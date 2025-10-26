SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Por qué cepillarte los dientes podría reducir el riesgo de padecer Alzheimer

Lo que pasa en la boca no siempre se queda ahí. Una mala higiene oral puede tener efectos inesperados en distintas partes del cuerpo, incluso en el cerebro.

Antonio AlburquerquePor 
Antonio Alburquerque
Por qué cepillarte los dientes podría reducir el riesgo de padecer Alzheimer

Una buena higiene bucal no solo protege la sonrisa: también podría ser clave para mantener el cerebro sano.

Según un artículo publicado en The Conversation, las bacterias que se acumulan en dientes y encías pueden viajar por el cuerpo y tener consecuencias en órganos tan distintos como el corazón o el cerebro, aumentando incluso el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

Cuando se habla de salud oral, suele pensarse en dientes blancos y encías firmes. Sin embargo, mantener una boca sana es mucho más que una cuestión estética.

Por qué cepillarte los dientes podría reducir el riesgo de padecer Alzheimer Foto: Pexels

La acumulación de placa bacteriana puede provocar inflamaciones crónicas –como la periodontitis– que, si no se tratan, tienen efectos sistémicos.

Los datos citados por The Conversation son contundentes: una persona con periodontitis no tratada tiene 2,5 veces más riesgo de sufrir un ACV y casi tres veces más probabilidades de padecer una enfermedad cardíaca en comparación con quienes mantienen una buena higiene bucodental.

El Alzheimer, que representa entre el 60% y el 70% de los casos de demencia en el mundo, afecta a más de 57 millones de personas.

Aunque su causa exacta aún no se conoce, la ciencia apunta a una combinación de factores genéticos, ambientales y de estilo de vida. En este último grupo, el cuidado de las encías empieza a ganar protagonismo.

Las bacterias de la boca que llegan al cerebro

La boca alberga una enorme diversidad microbiana: unas 770 especies de bacterias conviven en equilibrio como parte de la microbiota oral.

Pero si ese equilibrio se rompe –por mala higiene o por otros motivos–, las bacterias crecen sin control y pueden generar inflamaciones que van más allá de la boca.

Por qué cepillarte los dientes podría reducir el riesgo de padecer Alzheimer

Entre ellos destaca Porphyromonas gingivalis, una bacteria asociada a la enfermedad periodontal.

Según explica The Conversation, sus toxinas y las moléculas inflamatorias que libera el sistema inmune al combatirla pueden llegar al torrente sanguíneo y alcanzar el cerebro.

Allí podrían contribuir a procesos inflamatorios y al desarrollo o progresión de enfermedades neurodegenerativas.

En animales, la exposición prolongada a las toxinas de P. gingivalis ha generado neuroinflamación, acumulación de proteína beta-amiloide –una de las principales marcas del Alzheimer– y deterioro de la memoria.

En humanos, la evidencia también es llamativa: se ha detectado una cantidad hasta siete veces mayor de bacterias orales en los cerebros de personas fallecidas con Alzheimer, en comparación con quienes no padecían la enfermedad.

Cuidar la boca y la mente

Por eso, dedicar unos minutos al día a la higiene oral puede ser más importante de lo que parece.

Por qué cepillarte los dientes podría reducir el riesgo de padecer Alzheimer Foto: Pexels

Cepillarse los dientes al menos dos veces diarias, usar hilo dental y acudir regularmente al dentista no solo ayudan a prevenir caries o mantener una sonrisa sana: también podrían proteger la salud cerebral a largo plazo.

Lee también:

Más sobre:AlzheimerSaludSalud bucalSalud oralCepillarse los dientesDientesEncíasBienestarEnfermedadesBacteriasMemoria

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Fiscalía confirma sexto detenido por secuestro con homicidio de Krishna Aguilera

PDI indaga homicidio de un hombre en cancha de fútbol en Nacimiento

Sin Tinder ni aplicaciones: así se busca pareja (y matrimonio) en los parques de China

Realizan primeras diligencias investigativas tras encontrar un cuerpo en plena vía pública de Coquimbo

Confirman el hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera en Calera de Tango

El reajuste del sector público pone presión a la tramitación del Presupuesto 2026

Lo más leído

1.
Embajadora Kenza El Ghali: “Marruecos está en deuda con Chile y vamos a cumplir nuestra promesa”

Embajadora Kenza El Ghali: “Marruecos está en deuda con Chile y vamos a cumplir nuestra promesa”

2.
Confirman el hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera en Calera de Tango

Confirman el hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera en Calera de Tango

3.
Raúl Toro, extécnico pirata: “Lo que hizo el DT de Coquimbo Unido con Fernando Díaz fue una deslealtad”

Raúl Toro, extécnico pirata: “Lo que hizo el DT de Coquimbo Unido con Fernando Díaz fue una deslealtad”

4.
Una nueva especie de eucalipto y un equipo que convierte camiones contaminantes, los ganadores del Premio PwC Innovación 2025

Una nueva especie de eucalipto y un equipo que convierte camiones contaminantes, los ganadores del Premio PwC Innovación 2025

5.
Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Servicios

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Universidad de Chile en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Universidad de Chile en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Barcelona por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Barcelona por TV y streaming

Temblor hoy, domingo 26 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 26 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Investigan homicidio de un hombre en La Calera: víctima habría sufrido heridas cortopenetrantes
Chile

Investigan homicidio de un hombre en La Calera: víctima habría sufrido heridas cortopenetrantes

Fiscalía confirma sexto detenido por secuestro con homicidio de Krishna Aguilera

PDI indaga homicidio de un hombre en cancha de fútbol en Nacimiento

El reajuste del sector público pone presión a la tramitación del Presupuesto 2026
Negocios

El reajuste del sector público pone presión a la tramitación del Presupuesto 2026

Cuentas de la luz: Generadoras ceden, Transelec acepta y rebaja tarifaria en enero será del orden de los US$ 250 millones

No sólo devolverá US$ 135 millones: el castigo para Transelec podría superar los US$ 600 millones

Sin Tinder ni aplicaciones: así se busca pareja (y matrimonio) en los parques de China
Tendencias

Sin Tinder ni aplicaciones: así se busca pareja (y matrimonio) en los parques de China

Por qué cepillarte los dientes podría reducir el riesgo de padecer Alzheimer

Las parejas que se casan pero deciden no vivir juntos: la nueva tendencia en las relaciones amorosas

Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Coquimbo Unido por TV
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Coquimbo Unido por TV

Dónde y a qué hora ver a U. Católica vs. Ñublense por TV

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Barcelona por TV

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca
Finde

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de octubre

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”
Cultura y entretención

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Mon Laferte se alista para el Festival de Viña y lanza uno de sus discos más personales: “No sé escribir de otra forma”

Lo que pasa, lo que queda

Vanessa Springora, escritora: “Hoy estamos asistiendo al avance de ese pensamiento racista, sexista y homófobo que alimentó el fascismo durante el período de entreguerras”
Mundo

Vanessa Springora, escritora: “Hoy estamos asistiendo al avance de ese pensamiento racista, sexista y homófobo que alimentó el fascismo durante el período de entreguerras”

Elecciones legislativas en Argentina: El liderazgo de Javier Milei puesto a prueba

“No queremos dañar la economía”: Rubio asegura que las sanciones de EE.UU. a Petro no son contra Colombia

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal