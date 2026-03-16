Por qué Sean Penn no llegó a la ceremonia a recibir su Premio Óscar por Mejor actor de reparto

El actor estadounidense Sean Penn ganó el Premio Óscar a Mejor actor de reparto por su papel en la película One Battle After Another , dirigida por Paul Thomas Anderson.

Sin embargo, quien interpreta en la cinta al coronel Steven J. Lockjaw no estuvo presente en la ceremonia de los premios de la Academia para recibir la estatuilla.

Por qué Sean Penn no llegó a la ceremonia a recibir su Premio Óscar por Mejor actor de reparto.

¿Por qué se ausentó Penn?

Según informó The New York Times, Penn había viajado a Europa y tenía previsto visitar Ucrania a fines de la semana pasada .

Dos personas familiarizadas con el asunto –que hablaron bajo condición de anonimato– señalaron al medio que el actor se dirigía al país en medio de la guerra con Rusia, aunque no detallaron qué actividades realizaría ni a qué zona viajaría.

Tampoco se descarta que su itinerario haya cambiado después de haber salido de Estados Unidos.

Un representante del actor declinó hacer comentarios al respecto.

Durante la ceremonia, el encargado de presentar la categoría fue el actor Kieran Culkin, quien al anunciar al ganador comentó: “Sean Penn no pudo estar aquí esta noche, o no quiso, así que aceptaré el premio en su nombre”, cerró con bromas.

Otra estatuilla para Sean Penn

La victoria marca un nuevo hito en la carrera del actor de 65 años.

Se trató de su sexta nominación al Óscar y su tercera estatuilla, lo que lo sitúa en un grupo reducido de intérpretes que han ganado tres premios de la Academia.

Entre ellos figuran Meryl Streep, Daniel Day-Lewis, Jack Nicholson y Ingrid Bergman.

Penn llegaba como uno de los favoritos tras una temporada de premios exitosa: su actuación en One Battle After Another también le valió un reconocimiento en los BAFTA Awards y un premio del Screen Actors Guild.

Sin embargo, tampoco asistió a ninguna de esas ceremonias.

En la categoría de Mejor actor de reparto, Penn competía con Stellan Skarsgård por Sentimental Value, Jacob Elordi por Frankenstein, Delroy Lindo por Sinners y Benicio Del Toro, también por One Battle After Another.

Por qué Sean Penn no llegó a la ceremonia a recibir su Premio Óscar por Mejor actor de reparto

Sean Penn y su activismo

La posible visita del actor a Ucrania no sería algo inusual. Desde el inicio de la invasión rusa en 2022, Penn ha viajado varias veces al país y ha mantenido contacto con su presidente, Volodymyr Zelensky .

Ese mismo año filmó el documental Superpower, centrado en el conflicto y en la resistencia ucraniana.

En una de esas visitas incluso entregó uno de sus premios Óscar al mandatario ucraniano como gesto simbólico de apoyo. Penn le dijo que podía devolvérselo cuando terminara la guerra.

El compromiso político y humanitario del actor ha sido una constante en su trayectoria pública. A lo largo de los años ha participado en diversas causas y ha realizado acciones directas en zonas afectadas por crisis.

En 2005, por ejemplo, manejó una lancha de rescate en Nueva Orleans tras el paso del huracán Hurricane Katrina.

Cinco años más tarde fundó la organización humanitaria CORE (Community Organized Relief Effort), que instaló un campamento para más de 50.000 personas desplazadas tras el terremoto en Haití.

Su activismo también ha estado marcado por posturas políticas.

En 2002 publicó un anuncio en el diario The Washington Post oponiéndose a la decisión del entonces presidente George W. Bush de invadir Irak, y luego viajó a Bagdad para expresar su desacuerdo con la guerra.