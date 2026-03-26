Ministras Steinert y Arzola inician coordinaciones para enfrentar violencia escolar en establecimientos de la Región Metropolitana

Ministra Steinert se reúne con titular de Educación, alcaldes y delegado de la RM para abordar violencia escolar.

Las ministras de Seguridad Pública, Trinidad Steinert y de Educación, María Paz Arzola, sostuvieron una reunión interministerial para abordar una serie de medidas que permitan prevenir la comisión de delitos al interior de establecimientos educacionales.

Al encuentro, también se sumó el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina y los alcaldes de Santiago, Mario Desbordes y de Providencia, Jaime Bellolio.

Según destacan desde Seguridad Pública, la cita refuerza “el compromiso del gobierno con la seguridad en las comunidades escolares”.

Una vez finalizada la reunión, la ministra Steinert afirmó que “con la ministra de Educación tenemos un desafío importante a nivel país. Efectivamente viendo aquellos focos que generan mayores conflictos (...)”

“Vamos a seguir, hasta ojalá, tener cero violencia en los establecimientos educacionales”, agregó.

A su vez, Arzola sostuvo que “estamos convencidos que la violencia no debe tener cabida en el espacio escolar, que las comunidades, los profesores, los estudiantes, para que pueda desarrollarse el proceso educativo de buena forma no puede haber espacio para la violencia”.

Según agregó la cartera que dirige Steinert, la reunión permitió fortalecer la coordinación entre el gobierno central y los municipios, “avanzando en estrategias concretas para enfrentar y prevenir hechos de violencia en los recintos educacionales”.