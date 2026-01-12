Por qué Café Tacvba pidió que retiren su música de Spotify

El pasado 7 de enero, Rubén Albarrán, vocalista de la renombrada banda mexicana Café Tacvba anunció en su perfil de Instagram que solicitó oficialmente a sus disqueras retirar todo el catálogo musical de la banda de Spotify, la famosa plataforma para escuchar música.

La agrupación, que cuenta con más de 35 años de trayectoria, ha sido ganadora de un Grammy y posee hits como Eres, Las Flores y Como te extraño mi amor, hizo pública la solicitud, que fue realizada mediante una carta dirigida a las disqueras encargadas de distribuir su música: Warner Music México y Universal Music México.

Las razones de la petición del retiro fueron reveladas en un vídeo publicado en la red social de Albarrán: “Inversiones en armamento, publicidad de ICE; nuestras regalías de miseria, la utilización de la inteligencia artificial en detrimento de los músicos (...) No queremos que nuestras regalías, el dinero que nos quitan, sea utilizado para financiar guerras”.

El artista invitó a sus seguidores a explorar otras formas de acceder a su música, e incluso a boicotear Spotify . Según él, se trata de una llamada a construir “un mundo más justo y horizontal” en el que la música recupere su valor cultural y humano.

Las prácticas de Spotify que hoy incomodan a algunos artistas

La plataforma de streaming musical que hoy domina el mercado global se ha visto bajo la lupa tras varios cuestionamientos. Los principales son respecto su modelo de pago a los músicos (que muchos consideran insuficiente), que permite que se publique música generada por Inteligencia Artificial (IA) y que el CEO, Daniel EK, realizó una inversión de de 600 millones de euros en una compañía alemana que se especializa en la producción de drones de combate con IA .

En el vídeo publicado en el perfil de Instagram del líder de Café Tacvba, Albarrán manifestó su preocupación de que tecnología militar financiada por Spotify podría ser utilizada en regiones como Palestina, Sudán y Ucrania y advirtió sobre las implicancias éticas de continuar apoyando a la aplicación, dando énfasis a la necesidad de buscar plataformas más justas para distribuir su música.

Respuestas al anuncio: entre apoyo y cuestionamientos

Hasta ahora, el catálogo de Café Tacvba sigue disponible en Spotify, pues se encuentra a la espera de que se apruebe la solicitud de retiro.

El vídeo de la banda ha despertado un debate y conversaciones en las redes sociales. Por una parte, artistas mexicanas como Susana Zabaleta y María León han expresado su apoyo a la causa y anunciaron que se unirán al boicot. A nivel internacional, las bandas Deerhoof y Dr Sure’s Unusual Practice ya han comenzado a retirar su música de la plataforma por los mismos motivos.