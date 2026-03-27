Estudiante da muerte con arma blanca a profesora de colegio en Calama

Un estudiante del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, en circunstancias que aún no se esclarecen, dio muerte con un arma blanca -se habla de un sable- a una funcionaria del recinto este viernes, uno de los hechos más graves de violencia escolar del último tiempo.

Las primeras informaciones apuntan a que tras una riña en el patio del establecimiento que escaló rápidamente, un alumno de 18 años sacó el arma, tras lo cual tres alumnos y dos inspectores resultaron lesionados. Una de estas últimas es la que falleció, producto de las heridas. La persona, de iniciales M.V.R.V., tenía 59 años y falleció en el lugar tras los intentos infructuosos por reanimarla. Los demás fueron trasladados al Hospital Carlos Cisternas.

Fue alrededor de las 10:40 horas que personal de Carabineros concurrió hasta el instituto tras un comunicado emitido por la Central de Comunicaciones (CENCO), con el propósito de verificar un procedimiento por la, hasta ahí, presunta agresión con arma blanca al interior del recinto educacional.

Una vez en el lugar los uniformados lograron constatar la veracidad de los hechos, estableciendo que un alumno de cuarto medio fue el que agredió a las cinco personas ya descritas.

A la llegada del personal policial, el individuo fue reducido y detenido en el lugar, siendo trasladado al hospital local para la constatación de lesiones y luego derivado a la 1ª Comisaría para continuar con el procedimiento correspondiente, conforme a las instrucciones del Ministerio Público.

A raíz de lo ocurrido, la dirección del establecimiento dispuso la suspensión inmediata de las clases, procediendo además a la evacuación total de alumnos, docentes y personal administrativo, con el objetivo de resguardar la seguridad de la comunidad escolar. Pero incluso desde antes de eso los padres comenzaron a llegar -algunos alterados- al recinto, buscando retirar a sus hijos.

Además, emitió un comunicado en el que señalan que “con profundo dolor nuestra comunidad educativa informa que a las 10:30 horas aproximadamente de esta mañana, un alumno de nuestra institución atacó con arma blanca a dos funcionarios inspectores y a tres estudiantes, en circunstancias que actualmente son materia de investigación por parte de las autoridades competentes”. Y sumaron: “Lamentamos profundamente informar que una de nuestras inspectoras falleció a los pocos minutos como consecuencia de la gravedad de las heridas recibidas. Los demás afectados fueron trasladados de manera oportuna a centros asistenciales, encontrándose fuera de riesgo vital”.

“Con el corazón partido, nos dirigimos a cada padre, madre, apoderado y alumno de nuestra institución para transmitirles nuestra solidaridad y acompañamiento en este momento de dolor. Somos conscientes del impacto que esta tragedia genera en todas y cada una de las personas que forman parte de esta familia educativa, y los convocamos a sobrellevar unidos esta desgracia que nos golpea y enluta”, sigue el escrito.