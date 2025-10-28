SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

Un estudio publicado recientemente siguió a más de 33.500 personas de Reino Unido para profundizar en los potenciales beneficios de estos distintos tipos de caminatas. Estas son las conclusiones de los investigadores.

Alexis Paiva MackPor 
Alexis Paiva Mack
¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación. Foto: archivo / referencial.

Son numerosas las investigaciones que han abordado los beneficios para la salud de hacer ejercicios como caminar.

De hecho, distintos estudios han vinculado el realizar una mayor cantidad de pasos con un menor riesgo de sufrir diagnósticos como demencia, diabetes tipo 2 y otras enfermedades.

Sin embargo, el número de trabajos científicos que han profundizado en cuál es la mejor manera de realizar estos pasos es más limitado.

Recientemente, un equipo de investigadores realizó un análisis que profundiza precisamente en esto último.

Su trabajo, publicado a finales de octubre en la revista académica Annals of Internal Medicine, aborda los potenciales beneficios que se pueden obtener de realizar una caminata larga, en comparación a hacer varias más cortas dentro de un mismo día.

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación. Foto: archivo / referencial.

¿Es mejor para la salud hacer una caminata larga o varias cortas?

La investigación se centró en personas que daban menos de 8.000 pasos al día. No obstante, la mayoría de los participantes daban menos de 5.000.

Los autores del estudio vieron que quienes caminaban regularmente más de 15 minutos tenían un 80% menos de probabilidades de morir por cualquier causa y casi un 70% menos de desarrollar enfermedades cardiovasculares durante un periodo de alrededor de una década, en comparación a quienes realizaban la mayoría de sus pasos en distintas caminatas de cinco minutos o menos.

En total, el estudio siguió a más de 33.500 personas de Reino Unido, quienes tenían una edad promedio de 62 años. Se utilizaron acelerómetros para medir los pasos y clasificarlos en distintos grupos, según sus patrones de caminata. El seguimiento se dio por aproximadamente una semana.

El epidemiólogo de la Universidad Europea de Madrid y autor principal del estudio, Borja del Pozo Cruz, declaró al New York Times: “No decimos que las caminatas más cortas no funcionen, pero parece que es mucho mejor acumular pasos en periodos más largos”.

Por su parte, el jefe de medicina cardiovascular del Centro Médico Beth Israel Deaconess, Robert Gerszten, quien no participó en el estudio, dijo al citado periódico que aunque estos resultados son reveladores, los datos solo muestran una correlación.

Por lo tanto, no se tiene evidencia científica suficiente como para asegurar que una caminata más larga es más saludable que hacer varias más cortas a lo largo del día.

A pesar de lo anterior, agregó Gerszten, hay estudios que sugieren que el cuerpo necesita más tiempo y continuidad para aprovechar al máximo los beneficios del ejercicio para la salud, tales como una mejor regulación de la frecuencia cardiaca.

El profesor asociado de políticas y gestión de la salud en la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard, Rishi Wadhera, quien no participó en este estudio, dijo al Times que también hay otro factores que se deben considerar y que podrían haber influido en los resultados del análisis.

Por ejemplo, la posibilidad de que quienes realizaban caminatas más continuas también fueran más saludables desde un principio, a nivel más general.

A esto se le suma que la investigación tampoco consideró la accesibilidad que daban los barrios ni el entrenamiento de fuerza de los participantes.

De la misma manera, dijo el médico, los patrones de pasos se basaron en un resumen de una semana, por lo que podrían no reflejar hábitos diarios y más sostenidos en el tiempo.

Pese a tales puntos, los especialistas comentaron que, si es posible, es recomendable intentar caminar un poco más cada vez.

Algunas formas de hacerlo a lo largo de la rutina, dijeron a modo de ejemplo, son: intentar bajar una parada antes del transporte público o estacionar un poco más lejos de tu destino, para así caminar el resto del trayecto.

En este sentido, la epidemióloga del Instituto de Investigación de Salud MedStar, Hannah Arem, subrayó al Times: “Un poco es mejor que nada, más es mejor que algo. Se trata de un aumento gradual con el tiempo y de intentar encontrar que esos periodos más largos tengan más beneficios para la salud”.

Cabe recordar que si tienes dudas sobre tu salud, siempre es recomendable consultar con un especialista para evaluar tu caso y las mejores formas de abordarlo.

Lee también:

Más sobre:SaludEjercicioCienciaEntrenamientoCaminataCaminarEnfermedadesDemenciaDiabetes tipo 2DiabetesEnfermedades cardiovascularesInvestigaciónLa Tercera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Homicidio frustrado en La Granja: hombre es baleado en plena vía pública

Paypal firma acuerdo con OpenAI: usuarios podrán comprar artículos a través de ChatGPT

Hamas niega saber dónde están los cadáveres de los rehenes que aún no ha entregado a Israel

Mueren tres personas en Jamaica mientras el país se prepara para el huracán de categoría 5 ‘Melissa’

Detienen a tres sujetos que se trasladaban en vehículo robado en Renca: sujetos dispararon a carabineros en su huida

Ghost post: Threads agrega tuits “sin filtro” que desaparecen

Lo más leído

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

“El peor escenario posible”: los peligrosos efectos del huracán Melissa

“El peor escenario posible”: los peligrosos efectos del huracán Melissa

Cuál es el nuevo medicamento para la menopausia aprobado por la FDA que reduce los síntomas sin hormonas

Cuál es el nuevo medicamento para la menopausia aprobado por la FDA que reduce los síntomas sin hormonas

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Servicios

Temblor hoy, martes 28 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 28 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

El cambio que tendrá la ClaveÚnica para realizar trámites de forma online

El cambio que tendrá la ClaveÚnica para realizar trámites de forma online

Homicidio frustrado en La Granja: hombre es baleado en plena vía pública
Chile

Homicidio frustrado en La Granja: hombre es baleado en plena vía pública

Detienen a tres sujetos que se trasladaban en vehículo robado en Renca: sujetos dispararon a carabineros en su huida

Temblor hoy, martes 28 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Paypal firma acuerdo con OpenAI: usuarios podrán comprar artículos a través de ChatGPT
Negocios

Paypal firma acuerdo con OpenAI: usuarios podrán comprar artículos a través de ChatGPT

Precio del cobre alcanza un nuevo récord histórico mientras el Ipsa se contagia del optimismo global y de efecto Milei

Empresas chilenas expuestas a Argentina se disparan en bolsa tras triunfo de Milei

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación
Tendencias

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

Ghost post: Threads agrega tuits “sin filtro” que desaparecen

“El peor escenario posible”: los peligrosos efectos del huracán Melissa

Se aprueba el fin de la multipropiedad en el fútbol chileno
El Deportivo

Se aprueba el fin de la multipropiedad en el fútbol chileno

Enrico Della Casa, presidente de la UEC: “Chile tiene la capacidad para hacer unos Juegos Olímpicos”

“No lo va a conseguir ni con cuatro mundiales”: histórico de Argentina sorprende con tajante opinión sobre Lionel Messi

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año
Finde

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Cómo contó la prensa chilena el tenso día en que terminó la crisis de los misiles
Cultura y entretención

Cómo contó la prensa chilena el tenso día en que terminó la crisis de los misiles

Familia de Héctor Noguera se refiere a estado de salud del actor tras visita del Presidente Boric

Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

Hamas niega saber dónde están los cadáveres de los rehenes que aún no ha entregado a Israel
Mundo

Hamas niega saber dónde están los cadáveres de los rehenes que aún no ha entregado a Israel

Mueren tres personas en Jamaica mientras el país se prepara para el huracán de categoría 5 ‘Melissa’

El Ejército de Ucrania lanza ataques con drones contra Moscú y sus alrededores por segundo día consecutivo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal