Por qué cepillarte los dientes podría reducir el riesgo de padecer Alzheimer

Una buena higiene bucal no solo protege la sonrisa: también podría ser clave para mantener el cerebro sano.

Según un artículo publicado en The Conversation, las bacterias que se acumulan en dientes y encías pueden viajar por el cuerpo y tener consecuencias en órganos tan distintos como el corazón o el cerebro , aumentando incluso el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

Cuando se habla de salud oral, suele pensarse en dientes blancos y encías firmes. Sin embargo, mantener una boca sana es mucho más que una cuestión estética.

Por qué cepillarte los dientes podría reducir el riesgo de padecer Alzheimer Foto: Pexels

La acumulación de placa bacteriana puede provocar inflamaciones crónicas –como la periodontitis– que, si no se tratan, tienen efectos sistémicos.

Los datos citados por The Conversation son contundentes: una persona con periodontitis no tratada tiene 2,5 veces más riesgo de sufrir un ACV y casi tres veces más probabilidades de padecer una enfermedad cardíaca en comparación con quienes mantienen una buena higiene bucodental.

El Alzheimer, que representa entre el 60% y el 70% de los casos de demencia en el mundo, afecta a más de 57 millones de personas.

Aunque su causa exacta aún no se conoce, la ciencia apunta a una combinación de factores genéticos, ambientales y de estilo de vida. En este último grupo, el cuidado de las encías empieza a ganar protagonismo.

Las bacterias de la boca que llegan al cerebro

La boca alberga una enorme diversidad microbiana: unas 770 especies de bacterias conviven en equilibrio como parte de la microbiota oral.

Pero si ese equilibrio se rompe –por mala higiene o por otros motivos–, las bacterias crecen sin control y pueden generar inflamaciones que van más allá de la boca.

Entre ellos destaca Porphyromonas gingivalis, una bacteria asociada a la enfermedad periodontal.

Según explica The Conversation, sus toxinas y las moléculas inflamatorias que libera el sistema inmune al combatirla pueden llegar al torrente sanguíneo y alcanzar el cerebro.

Allí podrían contribuir a procesos inflamatorios y al desarrollo o progresión de enfermedades neurodegenerativas.

En animales, la exposición prolongada a las toxinas de P. gingivalis ha generado neuroinflamación, acumulación de proteína beta-amiloide –una de las principales marcas del Alzheimer– y deterioro de la memoria.

En humanos, la evidencia también es llamativa: se ha detectado una cantidad hasta siete veces mayor de bacterias orales en los cerebros de personas fallecidas con Alzheimer , en comparación con quienes no padecían la enfermedad.

Cuidar la boca y la mente

Por eso, dedicar unos minutos al día a la higiene oral puede ser más importante de lo que parece.

Por qué cepillarte los dientes podría reducir el riesgo de padecer Alzheimer Foto: Pexels

Cepillarse los dientes al menos dos veces diarias, usar hilo dental y acudir regularmente al dentista no solo ayudan a prevenir caries o mantener una sonrisa sana: también podrían proteger la salud cerebral a largo plazo.