalPor 
    Shelmmy Carvajal
    Valparaiso, 1 de junio 2026. El Presidente de la Republica Jose Antonio Kast ofrece la primera cuenta publica de su periodo en el salon de honor del Congreso Nacional. Raul Zamora/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    “Todo procede de la escuela. Allí se forjan los corazones y los cerebros que forman el alma de la patria. Según cómo sea la escuela, así será la nación entera”.

    Con una cita de la poeta Gabriela Mistral el Presidente José Antonio Kast durante su primera Cuenta Pública dio a conocer una batería de iniciativas para fortalecer el acceso a la educación y robustecer las sanciones contra los alumnos que incurran en hechos de violencia.

    Así, recordando a la profesora que fue asesinada en Calama, el Mandatario destacó la aprobación de la idea de legislar del proyecto Escuelas Protegidas, que establece medidas preventivas de seguridad en los colegios como la revisión de mochilas, prohibición de capuchas y sanciones para los alumnos que participen en tomas de liceos.

    Y emplazó al Senado a aprobar la norma: “En las manos de los senadores está poder sacar con prontitud está norma que permitrá proteger a nuestros niños”.

    La propuesta del Ejecutivo ha despertado el rechazo de los estudiantes secundarios que han manifestado su descontento con con marchas masivas y tomas de liceos emblemáticos desde abril.

    En esa línea, el fundador del Partido Republicano reiteró que los estudiantes que cometan hechos de violencia serán incluidos en el Registro de Vándalos e Incivilidades, y no podrán acceder a beneficios sociales como la gratuidad.

    Siguiendo con su discurso, el Presidente afirmó que busca “convertir al Ministerio de Educación en un facilitador y no en un obstáculo”. Con ese objetivo en mira anunció que conformará el Consejo Nacional de Directores por Chile, con representantes de todo el país. La idea de este proyecto es reunir las experiencias de los funcionarios y trabajar para combatir la violencia escolar, el ausentismo y otros propósitos.

    Kast también se refirió al “fin de la tómbola” para el ingreso escolar.

    Devolveremos a las familias el lugar que nunca debieron perder. Tras una década en que un sistema centralizado entregó la admisión escolar prácticamente al azar, ingresaremos un proyecto de ley que ponderará el mérito de los alumnos y el derecho de los padres a elegir un proyecto educativo. Acercaremos las familias a las escuelas, daremos a los directores herramientas para volver a ser líderes pedagógicos y no meros administradores. Más autonomía a los establecimientos, resguardando siempre la no discriminación y la atención de los estudiantes con necesidades especiales”, precisó.

    Asimismo, resaltó el lanzamiento de la estrategia nacional Chile Aprende y Avanza, que consiste en reforzar las competencias de lectura, escritura y matemática.

    Con foco en la educación superior, el Presidente también puso énfasis en el cobro a los deudores del Crédito con Aval del Estado.

    “Al igual que en todos los ministerios, en educación también estamos cuidando cada peso. Gracias al llamado a regularizar los pagos del Crédito con Aval del Estado, el cobro de saldos morosos aumentó cerca de un 300%, recursos que nos permitirán mejorar la educación inicial y también apoyar a los jóvenes que habían desertado del sistema”, añadió.

    En medio de estos anuncios se comprometió a presentar el 15 de junio al proyecto de Sala Cuna que, en sus palabras, “pondría fin a una barrera que, por más de 100 años, ha afectado la contratación de mujeres”.

    Más sobre:José Antonio KastCuenta Pública 2026Educación

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