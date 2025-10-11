¿Debes lavarte los dientes antes o después de desayunar? Esto dicen los expertos

El orden del cepillado en la rutina matutina puede parecer un detalle menor, pero los expertos aseguran que tiene impacto en la salud dental. En un artículo publicado por The Washington Post, distintos odontólogos explicaron los efectos de cepillarse los dientes antes o después del desayuno y cuál es mejor.

Steven Katz, presidente de la Asociación Americana de Endodoncistas, indicó que cepillarse los dientes antes de comer es lo más recomendable .

Durante la noche, explicó, se acumulan bacterias y placa dental, una película compuesta por microorganismos y restos de comida que puede causar mal aliento, caries y enfermedades de las encías.

“El cepillado con una pasta dental con flúor ayuda a eliminar esa placa y protege los dientes durante la comida”, señaló. Además, añadió que hacerlo antes puede incluso mejorar el sabor del café o del desayuno.

¿Qué pasa con cepillarse después de comer?

Sin embargo, cepillarse después de comer también tiene ventajas, especialmente para eliminar restos de alimentos que quedan entre los dientes o cerca de las encías .

Margherita Fontana, profesora de la Facultad de Odontología de la Universidad de Michigan, explicó que esta práctica puede ser especialmente útil para personas propensas a las caries.

“Si te cepillas adecuadamente, puedes hacerlo con la frecuencia que quieras”, afirmó.

De hecho, dos de los tres especialistas consultados por el medio estadounidense reconocieron que ellos mismos se cepillan los dientes tanto antes como después del desayuno .

El tercero prefiere hacerlo al despertar y luego nuevamente al mediodía.

¿Cuánto hay que esperar para cepillarse después de comer?

Para quienes optan por cepillarse después de comer, los expertos sugieren esperar entre 30 y 60 minutos si se consumieron alimentos o bebidas ácidas, como frutas cítricas, vino o jugos con gas, ya que esos ácidos pueden ablandar temporalmente el esmalte dental.

En esos casos, enjuagarse con agua o masticar chicle sin azúcar puede ser una buena alternativa mientras tanto.

Respecto al uso del hilo dental también tiene su importancia. Aunque puede hacerse en cualquier momento del día, algunos especialistas recomiendan hacerlo antes de dormir para evitar que las partículas de comida se acumulen durante la noche.

Y, según Katz, usar el hilo antes de cepillarse podría potenciar los efectos del flúor en todas las superficies del diente.